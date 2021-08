Để Hà Nội không xảy ra “kịch bản” giãn cách xã hội lần 3: Chuyên gia y tế nói gì?

Hà Nội cần làm gì tránh để "kịch bản" giãn cách xã hội lần 3?

Những ngày qua, Hà Nội đang tiếp tục giãn cách xã hội đợt 2 toàn thành phố đến 6h ngày 23/8 để phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Nghị quyết 86 của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng đặt ra mốc thời hạn đối với Hà Nội, đó là phấn đấu đến trước ngày 25/8, thủ đô cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: BYT

Đây cũng là dịp Hà Nội tận dụng khoảng thời gian "vàng" để thực hiện truy vết, khoanh vùng các ổ dịch và các nguồn có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Trước thực trạng hiện tại, chuyên gia y tế đã nêu một số giải pháp để Hà Nội tránh "kịch bản" giãn cách xã hội lần 3.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cho biết, Hà Nội cần thực hiện những biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, Hà Nội phải thực hiện giãn cách thật nghiêm ngặt, thật chặt chẽ. Đây là điều quan trọng số một để "cách ly" người nhiễm Covid-19 với người bình thường do vẫn còn ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Việc xét nghiệm diện rộng dù được triển khai cũng khó có thể "vét" hết F0 trong cộng đồng, vì có thể người dân âm tính ở thời điểm xét nghiệm nhưng sau đó lại dương tính do ca bệnh có thời gian ủ bệnh lên đến 14 ngày.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Mầm non Tràng An (C19 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội) chiều ngày 10/8. Ảnh: Gia Khiêm

"Khi giãn cách nghiêm thì sau 14 ngày, các ca F0 (không có triệu chứng) lẩn khuất sẽ tự khỏi bệnh, người thân mà thực hiện tốt 5K thì cũng đỡ lây nhiễm và quan trọng không lây nhiễm cho người khác" - ông Phu nêu quan điểm.



Thứ 2 theo ông Phu, Hà Nội có thể xét nghiệm diện rộng để phát hiện và tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Việc xét nghiệm được thực hiện trên diện rộng nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng nguy cơ, vùng được chỉ định, các đối tượng nguy cơ, khu công nghiệp, chuỗi cung ứng… không xét nghiệm tràn lan.

"Việc xét nghiệm này sẽ giúp Hà Nội đánh giá được nguy cơ dịch bệnh sau những ngày giãn cách, là yếu tố để tiến tới nới lỏng một cách hợp lý các biện pháp phòng, chống dịch. Xét nghiệm diện rộng ngoài tác dụng bóc F0 còn có giúp Hà Nội đánh giá tình hình dịch, đánh giá nguy cơ. Điều này là vô cùng quan trọng", ông Phu nhấn mạnh.

"Không được chủ quan lơ là vì dịch đang diễn biến khó lường"

Điều thứ 3, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, Hà Nội cần tạo được nhiều vùng xanh an toàn (vùng không có dịch). Từ các ngõ, xóm an toàn, đường phố an toàn rồi tiến tới quận, huyện an toàn, thủ đô an toàn. Nếu như cứ giãn cách mà chủ quan, không tạo được vùng xanh an toàn thì dịch rất dễ bùng lên.

Tại chung cư HH1A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội lực lượng chức năng kiểm soát chặt việc ra vào, thiết lập vùng xanh an toàn ngày 9/8. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Phu dẫn chứng, thời gian vừa qua, Hà Nội đã tạo được nhiều vùng xanh an toàn do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tốt và được người dân tự quản. Đây là việc rất quan trọng. Kết hợp với thực hiện tốt 5K thì chuỗi lây nhiễm ngoài cộng đồng có thể bị cắt đứt, không lây lan diện rộng.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết thêm, nếu Hà Nội thực hiện tốt, đồng bộ các biện pháp nêu trên thì hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, Hà Nội cần xem xét nới lỏng từ từ theo hoạt động, theo vùng nguy cơ, không nới lỏng toàn thành phố, nới tất cả các hoạt động một thời điểm.

'Hoạt động nào có nguy cơ cao cho sự lây lan dịch bệnh thì vẫn chưa được phép hoạt động, địa bàn nào còn nguy cơ rất cao mà ta vẫn gọi là vùng đỏ (có ca F0) thì vẫn phải giãn cách.

Điều này cần dựa trên đánh giá nguy cơ và thực tế để quyết định phù hợp. Chúng ta không được chủ quan lơ là vì dịch bệnh trên thế giới cũng như trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường", PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Theo thống kê ngày 11/8, Hà Nội đã xét nghiệm đối tượng nguy cơ và khu vực nguy cơ trong ngày 106.539 mẫu. Cộng dồn hai ngày 10-11/8 là 177.924 trường hợp. Kết quả có 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng (trong đó, Đống Đa: 4; Thanh Trì: 3; Hoàng Mai: 1), 57.649 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Trước đó, đêm 10/8, thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch, quyết định mở mặt trận thứ 2, xét nghiệm Covid-19 diện rộng quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 3,3 triệu mẫu. Đợt cao điểm trong tháng 8/2021 từ ngày 9/8 đến 15 - 17/8, với khoảng 1.300.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR và 2.000.000 mẫu test nhanh. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định cùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử thủ đô, đây cũng là đợt lấy mẫu xét nghiệm lớn nhất từ trước đến nay trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngành y tế thủ đô quyết tâm thực hiện nhanh nhất kế hoạch để đạt được mục tiêu phát hiện, khoanh vùng ổ dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, khoanh vùng và giảm "vùng đỏ", không để phát sinh chùm ca bệnh mới và bảo đảm an toàn, giữ vững "vùng xanh" hiệu quả, từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt, Hà Nội tập trung xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ rất cao (vùng đỏ), khu vực phong tỏa, cách ly, các trường hợp có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 (ho, sốt, khó thở…), các trường hợp nguy cơ cao, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người (lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch tại cơ sở, người giao hàng, người làm trong các chuỗi cung ứng thực phẩm, chợ, siêu thị…). Từ đó, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội sẽ có đánh giá nguy cơ để tiếp tục triển khai xét nghiệm theo chỉ định dịch tễ.