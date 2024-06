Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 tại Đắk Lắk bị lỗi, phụ huynh cho là "sai sót nghiêm trọng, không chấp nhận được"

Theo tìm hiểu của PV, một số đề thi với mã đề thi 119, môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Đắk Lắk có dấu hiệu bị lỗi do in sao, ít nhiều làm ảnh hưởng đến thí sinh. Nhiều vị trí trên đề thi vừa lỗi văn phong tiếng Việt, vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học. Khi đọc đề, các thí sinh phải đoán câu từ đó có nghĩa là gì, nên ảnh hưởng đến kết quả thi nếu đoán sai hoặc mất nhiều thời gian để đoán.

Nghi vấn đề thi môn Toán bị lỗi (Mã đề 119).

"Đây là kỳ thi quốc gia, nếu để xảy ra sai sót nghiêm trọng là không thể chấp nhận được", một phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 bức xúc.

Xem đề thi nghi vấn bị lỗi đăng tải trên mạng xã hội, một giáo viên dạy môn Toán THPT tại Đắk Lắk cho biết, nếu đây là đề thi chính thức thì quá trình in ấn bị lỗi nghiêm trọng. Từ câu chữ, ký hiệu toán, đáp án đều xảy ra lỗi. Điều này rất vất vả cho thí sinh, mất nhiều thời gian để suy luận và ảnh hưởng đến tâm lý. Đặc biệt, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh sử dụng môn Toán để xét tuyển đại học.

"Một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu", giáo viên này nhận xét.

Một chuyên gia ngành Toán sau khi xem đề thi nghi vấn bị lỗi cho rằng, nếu đây là đề chính thức thì lỗi ở đây là ở khâu in ấn. Đề thi quốc gia chuyển về các Sở GDĐT dưới dạng đĩa CD, từ đĩa chuyển ra máy tính để in có thể xảy ra hiện tượng lỗi phông hoặc virus.

"Vấn đề là khi in ra, bộ phận phụ trách chính việc in sao phải rà soát từng câu, chỉ phát cho các hội đồng thi khi bản in đã đủ tiêu chuẩn. Nếu xảy ra lỗi thì việc in sao đề vi phạm quy định", chuyên gia này nói thêm.

Liên quan đến nghi vấn mã đề thi 119 môn Toán bị lỗi, ngay sau khi kết thúc kỳ thi,16h chiều 28/6, Sở GDĐT Đắk Lắk đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, về đề thi môn Toán tại 1 số phòng thi, điểm thi phát hiện đề thi của 1 số thí sinh bị mờ, có 1 số mã đề bị mờ 1 số câu (từ 1-3 câu). Qua rà soát sơ bộ, có một số thí sinh bị ảnh hưởng (khoảng vài chục thí sinh). Bước đầu xác định là do lỗi kĩ thuật in ấn dẫn đến đề thi môn Toán bị mờ.

Trả lời cho nghi vấn đề thi môn Toán bị lỗi nghiêm trọng, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk, cho rằng đề thi bị mờ do lỗi in ấn.

Ông Phạm Đăng Khoa thông tin thêm, Sở đã báo cáo với Ban chỉ đạo thi quốc gia để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Trong đó, những em nào đề thi bị mờ thì sẽ cho điểm tối đa ở câu đó.