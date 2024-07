Để cây cảnh tài lộc phát triển thành "quái vật" to lớn, sù sì, cần bật 4 công tắc tăng trưởng này

Nhiều người ưa thích trồng những cây cảnh lớn trong phòng khách chẳng hạn như trầu bà lá xẻ, bàng Singarpore, thiên điểu...

Trong đó cây cảnh trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) là cây cảnh được ưa thích nhất. Cây cảnh này có lá to, thân mập mạp, có ý nghĩa phong thủy tốt lành.

"Quái vật" khổng lồ này có vẻ đẹp vùng nhiệt đới với những chiếc lá to, đục lỗ. Mỗi chiếc lá giống như miếng phô mai xanh mướt xinh đẹp, khổng lồ. Phiến lá chia thùy hình lông chim, lá màu xanh lục với cuống dài.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Ảnh minh họa Toutiao

Đặc biệt, nếu cây cảnh này được trồng ngoài trời, chúng có kích cỡ rất lớn, có thể leo lên chiều cao tòa nhà 2-3 tầng, với những chiếc lá có đường kính 50-60cm. Còn trong nhà chúng cũng có thể cao đến 2-3m.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Vẻ đẹp to lớn, gây choáng ngợp và ý nghĩa phong thủy tốt lành khiến cây cảnh này ngày càng được mọi người ưa chuộng. Ảnh minh họa marisgardens

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Trong phong thủy, những cây lá to và mập như trầu bà lá xẻ mang ý nghĩa "gia đình thịnh vượng, kinh doanh làm ăn phát đạt". Vẻ đẹp to lớn, gây choáng ngợp và ý nghĩa phong thủy tốt lành khiến cây cảnh này ngày càng được mọi người ưa chuộng.

Cây cảnh này bày trong phòng khách mang đến cảm giác sang trọng, bề thế.

cây cảnh có nguồn gốc từ các khu vực rừng mưa nhiệt đới và thích đất tơi xốp, thoáng khí và thấm nước tốt. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, cây trầu bà lá xẻ trồng trong phòng khách của một số người sẽ phát triển rất chậm. Nhiều cây còn xuất hiện vàng lá khiến cây bị xơ xác, thiếu sức sống.

Dưới đây là 4 cách để bật công tắc tăng trưởng cho trầu bà lá xẻ, giúp chúng nhanh chóng phát triển thành những cây lớn bề thế, sù sì, trở thành "quái vật" đúng như tên gọi của nó.

1. Cây cảnh cần đất tơi xốp

Nếu bạn muốn nuôi trầu bà lá xẻ, đất rất quan trọng vì cây cảnh có nguồn gốc từ các khu vực rừng mưa nhiệt đới và thích đất tơi xốp, thoáng khí và thấm nước tốt.

Cây cảnh trồng ngoài trời rất to lớn. Ảnh minh họa reddit

Ở vùng đất như vậy, rễ của nó sẽ phát triển mập hơn và khỏe hơn, giúp cây cảnh phát triển nhanh và thịnh vượng hơn.



Vì vậy, những con "quái vật" trầu bà lá xẻ mỗi năm cần thay chậu và thay đất. Bạn có thể sử dụng đất mùn, đất vườn, đất than bùn làm đất chính, sau đó thêm một ít vermiculite, đá trân châu hoặc cát sông để đất thoáng khí và thấm nước.

Những loại đất này được sử dụng vì cây cảnh này thích đất hơi chua. Vì vậy, khi bón lót, bạn có thể bón thêm phân hữu cơ lên men, không những làm tăng độ chua nhẹ mà còn làm đất màu mỡ và rễ cây trầu bà lá xẻ phát triển nhanh hơn.

Tuy nhiên, trầu bà lá xẻ rất sợ lạnh. Ảnh minh họa reddit

2. Cây cảnh cần môi trường ấm áp

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp và ẩm ướt và sẽ phát triển ngay cả ở nhiệt độ trên 40 độ. Tuy nhiên, không được để cây cảnh dưới ánh nắng gắt, nếu không nó sẽ bị cháy lá.

Tuy nhiên, trầu bà lá xẻ rất sợ lạnh. Đặc biệt khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông, cây cảnh sẽ ngừng phát triển, trong trường hợp nghiêm trọng, hệ thống rễ sẽ bị tê cóng, có thể nói là chậm phát triển.

Vì vậy, bạn phải chú ý chăm sóc và bảo vệ cây cảnh vào mùa đông. Khi đó, bạn nên để chúng ở nơi có nắng vào ban ngày để tăng nhiệt độ một cách hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của cây cảnh.

Vì trầu bà lá xẻ thích môi trường ẩm ướt nên khi tưới cho cây cảnh. Ảnh minh họa Toutiao

Khi nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, bạn có thể bọc một túi nhựa trên lá để tránh cây bị tê cóng.

