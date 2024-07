Dậy sóng bà Kamala Harris bất ngờ mở tài khoản TikTok

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

Trong video TikTok ngắn đầu tiên của mình công bố hôm thứ Năm 27/7 với tiêu đề "Tôi nghĩ đã đến lúc phải tham gia", bà Harris đã mô tả lý do tại sao bà tham gia ứng dụng phổ biến này. Bà cho biết bà "nghe nói rằng gần đây tôi đã vào Trang For You, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ tự mình vào đây".

Phó tổng thống đang ám chỉ đến sự chú ý rộng rãi mà chiến dịch tranh cử tổng thống mới công bố của bà đã thu hút được trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok. Ví dụ, nhiều người dùng TikTok đã tạo ra một loạt video hài hước có sự góp mặt của bà Harris như một cách để ăn mừng sự trỗi dậy của bà với tư cách là ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân chủ, sau khi gần đây Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024.

Chỉ trong vòng sáu giờ sau khi tham gia TikTok, Harris đã thu hút được hơn một triệu người theo dõi.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Tổng thống Joe Biden vào tháng 2 đã tạo một tài khoản TikTok cho chiến dịch, @bidenhq, được đổi tên vào đầu tuần này thành @KamalaHQ và kể từ đó đã tăng gấp bốn lần số người theo dõi lên hơn 1,6 triệu.

"Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là một chiến dịch là phải vượt qua sự ồn ào và đảm bảo rằng chúng tôi đang nói chuyện với cử tri ở bất cứ nơi nào họ đến—TikTok là một trong những bối cảnh đó và chúng tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì" - phó giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Harris Rob Flaherty nói với tờ People hôm 25/7. "Việc đưa Phó Tổng thống lên TikTok có nghĩa là bà ấy sẽ có thể trực tiếp tương tác với một nhóm cử tri quan trọng theo cách chân thực và xác thực với nền tảng và đối tượng".

Sự phổ biến rộng rãi của TikTok đối với giới trẻ Mỹ và công chúng nói chung đã biến ứng dụng này thành một công cụ vận động quan trọng của các chính trị gia, mặc dù công ty không cho phép quảng cáo chính trị.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã ra mắt một tài khoản TikTok chính thức vào tháng 6. Đầu năm nay, Trump đã nói với CNBC rằng mặc dù ông chia sẻ mối quan ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư về TikTok, ông tin rằng việc cấm ứng dụng này sẽ chỉ "khiến Facebook lớn mạnh hơn và tôi coi Facebook là kẻ thù của người dân".

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3, bà Harris nói với ABC News rằng chính quyền Biden-Harris không có kế hoạch cấm TikTok. Bà cho biết nền tảng này có những lợi ích "rất quan trọng", bao gồm cả việc là một nền tảng để mọi người kiếm tiền và chia sẻ thông tin. "Chúng tôi cần giải quyết với chủ sở hữu và chúng tôi có những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến chủ sở hữu TikTok, nhưng chúng tôi không có ý định cấm TikTok", bà nói.

Tuy nhiên, Tổng htống Biden đã ký thành luật vào tháng 4 một dự luật yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok trong vòng một năm hoặc phải đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ. TikTok tuyên bố sẽ không làm theo yêu cầu đó.