Đến thuê nhà nghỉ "tiện tay" trộm luôn xe máy

Đối tượng Nguyễn Xuân Cường.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Cường (SN 1996; trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 7h ngày 1/4, Nguyễn Xuân Cường đến một nhà nghỉ ở thôn Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai thuê. Đến 18h50’ cùng ngày, Cường xuống tầng 1 nhà nghỉ lấy nước uống thì phát hiện tại sảnh sát cửa ra vào có chiếc xe máy Honda Air Blade và chìa khoá điện để trên nóc tủ quầy thu ngân.

Quan sát thấy không có người trông giữ, Cường liền lấy chìa khóa mở khóa điện chiếc xe Honda Air Blade rồi nhanh chân rời khỏi nhà nghỉ mang đi bán. Vụ việc ngay sau đó đã được bị hại trình báo cơ quan công an.

Tiến hành xác thông tin tố giác tội phạm, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp cùng Công an xã Phương Trung xác minh, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Xuân Cường lên làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận, sau khi trộm cắp được chiếc xe máy ở sảnh sát cửa ra vào nhà nghỉ, Cường mang đi bán được 6 triệu đồng.