3. Cây cảnh cần đất và không khí ẩm

Vì trầu bà lá xẻ thích môi trường ẩm ướt nên khi tưới cho cây cảnh, đặc biệt là trong thời kỳ cây sinh trưởng phải đảm bảo cây không thiếu nước.

Tuy nhiên, không nên để nước đọng lâu trong đất, vì điều này cũng sẽ gây ra tình trạng cây bị úng nước, làm cây cảnh thối rễ.

Khi tưới nước vào các mùa khác có thể tưới vào buổi sáng hoặc buổi tối để tránh nhiệt độ cao vào buổi trưa. Ảnh minh họa Toutiao

Vì vậy, khi tưới quái vật, khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông xuân, nên tưới ở nhiệt độ cao vào buổi trưa để tránh bị tê cóng do nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm.

Khi tưới nước vào các mùa khác có thể tưới vào buổi sáng hoặc buổi tối để tránh nhiệt độ cao vào buổi trưa.

Ngay cả nước dùng cho cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng cần được chú ý, không nên sử dụng trực tiếp nước máy. Nước có tính kiềm sẽ khiến đất dễ bị nén, gây ra hiện tượng lèn chặt đất khiến hệ thống rễ của cây cảnh bị cản trở, dẫn đến cây kém phát triển.

Ngoài ra, "quái vật" cũng thích không khí ẩm. Ảnh minh họa Toutiao

Bạn có thể sử dụng nước mưa hoặc nước nuôi cá vì những loại nước này là nước đã qua xử lý và có tính axit nhẹ. Nó rất có lợi cho sự phát triển của cây cảnh trầu bà lá xẻ.



Ngoài ra, "quái vật" cũng thích không khí ẩm. Khi không khí quá khô, lá sẽ héo, mép lá chuyển sang màu vàng và thân lá sẽ nhăn nheo. Bởi nguồn gốc của nó là ở khu vực rừng mưa nhiệt đới nên nó rất thích môi trường này.

Vì vậy, khi nuôi cây cảnh trầu bà lá xẻ bạn nên giữ môi trưởng ẩm cho cây. Nếu thời tiết khô ráo, bạn cũng có thể phun nước xung quanh cây và chậu hoa để tạo môi trường ẩm ướt hơn cho chúng phát triển.

Hệ thống rễ chậm phát triển chậm khiến cây cảnh ngày càng phát triển chậm hơn. Ảnh minh họa Infnews

4. Cây cảnh cần bổ sung phân bón tăng trưởng

Ngoài những điều trên, phân bón tăng trưởng phải được bổ sung thường xuyên cho cây cảnh. Tuy nhiên, khi bón phân cho trầu bà lá xẻ, bạn cũng cần chú ý không sử dụng phân bón hỗn hợp thường xuyên.

Nguyên nhân, loại phân bón này sử dụng lâu dài sẽ khiến đất bị chai cứng, làm cản trở sự phát triển của cây cảnh. Hệ thống rễ chậm phát triển chậm khiến cây cảnh ngày càng phát triển chậm hơn.

Nên sử dụng phân hữu cơ vì phân hữu cơ nhẹ nhàng, không gây cháy rễ. Ngoài ra, nó còn chứa nitơ, lân và kali có thể thúc đẩy cây cảnh phát triển và làm cho cành dài hơn, dày hơn và cao hơn.

Có thể bón phân vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Ảnh minh họa Toutiao

Khi sử dụng phân hữu cơ có thể dùng nước vo gạo lên men, phân bánh lên men, phân cừu lên men,… Nước vo gạo có thể pha với nước và sử dụng trực tiếp.

Dùng phân bánh lên men hoặc phân cừu rắc lên chậu hoa, sau đó xới đất. Bạn cũng có thể đào một cái lỗ dọc theo mép chậu hoa, bón phân hữu cơ vào bên trong và tưới nước một lần sau khi chôn xuống.

Có thể bón phân vào buổi sáng hoặc buổi chiều, chú ý tránh nhiệt độ cao vào buổi trưa để tránh bị cháy rễ. Cũng không nên bón quá nhiều cùng một lúc. Bạn có thể bón phân mỏng thường xuyên và bón định kỳ 20 đến 30 ngày một lần.

Chỉ cần làm tốt điều này, cây cảnh xinh đẹp của bạn sẽ sớm phát triển thành "quái vật" khổng lồ. Ảnh minh họa SH

Ngoài những cách trên, ban cần phải cắt tỉa thường xuyên để cắt bỏ những lá khô, việc này không chỉ làm đẹp cây cảnh mà còn giảm thất thoát chất dinh dưỡng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của trầu bà lá xẻ.

Chỉ cần làm tốt điều này, cây cảnh xinh đẹp của bạn sẽ sớm phát triển thành "quái vật" khổng lồ, nhiều rễ không khí xù xì, thân cây to lớn, mập mạp, lá xum xuê xòe rộng...