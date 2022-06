Thí sinh nhận định về đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 vừa sức

Đúng 15h chiều ngày 18/6, nhiều sĩ tử bắt đầu bước ra khỏi điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Cầu Giấy) sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Bên ngoài nhiều phụ huynh đội nắng hướng ánh mắt vào trong sân trường chờ đợi con mình đi ra. Những lời hỏi thăm, động viên và cả những cái ôm của cha mẹ dành cho các sĩ tử sau khi kết thúc môn thi thứ 2 vào lớp 10 trong thời tiết nắng gắt.

Chị Trần Thị Việt Hà và con trai Nguyễn Đức Minh bước ra khỏi điểm thi trường Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam với sự phấn khởi vì con hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Đ.N

Vừa thấy con trai Nguyễn Đức Minh bước ra, chị Trần Thị Việt Hà vội cầm ô che cho con. Trao đổi với PV Dân Việt, Đức Minh cho biết, đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 có một vài câu có tính phân loại học sinh khá giỏi, còn lại các câu khác cậu cho rằng vừa sức với các sĩ tử.

"Em chỉ mất 5 phút làm xong bài thi của mình", Đức Minh tự tin cho hay. Tiếp lời con, chị Việt Hà chia sẻ, mấy ngày qua chị cũng như tâm lý nhiều phụ huynh khác đều có chút lo lắng, hồi hộp. Thấy con trai trải qua ngày thi đầu tiên thi tốt, chị đỡ lo phần nào.

"Năm nay tỉ lệ chọi của các con cao hơn mọi năm. Tuy nhiên, bước vào kỳ thi này con đã có một số lựa chọn vào trường chuyên nên tôi cũng đỡ áp lực hơn. Tôi mong bài thi ngày mai con và các bạn làm bài tốt", chị Việt Hà nói.

Bạn Vũ Ngọc Bảo Trân tự tin cho biết: "Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 dễ, em làm 10 phút xong, em tính mình được 10 điểm”.

Bước ra phòng thi rất sớm, nữ sinh Vũ Đoàn Anh Thư cho biết, đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 tương đối dễ. Thư mất tầm 15-20 phút để hoàn thành bài thi của mình.

"Đề Ngoại ngữ năm nay khó hơn năm ngoái nhưng không khó hơn một số năm trước. Có 2 câu làm em mất nhiều thời gian, còn lại em hoàn thành rất nhanh", Thư chia sẻ. Còn với bạn Vũ Ngọc Bảo Trân tự tin cho biết: "Năm nay đề dễ, em làm 10 phút xong, em tính mình được 10 điểm".

Nhiều thí sinh đánh giá đề không "lừa" nhưng khó lấy điểm cao

Tại điểm thi ở trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy) , nhiều thí sinh đánh giá đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 tương đối vừa sức, tuy nhiên vẫn có một số thí sinh cho biết đề thi dài làm chưa xong và khó có thể đạt điểm khá giỏi, điểm tuyệt đối.

Bạn Nguyễn Văn Nam (trường THCS Dịch Vọng) cho biết, đề thi nằm trong khối lượng chương trình học. Em làm 80 phút là xong. Nam tự tin có thể được từ 7-8 điểm.

Nhiều thí sinh cho biết đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 không khó. Ảnh: NT

Lê Thị An - đến từ trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, môn thi tiếng Anh chiều em làm không được tốt lắm. Lý do là bởi chiều nay khá nóng, sáng em đi thi về nắng thấy mệt. An hy vọng là bài thi môn tiếng Anh sẽ được 7 điểm. Nhắc đến thi môn Toán vào sáng mai, An khá tự tin vì đây là môn thế mạnh, môn học em thích và có kết quả cao nhất.

Là người ra sớm nhất tại điểm thi trường THCS Yên Hòa, thí sinh Trương Ngọc Thùy cho biết, đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 khá "thương" học sinh, với những bạn có sức học trung bình khá có thể làm được khoảng 70-80%.



"Theo tính toán em có thể đạt được 7.5 điểm. Hy vọng em không chấm sai và em sẽ cố gắng làm tốt hơn vào buổi thi cuối ở môn Toán sáng mai", Ngọc Thùy nói.

Theo đánh giá chung của các thí sinh, đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2022 không đánh đố học sinh. Học sinh khá có thể đạt điểm 8, một số câu hơi "lừa" học sinh nhưng cơ bản không quá khó, học sinh học trung bình cũng có thể đạt điểm 6 trở lên.