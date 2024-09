Lai Châu: Vui Tết Độc lập ở Than Uyên, người dân và du khách thót tim xem đua xe mô tô địa hình

Hơn 60 tay đua tham gia giải đua xe mô tô địa hình ở Than Uyên, Lai Châu

Giải đua xe mô tô địa hình "Than Uyên Endure Challenge Cup 2024" chính thức diễn ra sáng nay (1/9) tại một bãi đất trống, gần hồ thị trấn Than Uyên. Giải đấu do UBND huyện Than Uyên phối hợp với Câu lạc bộ Mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức. Hơn 60 tay đua đến từ các câu lạc bộ đua xe mô tô địa hình trong nước và nước ngoài tham gia giải đấu.

Giải đua xe mô tô địa hình "Than Uyên Endure Challenge Cup 2024" quy tụ hơn 60 tay đua tham gia. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giải đua xe mô tô địa hình "Than Uyên Endure Challenge Cup 2024" là một trong những hoạt động của chương trình Tết Độc lập và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. Giải đấu diễn ra với 2 nội dung: Cào cào chuyên nghiệp và cào cào mở rộng.

Phát biểu khai mạc giải đua xe mô tô địa hình, ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, nhấn mạnh: Giải đua xe mô tô địa hình "Than Uyên Enduro Challenge Cup 2024" là một sự kiện thể thao đầy sôi động và ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. Đây là lần thứ 2, UBND huyện Than Uyên phối hợp với Câu lạc bộ Mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức giải đua tại huyện.

Các tay đua phải rất khéo léo mới điều khiển được xe qua các chướng ngại vật trên đường đua. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giải đua không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Độc lập cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và du khách gần xa.

Sau bài phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, các tay đua mô tô địa hình ở nội dung cào cào chuyên nghiệp bắt đầu trổ tài điều khiển xe mô tô vượt qua các chướng ngại vật trên đường đua, trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem đua xe mô tô địa hình. (Ảnh: Thanh Ngân)

Sau khi rời vạch xuất phát, các tay đua phải vượt qua các chướng ngại vật trên đường đua, đó là những quả lốp ô tô xếp đứng, san sát nhau và cả những khúc cây nằm ngổn ngang, những khúc cua tay áo, những con dốc dựng đứng… trong đường đua.

Thót tim xem đua xe mô tô địa hình

Khán giả đứng xem, không quên reo hò, cổ vũ khi chứng kiến những pha bốc đầu ngoạn mục qua chướng ngại vật, hay pha bay xe lên đỉnh dốc dựng đứng. Hai vị trí trong đường đua khiến các tay đua chật vật, đổ ngã nhiều nhất là 2 con dốc dựng đứng như bức tường. Vượt qua 2 vị trí này, các tay đua không ít lần khiến khán giả đứng xem thót tim trước những pha lộn nhào khi không thể vượt lên đỉnh dốc.

Đường đua với nhiều vị trí khó, thử thách kỹ thuật của các tay đua. (Ảnh; Thanh Ngân)

Chia sẻ với phóng viên về kỹ thuật đua xe mô tô địa hình, ông Trần Mạnh Hùng – tay đua đến từ Câu lạc bộ Mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội, cho biết: "Trước khi tham gia giải, chúng tôi thường xuyên tập luyện. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể tập luyện những kỹ năng cơ bản, chứ không có những địa hình giống như thế này để tập luyện được. Chỉ có nắm chắc các kỹ năng cơ bản, thì mới có thể vượt qua được những thử thách. Mặt khác, chúng tôi cũng quan tâm tới việc rèn luyện thể lực. Chặng đua này khá dài, đòi hỏi tay đua phải có được thể lực tốt nhất. Chặng đua còn là dịp để các tay đua rèn luyện tinh thần để vượt qua thử thách trên đường đua".

Không ít tay đua đổ ngã khi vượt qua chướng ngại vật trên đường đua. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong đường đua, các tay đua biểu diễn, thi đấu hết mình, cứ ngã, đổ lại dựng xe lên chạy tiếp trước sự cổ vũ, khích lệ của người xem. Ở bên ngoài đường đua, khán giả đứng xem cũng hết mình hò reo, cổ vũ.

Khán giả không khỏi thót tim khi chứng kiến pha bay xe lên đỉnh dốc của các tay đua. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Chuyện đổ ngã trong đua xe mô tô địa hình là hết sức bình thường. Sau những cú đổ đấy, mình lại dựng xe lên chạy tiếp và cảm thấy hưng phấn hơn. Đặc biệt là khi đã vượt qua được những thử thách rồi thì độ phấn khích lại càng tăng lên. Đây là năm thứ 2 tôi tham gia giải đua xe mô tô địa hình tổ chức tại Than Uyên. Tôi thấy Ban Tổ chức thiết kế đường đua năm nay khá hay, với độ khó cao hơn mùa giải năm ngoái. Hy vọng mùa giải năm sau, giải đua sẽ có những cái hay hơn nữa" – tay đua Thái An đến từ Lạng Sơn, cho hay.