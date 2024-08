De Heus Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” lần thứ 3 liên tiếp

HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á là giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự và đã được tổ chức thường niên tại 16 quốc gia, thị trường trong khu vực Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam,...

Tại Việt Nam, chương trình ghi nhận sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn nhân viên tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết với môi trường làm việc.

Năm nay, Tạp chí HR Asia công bố danh sách 130 doanh nghiệp tại Việt Nam được nhận giải thưởng "HR Asia - Best Companies to Work for in Asia 2024", dựa trên các chính sách, hoạt động nhân sự xuất sắc, hiệu quả, phát triển môi trường làm việc năng động và đa dạng.

De Heus Việt Namđược tạp chí Nhân Sự HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024” lần thứ 3 liên tiếp.

Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ", các doanh nghiệp thắng giải năm nay đã phản ánh những thách thức và cơ hội từ sự gia tăng của lực lượng lao động Gen Z, tạo nên một môi trường làm việc đa thế hệ. Các doanh nghiệp này không chỉ thể hiện thành tích xuất sắc trong việc tuyển dụng và giữ chân tài năng trẻ mà còn tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự đa dạng, hợp tác và đổi mới liên tục, trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp khác trong ngành.

Để được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024” bởi HR Asia, De Heus Việt Nam đã bắt đầu chiến dịch khảo sát nhân viên từ tháng 1/2024 theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết nhân viên tổng thể và tổ chức buổi phỏng vấn chuyên sâu giữa đánh giá viên của HR Asia và lãnh đạo của Công ty. Trải qua cuộc khảo sát, De Heus Việt Nam chính thức được HR Asia công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024” khi đáp ứng các tiêu chí mà phía HR Asia đề ra.

Giải thưởng HR Asia này khẳng định cho những nỗ lực kiên định của De Heus Việt Nam trong việc tạo ra môi trường làm việc gắn kết và phát triển tốt nhất năng lực của tất cả nhân viên.

Theo đó, De Heus luôn chú trọng vấn đề phát triển nhân sự, tạo động lực cho nhân viên phát huy năng lực để cống hiến cho công việc và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tại De Heus, mỗi nhân viên luôn được công ty quan tâm và định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp với thế mạnh bản thân, tạo ra văn hóa không ngừng học tập và phát triển, cho dù bạn vai trò của họ là gì.

Tại đây đang ứng dụng Phần mềm Quản lý nhân tài hiện đại, cung cấp nhiều chương trình đào tạo (online), được tùy chỉnh dựa theo nhu cầu của người lao động. De Heus cũng tổ chức các chương trình phát triển toàn cầu, chẳng hạn như Học viện Chăn nuôi và trường Kinh doanh De Heus. Theo đó, nhân viên có rất nhiều cơ hội học tập, phát triển và cộng tác với những người bạn học của mình trên toàn thế giới.

Cùng với đó, các chính sách về phúc lợi cho nhân viên, chăm sóc sức khỏe, gia tăng tài chính được quan tâm và cải thiện liên tục giúp De Heus gia tăng hạnh phúc, niềm vui và sự gắn bó với công việc cho mỗi nhân viên của mình.

De Heus Việt Nam trực thuộc Tập đoàn De Heus, một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi với hơn 8.000 nhân viên trên toàn cầu và xuất khẩu sản phẩm dinh dưỡng động vật sang hơn 75 quốc gia trên thế giới. Sau 15 năm phát triển tại Việt Nam, De Heus đang nằm trong top 3 công ty thức ăn chăn nuôi lớn nhất và cũng là công ty phát triển nhanh nhất trên thị trường.