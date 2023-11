Đây là lý do 1 thành phố ở New Jersey không có bất kỳ ca tử vong nào do giao thông trong gần 7 năm

Giao thông ở Hoboken được cải thiện nhờ vào thay đổi chính sách. Ảnh IT

Thị trưởng và người đứng đầu ngành giao thông vận tải ghi nhận nhiều cải tiến về đường sá và thay đổi chính sách, bao gồm giảm giới hạn tốc độ và lắp đặt lối băng qua đường mới, phần mở rộng lề đường và làn đường dành cho xe đạp. Theo dữ liệu từ Hiệp hội An toàn Đường cao tốc Thống đốc, từ năm 2019 đến năm 2022, tỷ lệ tử vong do giao thông đã tăng 18%, trong đó tỷ lệ tử vong của người đi bộ đạt mức cao nhất trong 40 năm vào năm 2021. Các nhà chức trách đổ lỗi cho tỷ lệ tử vong gia tăng là do chạy quá tốc độ, lái xe không cẩn thận và người dân không thắt dây an toàn.



Nhưng một thành phố ở New Jersey đang đi ngược lại xu hướng này. Ở Hoboken, các nhà lãnh đạo địa phương đã đầu tư vào nỗ lực phối hợp để giảm số ca tử vong trên đường - và nỗ lực này đang có hiệu quả. Bloomberg đưa tin thành phố chưa có một trường hợp tử vong do giao thông nào kể từ tháng 1/2017 và số người bị thương do giao thông đã giảm khoảng 40% trong giai đoạn đó .

Thị trưởng Hoboken Ravi Bhalla, người được bầu vào năm 2017, đã bắt đầu nỗ lực Vision Zero của thành phố vào năm 2019. Dự án có mục tiêu đầy tham vọng là loại bỏ tất cả tử vong và thương tích do giao thông trong thành phố vào năm 2030.

Hoboken kể từ đó đã theo đuổi một loạt biện pháp nhằm ổn định giao thông, đồng thời thiết kế đường và nút giao thông để tăng cường an toàn, đồng thời khuyến khích người dân đi xe đạp, đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng.

Hoboken đã hạ giới hạn tốc độ xuống 20 dặm/giờ trên toàn thành phố vào năm 2022. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tốc độ mà một phương tiện đang di chuyển khi tông vào người đi bộ có tác động đáng kể đến mức độ nguy hiểm của vụ tai nạn. Trong khi người đi bộ bị ô tô chạy với tốc độ 20 dặm/giờ đâm vào có tỷ lệ sống sót là 93%, thì tỷ lệ sống sót giảm xuống 80% khi xe đang chạy với tốc độ 30 dặm/giờ. Tỷ lệ tử vong và thương tích tiếp tục tăng khi tốc độ tăng lên trên 30 mph.

Thành phố cũng đã lắp đặt mới các lối qua đường dành cho người đi bộ, làn đường dành cho xe đạp và phần mở rộng lề đường, nhằm ngăn ô tô đỗ hoặc rẽ ngay cạnh các góc vỉa hè tại các nút giao thông. Được gọi là "ánh sáng ban ngày", phần mở rộng lề đường này mang lại nhiều tầm nhìn hơn cho người đi bộ và người lái xe tại lối qua đường dành cho người đi bộ.

Bhalla đã giới thiệu Citi Bike - chương trình chia sẻ xe đạp phổ biến - vào năm 2021 và Hoboken hiện có làn đường dành cho xe đạp trên gần một nửa số đường phố của thành phố.

Bhalla nói với Bloomberg CityLab rằng ý tưởng đằng sau Vision Zero của Hoboken là làm cho đường phố ở đây ít tập trung vào ô tô hơn mà trở nên thân thiện và dễ tiếp cận hơn với tất cả các loại phương tiện giao thông.

Ông nói, những cải tiến bắt đầu rất đơn giản - đôi khi tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút sơn vỉa hè. Việc thay đổi đường đi chắc chắn hơn và tốn kém hơn sẽ diễn ra sau này.

Bhalla cho biết: "Chỉ với một thùng sơn, bạn thực sự có thể tạo ra phần mở rộng lề đường, bạn có thể tạo lối băng qua đường có tầm nhìn cao, tạo ra một môi trường an toàn hơn nhiều với chi phí rất rẻ và sau đó khi bạn thực hiện lần lặp lại việc lát lại tiếp theo, bạn thực sự có thể khuếch đại và tăng cường những cải tiến mà bạn đã thực hiện".

Hoboken bắt đầu thử nghiệm những thay đổi này và sau đó thăm dò ý kiến những người dân ủng hộ phong trào.

Ryan Sharp, giám đốc vận tải và bãi đậu xe của Hoboken, cho biết tại hội nghị thượng đỉnh về giao thông vào tháng Tư: "Mục tiêu là tạo ra các thành phần đường phố hoàn chỉnh trở thành cơ bản như đường trung tâm hoặc đoạn đường nối ADA".

Sharp cho biết, khi những bổ sung như làn đường dành cho xe đạp ngày càng phổ biến, các thành viên hội đồng thành phố ban đầu phản đối chúng đã thay đổi quan điểm.