Đèn tín hiệu giao thông lắp ngay dưới dốc cầu An Đồng (Hải Phòng) "rất nguy hiểm" cho người dân

Theo người dân phản ánh, nhiều năm qua, một cụm đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt ngay dưới dốc cầu An Đồng trên nút giao vào khu đô thị PG An Đồng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhưng chưa được xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.





Đèn tín hiệu giao thông lắp ngay dưới dốc cầu khiến nhiều người kinh hãi khi chờ đèn đỏ. Ảnh Nguyễn Đại.

Chị Vũ Thị Tươi thường lưu thông qua tuyến đường bức xúc cho biết: "Quốc lộ 5 với mật độ xe container tham gia giao thông dày đặc, nhưng ngay dưới dốc cầu An Đồng trên nút giao vào khu đô thị PG An Đồng lại được lắp đặt một cụm đèn tín hiệu giao thông. Những người chờ đèn đỏ nơm nớp lo sợ nếu rủi, một chiếc xe container lao dốc từ cầu An Đồng xuống mất lái thì hậu quả không biết sẽ như thế nào".

Các phương tiện giao thông đi từ dốc cầu An Đồng xuống cụm đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt ngay dưới dốc cầu An Đồng trên nút giao PG An Đồng quốc lộ 5, TP. Hải Phòng. Ảnh Nguyễn Đại.

Còn anh Vũ Văn Thương, một lái xe đi trên con đường này cho biết, mỗi khi người dân dừng xe chờ đèn đỏ thì phải lái xe mô tô dạt lên vỉa hè để tránh nguy hiểm, bởi vì những xe container lao dốc từ cầu An Đồng xuống sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thông tin với PV Dân Việt, một cán bộ của Sở giao thông vận tải Hải Phòng cũng xác nhận, việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ngay dưới dốc cầu An Đồng trên nút giao PG An Đồng quốc lộ 5, TP. Hải Phòng là gây nguy hiểm cho người dân, đây là cụm đèn tín hiệu đã được lắp đặt nhiều năm do lịch sử để lại.

Hiện nay, UBND TP. Hải Phòng đã có công văn gửi Cục ĐBVN về việc xây dựng đường gom để tổ chức lại giao thông tại nút giao PG An Đồng Km95+550/ QL.5, TP. Hải Phòng, hướng tới đóng nút giao thông nguy hiểm này trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho người dân.

Những người tham gia giao thông khi chờ đèn đỏ thì nơm nớp lo sợ nếu rủi may, một chiếc xe container lao dốc từ cầu An Đồng xuống mất lái thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Ảnh Nguyễn Đại.

Được biết, ngày 8/8, Cục đường bộ Việt Nam vừa có công văn gửi UBND TP. Hải Phòng về việc tổ chức lại giao thông nút giao PG An Đồng Km95+550 QL.5, TP. Hải Phòng.

Theo công văn của Cục đường bộ Việt Nam, tuyến quốc lộ 5 hiện nay do Nhà đầu tư VIDIFI quản lý, vận hành khai thác và bảo trì theo hình thức hợp đồng BOT. Dọc hai bên tuyến, đặc biệt đoạn qua địa phận TP. Hải Phòng, dân cư tập trung sinh sống dày đặc, nhiều đường nhánh đấu nối trực tiếp vào quốc lộ gây mất an toàn giao thông, đã xuất hiện nhiều vị trí điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến.

Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo Cục ĐBVN đã trực tiếp kiểm tra, xử lý và có nhiều văn bản chỉ đạo Khu QLĐB I, nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức sửa chữa, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và các điểm bất cập trong tổ chức giao thông.

Vị trí nút giao PG An Đồng Km95+550/QL5, TP. Hải Phòng là một trong các điểm gây mất ATGT trên tuyến, cần được tổ chức giao thông lại.

Nguyên nhân do đường nhánh rộng 7m bên phải tuyến (sau đây gọi tắt là ĐN 7m) đấu nối trực tiếp vuông góc vào QL.5 tại điểm giữa mở dải phân cách giữa (vị trí giữa 2 đèn tín hiệu giao thông hướng Hà Nội — Hải Phòng và hướng ngược lại); đồng thời nút giao này nằm gần cầu vượt An Đồng nên bị ảnh hưởng bởi độ dốc dọc đường đầu cầu.

Các phương tiện giao thông đi từ ĐN 7m ra nút giao rẽ trái đi về hướng Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện đi trên QL.5 hướng Hải Phòng – Hà Nội gây mất ATGT; các phương tiện đi trên QL.5 hướng Hải Phòng – Hà Nội đến nút giao rẽ trái đi vào ĐN 7m nêu trên dễ va chạm với các phương tiện đi trên QL.5 hướng Hà Nội – Hải Phòng gây mất ATGT.

Để đảm bảo ATGT, giảm tai nạn giao thông trên QL.5, Cục ĐBVN thống nhất như đề nghị của UBND TP. Hải Phòng về việc xây dựng đường gom dọc bên phải QL.5 nối từ nút giao PG An Đồng (Km95+550) đến gầm cầu An Đồng (Km96-077), sau đó đi vòng dưới gầm cầu An Đồng để kết nối vào phía trái QL.5; lắp đặt dải phân cách giữa tại nút giao PG An Đồng (Km95+550) để đóng dải phân cách giữa tại nút giao này.