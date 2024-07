Đề phòng sạt lở đất, di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ở Lâm Đồng

Ngày 23/7, cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức di dời nhiều hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn cục bộ dẫn đến tính trạng sạt trượt đất tại các khu vực đồi núi cao. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khảo sát và yêu cầu nhiều hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bờ ta luy cao hàng chục mét tại xã Đại Lào có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão năm 2024.

Tại TP. Bảo Lộc, ông Thân Nguyễn Vĩnh Thắng - Chủ tịch UBND xã Đại Lào cho biết, qua khảo sát, chính quyền xã Đại Lào xác định có ta luy cao khoảng 12 mét tại thôn 7 (xã Đại Lào) xuất hiện các dấu hiệu sạt lở đất. Vì vậy, địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 13 nhân khẩu ra khỏi khu vực trên

Với 5 hộ dân trên, có 4 hộ dân tự nguyện di dời đến nhà người thân, 1 hộ còn lại do hoàn cảnh khó khăn nên được chính quyền địa phương thuê chỗ ở trong thời gian 1 tuần, toàn bộ chi phí thuê chỗ ở do UBND xã hỗ trợ.

Cơ quan chức năng vận động người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Trong khi đó, tại huyện Đạ Huoai, chính quyền địa phương xác định có 30 vị trí có nguy cơ ngập úng, lũ quét, 26 vị trí có nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến 55 hộ dân. Đặc biệt, trên đèo Bảo Lộc (thuộc huyện Đạ Huoai) có 2 hộ kinh doanh nước giải khát đã được di dời khỏi khu vực này vì có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã vận động 2 hộ kinh doanh trên tạm ngừng kinh doanh và di dời, không ở lại trên đèo Bảo Lộc.

Lực lượng chức năng rào chắn một điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Lãnh đạo huyện Đạ Huoai đến hiện trường một vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn chỉ đạo việc khắc phục sự cố.

Hiện nay, do mưa lớn và kéo dài, một số vị trí tại đường liên xã Mađaguôi và Đạ Tồn, xã Đoàn Kết, Đạ P'loa bị sạt lở các chân đường. Rất may tại thời điểm xảy ra sạt lở đều không có người dân và phương tiện qua lại. Trong ngày 23/7, chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai đã mặt tại các điểm sạt lở trên để chỉ đạo việc khắc phục sự cố sạt lở, san gạt đất đá, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện.

Rào chắn tại điểm xuất hiện sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tại huyện Đạ Huoai.

Một căn nhà bên dưới bờ taluy có nguy cơ sạt lở đất cao.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, trong hai ngày 15/7 và 20/7, tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K'Nàng (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất vùi lấp 2 căn nhà làm 3 người tử vong. Đáng nói, trong vụ sạt lở đất ngày 20/7, mặc dù chủ nhà đã ký cam kết di dời con người, tài sản ra khỏi ngôi nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở nhưng người dân của gia đình vẫn quay lại lấy đồ đạc. Khi xảy ra sạt lở thì không kịp chạy ra khỏi ngôi nhà dẫn đến 2 người bị vùi lấp, tử vong.