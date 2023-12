Đề xuất kỳ nghỉ đông cho học sinh ở Việt Nam

Mấy ngày qua, thời tiết các tỉnh phía Bắc hạ nhiệt xuống thấp, có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Hà Nội cũng xảy ra tình trạng trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, cao nhất 16 - 18 độ C.

Trước tình trạng thời tiết chuyển lạnh, nhiều phụ huynh xót xa khi trẻ nhỏ vẫn phải dậy sớm để đến trường đi học.

Một ý kiến mới đây đề xuất nên cho học sinh nghỉ mùa đông và nhận được nhiều quan tâm: "Chúng ta nên đề xuất Bộ GDĐT thêm một kỳ nghỉ đông thay cho một kỳ nghỉ hè. Thời tiết 9-10 độ C mà bắt học sinh mẫu giáo, tiểu học dậy sớm đi học thương quá. Đến phụ huynh còn không muốn dậy nữa là trẻ nhỏ".

Ý kiến này nhận được nhiều phản hồi bởi việc học sinh nghỉ học không chỉ ảnh hưởng đến các em mà còn ảnh hưởng đến chính bố mẹ khi phải đi làm. Sâu xa hơn là ý thức, nề nếp của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Phạm Tu, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Tuy nhiên, chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Tô Hồng Phương, phụ huynh có 2 con học mầm non và tiểu học ở quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ: "Con nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm thì ai sẽ trông con bây giờ. Rồi khi đó trẻ không đi học vì lạnh nhưng vẫn phải ra đường để lên cơ quan với bố mẹ thôi".

Chị Phương cho biết thêm, là người mẹ có tính kỷ luật, nghiêm khắc nên dù trời lạnh hay mưa gió, chị vẫn cho con đi học: "Con ở nhà vẫn có ông bà trông nhưng con cần được đến trường học với cô với bạn. Rèn trẻ có tính kỷ luật, nề nếp là điều rất quan trọng. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để cho phép mình nghỉ học. Sau này cuộc sống của con còn nhiều khó khăn, vất vả hơn chứ thời tiết này chưa thấm vào đâu".

Chị Lê Hoài Nam, một phụ huynh có con học lớp 3 ở quận Thủ Đức, TP.HCM cũng phản đối: "Nếu đề xuất nghỉ đông thì chỉ hợp miền Bắc thôi. Miền Nam nắng nóng quanh năm thì làm sao mà cần nghỉ đông. Nếu nghỉ, nên xem xét cho học sinh ở miền núi vào ngày thời tiết xuống thấp quá thôi. 10 độ C ở Hà Nội cũng bình thường mà".

Học sinh được nghỉ học khi nào?

Trao đổi với PV báo Dân Việt trước đề xuất kỳ nghỉ đông cho học sinh ở Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thìn, hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Hạ, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Mấy ngày qua thời tiết ở đây khá lạnh. Nhiệt độ xuống thấp nhất 9 độ C nhưng vì ở rừng núi nên cũng rất buốt giá.

Tuy nhiên, tôi thấy không cần thiết phải cho học sinh nghỉ đông. Độ lạnh chưa đến mức đóng băng nên học sinh vẫn đi học bình thường. Khi nào nhiệt độ dưới 9 độ C thì nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học. Từ trước đến nay, có đợt lạnh nhất nhà trường cho các em nghỉ học 3 ngày chứ không nghỉ quá dài. Chỉ cần học sinh nghỉ học một thời gian là mất hết nề nếp. Bố mẹ cũng phải đi làm nên con nghỉ học sẽ không có ai trông. Trừ trường hợp trời mưa lạnh, phụ huynh mới tự động cho con ở nhà".

Cô Thìn chia sẻ thêm, những ngày gió lạnh này, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên cho các em ở trong phòng, đóng kín cửa, trải thảm, chăn đệm đầy đủ. Các em được uống nước nóng. Các cô giáo cũng nấu thêm nước nóng để vệ sinh cho các em".

Cô Ngô Thanh Huyền, Trưởng nhóm trẻ tư thục ở quận Hà Đông, Hà Nội cũng cho hay: "Học sinh chỉ lạnh khi đi ngoài đường còn ở lớp rất ấm. Mấy ngày qua ở trường tôi, bố mẹ vẫn đưa các con đi học đầy đủ".