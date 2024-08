Trong thời gian qua, Bộ Công an cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, người điều khiển phương tiện vẫn thường xuyên vi phạm luật an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người khác và có nhiều hành vi mới.

Với thực trạng trên, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với nội dung quan trọng là quy định điểm số trên mỗi GPLX của người dân.



Cụ thể, mỗi GPLX sẽ có 12 điểm/năm sẽ là căn cứ để theo dõi sự tuân thủ Luật giao thông đường bộ của các lái xế.

Nếu trừ hết 12 điểm/năm, người lái xe sẽ phải không được phép điều khiển xe theo loại giấy phép đã đăng ký. Trong trường hợp đã bị trừ điểm, nhưng GPLX của người dân vẫn còn điểm và trong vòng 12 tháng (kể từ khi bị trừ) không có điểm nào bị trừ, lái xe sẽ được phục hồi lại đủ 12 điểm vào năm sau và sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Đề xuất những lỗi vi phạm giao thông bị trừ "sạch" 12 điểm trên Giấy phép lái xe

Đề xuất những lỗi vi phạm giao thông bị trừ "sạch" 12 điểm trên Giấy phép lái xe. Ảnh Khải Phạm.

Mới đây, Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung mức trừ điểm GPLX đối với các hành vi vi phạm luật giao thông của lái xe. Dự thảo Nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm GPLX và đặc biệt sẽ có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm.

Theo đó, những hành vi, nhóm hành vi được Bộ Công an đề xuất trừ 12 điểm của GPLX khi lái xe vi phạm gồm:

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

- Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

- Điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%.

- Đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35km/h.

Theo Bộ Công an, những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông...

Với việc GPLX có nguy cơ bị trừ hết 12 điểm với những lỗi vi phạm trên, Bộ Công an cho biết là đủ tính răn đe đối với những lái xe cố tình vi phạm. Từ đó, luật cũng có tính giáo dục, động viên lái xe chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo chuyên gia xe Nguyễn Thanh Hải, ở nước ngoài đã áp dụng việc này từ rất lâu để giúp người dân tự nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

"Việc này sẽ nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông khi họ đối diện nguy cơ không đủ điều kiện lái xe ra đường nếu bị trừ hết số điểm trong 1 năm. Cộng với việc bị phạt nguội qua camera, tôi tin chắc việc trừ điểm GPLX sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, đảm bảo an toàn giao thông, tránh hỗn loạn mạnh ai nấy đi như bây giờ", vị chuyên gia này nói.

Cũng theo ông Hải, những hành vi như nồng độ cồn, chất ma tuý sẽ khiến lái xe không thể làm chủ hành vi khi điều khiển nên việc trừ hết 12 điểm khi vi phạm là cần thiết, đủ tính răn đe.