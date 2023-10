Đau tức bụng, đi khám phát hiện u máu gan khủng

Vừa qua, khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ, Bệnh viện Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân nhập viện vì bụng to bất thường và có khối u máu gan to chiếm gần hết vùng bụng.

Bệnh nhân là bà N.T.H (46 tuổi, Thái Bình). Bệnh nhân cho biết, thời gian gần đây bà có biểu hiện đau tức bụng, ăn uống hay bị đầy tức bụng, tưởng bị viêm dạ dày, đường ruột nên đi khám.

Sau khi thăm khám và thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u máu khổng lồ gan trái, kích thước gần 30 cm. Khối u gan lớn đã chiếm gần hết khoang bụng nên gây ra đau tức, chướng bụng.

Hình ảnh khối u gan lớn choáng gần hết khoang bụng của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u máu khổng lồ cho bệnh nhân. Sau mổ bệnh nhân được điều trị tích cực dự phòng suy gan và chảy máu sau mổ đồng thời phối hợp tập ăn và vận động sớm. Các diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng đều cải thiện tốt, bệnh nhân ra viện ổn định vào ngày thứ 7 sau mổ, không có biến chứng sau mổ. Kết quả giải phẫu bệnh là u huyết quản thể hang của gan. Triệu chứng u máu gan Theo TS, bác sĩ Lê Trung Hiếu, khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Quân đội 108, u máu gan không có triệu chứng rõ rệt và thường được phát hiện tình cờ khi kiểm tra sức khỏe, siêu âm gan hoặc chụp cắt lớp vi tính. TS Hiếu cho biết, khi u máu gan phát triển có kích thước lớn gây triệu chứng như: đau bụng, chướng bụng… thì cần điều trị phẫu thuật cắt gan. Khi có u máu kích thước nhỏ hoặc chưa gây triệu chứng như trên, người bệnh cần theo dõi bằng siêu âm 2-3 tháng/ lần để theo dõi sự phát triển của khối u.

TS Hiếu chia sẻ, trong y văn, hầu hết u máu gan đều không có triệu chứng và lành tính, đường kính lớn hơn 5 cm có thể gây ra các triệu chứng.

Đau bụng là biểu hiện lâm sàng phổ biến nhất do hậu quả của việc co kéo vỏ gan. Giảm tiểu cầu có thể xảy ra do sự cô lập tiểu cầu và phá hủy bên trong khối u (hội chứng Kasabach-Merritt).

"Với sự tiến bộ và sử dụng phổ biến các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, u máu không có triệu chứng được chẩn đoán sớm và nhiều hơn. Hầu hết u máu được phát hiện ở nữ (tỷ lệ nữ so với nam là 5: 1) và thường gặp trong độ tuổi 30-50", TS Hiếu nhận định.

Nguyên nhân u máu gan

Theo TS Hiếu, nguyên nhân của u máu gan không rõ ràng, nó được coi là dị tật mạch máu bẩm sinh và không tăng sinh tế bào. Thông thường, u máu không có triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ trong quá trình chẩn đoán hình ảnh và kích thước thường nhỏ, ổn định và có thể được theo dõi định kỳ.

U máu kích thước lớn (đường kính > 5 cm) có thể không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng hoặc biến chứng khác nhau như: đau bụng, sốt, vàng da và vỡ có thể tự phát hoặc chấn thương.

U máu gan khổng lồ khi kích thước trên 15 cm và có nguy cơ gây các triệu chứng chèn ép tạng trong ổ bụng.