Đau xót khi thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con ở Huế

Ông Trần Công Phước – Chủ tịch UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trôi vào sáng cùng ngày.

“Khoảng hơn 13h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ ở cách hiện trường hơn 100m. Rất tiếc là 2 mẹ con đã không qua khỏi”, ông Phước chia sẻ.

Theo ông Phước, nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi), trú ở thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc nước lũ vẫn rất lớn tại Thừa Thiên Huế, một thai phụ ở xã Phong An (huyện Phong Điền) đã có dấu hiệu trở dạ. Gia đình đã thuê thuyền cho người phụ nữ này đi sinh.



Tuy nhiên, khi thuyền mới đi được một đoạn thì gặp đoạn nước lũ sâu, chảy xiết bất ngờ làm thuyền chao đảo. Thai phụ rơi xuống nước và bị nước cuốn trôi rất nhanh làm tất cả không kịp trở tay.

Người nhà gào khóc khi chứng kiến thai phụ gặp nạn.

Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con. Nguồn Tuổi trẻ

Một số người dân đã đến ứng cứu gia đình sản phụ khi xảy ra tai nạn nhưng bất thành. Người chồng cùng gia đình đã khóc thảm thiết khi chứng kiến thai phụ gặp nạn.

Đến 11h trưa 12/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường 4 xuồng cứu hộ, 6 thợ lặn cùng các phương tiện tìm kiếm sản phụ. Người dân theo dõi rất đông, ai cũng xót thương cho sản phụ. Khu vực gặp nạn là một cánh đồng, nước chảy xiết.

Người dân đã đến ứng cứu gia đình sản phụ khi xảy ra tai nạn nhưng bất thành.

Trước đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 6/10 đến nay (12/10), tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến lũ tại các sông ở Thừa Thiên Huế dâng cao, nhấn chìm nhiều nhà cửa, làng mạc cùng tài sản khác của người dân.

Ở Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã khiến 3 người chết và 7 người khác bị thương.