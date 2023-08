Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc

Theo đó, hai tuyến cao tốc, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh đã được Chính phủ, Bộ GTVT quan tâm đầu tư, hoàn thành đã đưa vào khai thác.

Cao tốc Vĩnh Hả- Phan Thiết tốc độ cho phép 80km/h. Ảnh: BP

Bước đầu hai tuyến cao tốc này đã phát huy hiệu quả, góp phần rất quan trọng trong kết nối giao thông, rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa các vùng miền và giảm áp lực phương tiện, hạn chế tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, quá trình khai thác ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên 2 đoạn cao tốc. Để có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT, Phòng CSGT và các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân. Qua đó, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên 2 đoạn cao tốc này.

Trước đó trong buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vào ngày 26/7,

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị Bộ GTVT xem xét sớm đầu tư xây dựng cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 1A qua vị trí nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Quốc lộ 1A (tại Km 1717+593).

Bình Thuận cũng đề nghị Bộ GTVT xây dựng tuyến nhánh rẽ phải theo hướng Dầu Giây - Phan Thiết trước khi đến nút giao Ba Bàu, để đảm bảo dòng phương tiện ra khỏi cao tốc không xung đột với dòng phương tiện lên cao tốc về TP.HCM.

Trước đề nghị của tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ GTVT khẳng định sẽ có chỉ đạo thực hiện và đề nghị địa phương phối hợp tốt trong quá trình triển khai...

Xảy ra nhiều vụ TNGT ban đêm

Có thể khẳng định, từ khi 2 tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (dài 99km, tốc độ cho phép 120km/h) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8km, tốc độ cho phép 80km/h) đưa vào hoạt động đến nay đã hơn 2 tháng, các phương tiện tham gia giao thông rất đông, người dân đi lại thuận tiện, giúp kinh tế trong vùng được phát triển...

Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ cháy xe bồn xảy ra lúc 23h45' ngày 4/7 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

Thế nhưng, liên tiếp những ngày gần đây lại xảy ra những vụ TNGT, nhất là về đêm và đã có 1 người tử vong trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết.

Trước đó, trong ngày 24/7, đã xảy ra 2 vụ TNGT trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Vụ thứ nhất xảy ra rạng sáng 24/7, giữa 2 ô tô 16 chỗ và xe khách 44 chỗ đoạn qua xã Phan Hòa (Bắc Bình) khiến 6 người phải nhập viện.

Thời điểm này ô xe khách biển số 77B-012.83 chở 44 hành khách do lái xe Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ Ô Môn, TP.Cần Thơ) lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến km 154+200m, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã tông vào đuôi xe khách 16 chỗ đang dừng ở làn đường dừng khẩn cấp cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm 6 người trên xe 16 chỗ biển số 49B-017.35 gồm lái xe và 5 hành khách trong đó có một trẻ em bị thương. Tại hiện trường, đầu xe khách 44 chỗ bị biến dạng và xe khách 16 chỗ cũng bị hư hỏng nặng.

Ảnh: Xe 16 chỗ trong vụ tai nạn xảy ra khuya 24/7 trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Ảnh: CTV

Vụ thứ 2 xảy ra lúc 22h45 đêm 24/7, khi xe tải BKS 78C – 049.39 do ông N.D ( SN 1970, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển bên phần đường theo hướng Bắc – Nam khi đến vị trí trên thì va chạm với xe tải BKS 77H – 017.23 do V.X.L ( SN 1995, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển.

Cú tông đã khiến xe tải thùng đông lạnh 78C – 049.39 bể nát phần đầu. Còn xe tải rơi phần đầu cabin xuống đường. Có 2 người bị thương được lực lượng cứu hộ và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, rạng sáng 6/7, xe tải đông lạnh do tài xế Nguyễn Thế Anh(31 tuổi) lái xe đông lạnh đi từ TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Khi xe ngang qua địa bàn huyện Bắc Bình (Bình Thuận) thì xe tải đông lạnh tông vào đuôi xe khách do ông Lê Văn Thành, 42 tuổi lái phía trước vừa chuyển làn.

Cú va chạm khiến đầu xe tải biến dạng và hậu quả là phụ xe Thái Thanh Thủy (35 tuổi) bị kẹt trong cabin tử vong tại chỗ, còn tài xế Nguyễn Thế Anh bị thương nặng.