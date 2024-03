Đầu tuần tới Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10, các phòng GDĐT chỉ đạo "gấp"

Thời điểm hiện tại, có khoảng 30 tỉnh, TP đã công bố phương án thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Hầu hết trong số đó thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và thời gian tổ chức thi trong tháng 6/2024.

Có địa phương (Bắc Giang), lúc trước công bố thi 4 môn nhưng sau đã điều chỉnh giảm môn thi xuống còn 3 môn. Nguyên nhân bởi lứa học sinh lớp 9 năm nay có một nửa thời gian học THCS bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các em cũng là lứa học sinh cuối cùng tốt nghiệp THCS theo chương trình 2006. Việc giảm môn thi sẽ giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Nhiều tỉnh, thành như Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Long An, An Giang cũng thông báo giảm 1-2 môn thi so với năm 2023.

Về thời gian, hầu hết địa phương tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trong tháng 6/2024. Ngoài ra, một số địa phương áp dụng hình thức xét tuyển vào lớp 10 (hệ đại trà) như Đồng Tháp, Vĩnh Long.