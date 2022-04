Đi từ Bắc Kạn sang Cao Bằng để đốt nhà người yêu

Đối tượng Sùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Cao Cường)

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nông Văn Sùng (sinh năm 1985, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 6/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được điện báo của Công an huyện Bảo Lâm, Cao Bằng về việc, nhà của bà N.T.D., sinh năm 1975, trú tại xóm Khuổi Vin, xã lý Bôn, Bảo Lâm bị cháy chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy nóng đối tượng nghi vấn. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhà bà D. bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 146 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 8/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nông Văn Sùng tại huyện Hà Trung khi đối tượng đang lên xe khách đi Gia Lai. Đến ngày 9/4/2022, đối tượng Sùng đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn tình ái với con gái bà D. nên Sùng đã lên kế hoạch đốt nhà nhằm hủy hoại tài sản của gia đình bà D. Ngày 5/4/2022, Sùng di chuyển từ tỉnh Bắc Kạn đến huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Khi đến nơi, Sùng lén tìm tới nơi, phóng hỏa vào rạng sáng 6/4/2022.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định tạm giữ đối với Nông Văn Sùng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.