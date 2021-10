Đây mới đích thực là “Công ty nhà người ta”: Mở cửa hàng thời trang cực chất ngay văn phòng làm việc

Chuyện đó xưa rồi. Nếu có cơ hội đến trụ sở của One Mount, bạn sẽ choáng ngợp bởi… một gian hàng thời trang siêu đỉnh "ngự" giữa văn phòng hay là những góc làm việc, thư giãn "chill" ngoài tưởng tượng.

Choáng ngợp trước cửa hàng thời trang giữa công ty công nghệ

Trụ sở One Mount nằm tại Toà Tower 2, KĐT Times City, Hà Nội. Phía bên ngoài tòa nhà đơn giản như mọi tòa nhà văn phòng "chuẩn không cần chỉnh" thông thường. Thế nhưng, bên trong lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại đây, một gian hàng thời trang sành điệu "One Mount LifeWear" đã được bố trí ngay tại tầng trệt của tòa nhà văn phòng, thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên, đối tác và khách hàng khi có dịp đến thăm.

Một góc cửa hàng thời trang tại trụ sở One Mount.

Pop-up store được thiết kế chuyên nghiệp, không khác gì cửa hàng của một thương hiệu lớn trong những trung tâm thương mại nổi tiếng. Từ cách sắp xếp, trưng bày các sản phẩm thời trang, bố trí ánh sáng trong gian hàng, cho đến việc sử dụng nhạc và nến thơm sang trọng, tất cả đều có mục đích mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái, thư giãn nhất cho "khách hàng" - là các nhân viên One Mount.

Dự án đã tạo được làn sóng "review" thích thú khi liên tục là chủ đề được bàn tán của trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ tính riêng trong ngày đầu "khai trương", pop-up store đã bán hơn 1.000 sản phẩm, đặc biệt có người còn mua hẳn… 20 món để mặc dần.

Sức lan tỏa của "One Mount LifeWear" còn vượt ra khỏi nội bộ One Mount, những đơn hàng online được đặt và gửi đến nhân viên của các bên đối tác. Nhiều người tự tin diện bộ sưu tập của One Mount xuống phố trong những ngày se lạnh đầu thu ở Thủ đô.

Đồng phục "chất như nước cất"

Bộ sưu tập cực chất của One Mount LifeWear

Bộ sưu tập Thu - Đông 2021 đầu tiên của One Mount đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng như áo thun, áo khoác, mũ nón, túi tote,… Đặc biệt, đội ngũ nhân viên Thương hiệu & Sáng tạo của One Mount đã tự tay thiết kế, sản xuất, đóng gói bao bì và lên kế hoạch xây dựng, quảng cáo từ cửa hàng cho đến sản phẩm. Tính thẩm mỹ luôn được đặt lên hàng đầu trong từng đường kim mũi chỉ và các họa tiết, tôn lên tinh thần trẻ trung, năng động và không tách rời khỏi tinh thần One Mount.

Nhiều vị khách khó tính đã khá bất ngờ khi biết chính nhân viên của One Mount, một công ty "thuần" công nghệ, đã sắm vai những nhà thiết kế, người mẫu chuyên nghiệp tạo nên các sản phẩm đẹp mắt này. Dù có gu thẩm mỹ khác nhau, các kiểu áo, nón được bày bán trong One Mount LifeWear đều chinh phục các tín đồ thời trang sành điệu .

One Mount LifeWear được ra mắt đúng dịp kỉ niệm 2 năm thành lập One Mount.

Nổi lên là "kỳ lân" công nghệ mới tại Việt Nam, One Mount ghi dấu ấn với văn hóa đặc trưng, được thể hiện rất rõ ở môi trường làm việc tân tiến, hiện tại với nhiều hoạt động mới mẻ, sáng tạo dành cho nhân viên. Trong đó, One Mount LifeWear pop-up store mang đến một không gian văn hóa tương tác trẻ trung, đồng thời là nơi gắn kết cộng đồng One Mount thông qua việc chia sẻ các sở thích chung.

"Phá vỡ 4 bức tường" để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

One Mount liên tục mang đến những trải nghiệm thú vị cho nhân viên.

Với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, One Mount không chỉ tập trung phát triển một nơi ươm mầm tài năng công nghệ, nuôi dưỡng sở thích và sáng tạo của nhân viên, mà còn chăm chút đến sức khỏe tinh thần của họ.

Văn phòng One Mount được thiết kế theo không gian mở. Các nhân viên được thay đổi chỗ ngồi để tăng tương tác và thêm không gian sáng tạo. Ngay tại văn phòng có nhiều phòng chức năng như khu thể thao có bóng bàn, bi lắc, yoga, gym hiện đại; khu ăn uống có cửa hàng tạp hóa VinShop phục vụ mọi nhu cầu; thêm những khu nghỉ ngơi hay khu làm việc cần yên tĩnh tuyệt đối. Các hoạt động văn nghệ, thi đua cũng được tổ chức thường xuyên để mỗi thành viên trong "gia đình One Mount" phát huy hết thế mạnh của mình.

Văn phòng One Mount được thiết kế hiện đại như các tập đoàn lớn trên thế giới.

"Xây dựng thương hiệu là một hành trình kiến tạo câu chuyện của chính mình. Một thương hiệu thành công khi có thể phá vỡ bốn bức tường ngột ngạt tại nơi làm việc, đồng thời truyền cảm hứng để nhân viên thêm gắn kết với thương hiệu. One Mount cam kết tiếp tục xây dựng môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân tài, xuất sắc cùng nhau vươn tới đỉnh cao" - ông Nguyễn Kỳ Thanh, Giám đốc khối tiếp thị Tập đoàn One Mount chia sẻ.

One Mount sở hữu môi trường làm việc năng động bậc nhất Việt Nam.

One Mount đang là nơi quy tụ hơn 1.500 nhân sự xuất sắc toàn cầu. Sự đa dạng trong nhóm tuổi, quốc tịch, kinh nghiệm làm việc, phong cách cá nhân góp phần tạo nên môi trường làm việc đa văn hóa và năng động. One Mount trở thành điểm đến của đội ngũ nhân sự người Việt, từng đảm trách vai trò lãnh đạo tại các tập đoàn đa quốc gia, chung tầm nhìn "chất xám Việt" trở về xây dựng đất nước.

Qua những hoạt động đầu tư về nhân lực và môi trường làm việc, mới đây One Mount đã được tạp chí HR Asia công nhận là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á năm 2021" nhờ các chính sách nhân sự nổi bật, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc gắn kết.