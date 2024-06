Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh chia sẻ đề hay vừa sức

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2024 dễ nhưng không dễ có điểm 10

Chiều nay 28/6 các thí sinh kết thúc phần thi môn tiếng Anh - môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ghi nhận chung của phóng viên Báo Dân Việt cho thấy các thí sinh làm bài thuận lợi, nhiều thí sinh cho biết đề dễ và vừa sức nhưng không dễ đạt được điểm 10.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho thấy các thí sinh rời phòng thi trong tâm thế thoải mái, vui vẻ. Tại đây, nhiều phụ huynh đã đội nắng chờ sĩ tử từ rất sớm.

Bạn Phạm Linh Chi, học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ xúc động khi nhận bó hoa từ mẹ. Ảnh: Gia Khiêm

Nhận bó hoa từ mẹ tặng, bạn Phạm Linh Chi, học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ cho biết, dù không giỏi Tiếng Anh nhưng nữ sinh tạm hài lòng với phần thi của mình. “Em thấy đề Tiếng Anh vừa sức với các thí sinh. Các bạn học lực tầm trung bình khá trở lên sẽ làm tạm được. Nhận bó hoa của mẹ động viên em rất vui và xúc động. Năm nay em xét nguyện vọng vào ngành sư phạm mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em tạm hài lòng với các môn mình đã thi, em cũng đã cố gắng hết sức mình”, Linh Chi chia sẻ.

Cùng tâm trạng như Linh Chi, bạn Vương Quỳnh đánh giá, đề thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh vừa sức với các sĩ tử hơn rất nhiều so với những đề cô đã thi khảo sát hoặc đề đã ôn. “Em cũng đã làm đề thi tốt nghiệp THPT của các năm trước. So với mọi năm em thấy dễ ngang so với đề năm 2022, dễ hơn 2023. Em ước tính mình được khoảng 8 điểm. Em tạm hài lòng với kết quả mình đã cố gắng hết sức. Năm nay em xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em tính mình khoảng 80% đỗ vào trường còn lại do may mắn nữa”, Quỳnh nói.

Các thí sinh kết thúc ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 trong tâm thế thoải mái, vui vẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Thí sinh Tạ Quang Anh dự thi tại địa điểm Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) rời địa điểm thi, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trong tâm thế vui vẻ, nhẹ nhõm.

Quang Anh cho biết: "Đề thi tiếng Anh khá hay. Các câu hỏi trong đề được đảo, bài đọc không khó nhưng khó vào các câu hỏi liên quan tới từ vựng. Phần thời gian làm bài cũng thoải mái".

Quang Anh cũng cho biết tuy đề dễ, nhiều bạn làm được bài thi nhưng khả năng chỉ đạt điểm 8-9 là dễ, để có điểm 10 là không dễ. Theo nhẩm tính cậu có thể đạt được 9-9,5 điểm.

Cậu cũng cho biết sau 2 ngày thi căng thẳng, giờ cậu cảm thấy khá thoải mái. Cậu cùng bạn bè đã lên kế hoạch liên hoan và thiết kế mấy tour đi chơi.

Bố mẹ thưởng nóng cho con sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Bạn Vương Quỳnh cũng cho hay, sau khi thi tốt nghiệp THPT xong sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày ôn luyện vất vả. Bố mẹ cô cũng dành món quà bất ngờ đó là một chuyến du lịch ở Đà Nẵng để Quỳnh được thư giãn, thoải mái tinh thần hơn.

Còn với Trần Lan Vy, Trường THPT Cầu Giấy đánh giá đề Tiếng Anh như mọi năm. Lan Vy thấy hơi khó ở phần bài đọc. Nữ sinh làm bài dư 10 phút để kiểm tra lại. “Em thấy đề không quá khó, em mong được 9 điểm trở lên. Với môn Toán mặc dù không làm được hết nhưng may mắn em điền đáp án trúng được vài câu. Đề Ngữ văn sát thời gian nhưng em làm khá tốt. Năm nay em xét tuyển vào 2 trường Đại học Kinh tế TP HCM và Đại học Kinh tế Quốc dân. Em ước tính 70-80% đỗ còn lại chờ may mắn”, Lan Vy cười nói.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngát - Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) dự thi tại địa điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) cho biết em thi ban D nên tiếng Anh là 1 trong 3 môn chính làm điều kiện để xét đại học nên Ngát rất nỗ lực để ôn luyện nhằm có kết quả thi tốt nhất.

"Môn Văn em làm bình thường chắc được khoảng 7 điểm, môn Toán em làm hơi đuối chắc chỉ được 6,5 điểm nên phần thi tiếng Anh em hy vọng có thể gỡ được điểm cho các môn còn lại. Theo tính toán môn thi tiếng Anh có thể đạt khoản 8-8,5 điểm", Ngát chia sẻ.

Ngát cho biết, bố mẹ cô vừa thông báo sẽ thưởng nóng cho cô 1 vé đi Thái Lan vào tuần sau nhân ngày kết thúc kỳ thi.