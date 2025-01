Top những địa điểm du lịch Tết ở Đà Lạt không phải ai cũng biết, siêu đẹp, siêu thơ mộng và cũng rất ma mị

Du lịch Đà Lạt từ lâu đã sở hữu sức hút khó cưỡng và chính là nơi tìm đến của những tâm hồn yêu thiên nhiên, thích không gian thanh bình và bầu không khí se lạnh đặc trưng. Thành phố Đà Lạt có khí hậu ôn hòa quanh năm do nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển và được bao quanh bởi đồi núi, rừng thông. Mỗi thời điểm trong năm, thời tiết Đà Lạt mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng và chứa đựng nhiều điều thú vị để khám phá.

Thời điểm đến Đà Lạt đẹp nhất là vào thời điểm cuối thu, đầu đông và kéo dài qua hết mùa xuân, bởi lúc này thành phố vào mùa khô, tha hồ cho du khách check-in "sống ảo" và tận hưởng chuyến du lịch của mình. Đặc biệt, sang mùa xuân, tức là khoảng tháng 1 – tháng 3, những con đường Đà Lạt nhuộm đầy sắc hồng lãng mạn nhờ những hàng cây hoa mai anh đào hai bên đường. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, nếu có dịp đến với Đà Lạt, bên cạnh những điểm tham quan quen thuộc thì du khách đừng nên bỏ lỡ các địa điểm ít được biết đến như sau.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Thác Ankroet nằm sâu giữa đại ngàn cao nguyên, vẫn giữ được nét thơ mộng, hùng vĩ với những dòng nước trắng xóa, tươi mát

Thác Ankroet là một cảnh đẹp ở Đà Lạt vẫn còn giữ được nét hoang sơ của núi rừng. Chính vẻ đẹp hoang dã của sông suối nơi đây là một trong những điều thu hút đối với du khách. (Ảnh: MiA).

Một trong những điểm du lịch có từ lâu đời ở Đà Lạt nhưng ít được biết đến chính là hồ thủy điện Ankroet. Hồ thủy điện này nằm bên trong thung lũng suối Vàng, nổi bật giữa rừng thông xanh ngắt. Công trình được hoàn thiện từ năm 1943 nên mang nét đẹp cổ kính, độc đáo và cũng rất đặc trưng theo phong cách Pháp.

Cái tên thác Ankroet được người Pháp đặt cho ngọn thác này bởi khi nhắc đến đây người ta sẽ nghĩ ngay đến một nơi hoang sơ cùng cốc, thanh bình, suối reo rì rào suốt ngày đêm. Đà Lạt có rất nhiều thác nước nổi tiếng nhưng thác Ankroet có lẽ là địa điểm mang vẻ đẹp khác biệt nhất, mộc mạc nhất và hoang sơ nhất.

Nằm sâu giữa đại ngàn cao nguyên, thác Ankroet vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Những mỏm đá cheo leo, những dòng thác chảy từ thượng nguồn vượt qua những lớp đá nhấp nhô rồi đổ vào lòng hồ rộng lớn. Ở đây có màu xanh của núi rừng, màu trắng xóa của thác nước. Một khung cảnh thanh bình, trong trẻo để bạn cứ thế trốn những phiền muộn của cuộc sống thường ngày. Không những vậy, khi đến thăm thác Ankroet, du khách có thể dừng chân ở các quán tre bên đường để ngắm nhìn toàn bộ dòng thác hùng vĩ từ xa.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Bảo tàng sinh học với nét đẹp ma mị huyền bí thường xuyên xuất hiện trong nhiều MV nổi tiếng

Nơi đây mang một vẻ đẹp cổ xưa, ma mị và trầm lắng khiến nhiều người không khỏi tò mò tìm đến. (Ảnh: MiA).

Bảo tàng sinh học chính là gợi ý tiếp theo trong danh sách 10 địa điểm du lịch Đà Lạt ít người biết. Nơi đây còn được gọi với cái tên Phân viện sinh học, công trình được xây dựng với lối kiến trúc gothic đầy cổ kính và thần bí. Bảo tàng này đã có từ hơn 70 năm trước đây, là nơi trưng bày các hiện vật của động – thực vật quý hiếm để du khách hiểu rõ hơn hệ sinh thái nơi đây.

Tọa lạc ngay trên ngọn đồi Tùng Lâm và cách xa trung tâm thành phố, bảo tàng sinh học Đà Lạt khá tĩnh lặng nên dễ dàng tạo được không gian thư thái, thoải mái cho những ai đang kiếm tìm một chút yên bình. Để đến được nơi đây, du khách phải đi một quãng đường khá xa, băng qua rừng thông bạt ngàn. Cũng chính vì thế mà bảo tàng sinh học Đà Lạt đã trở thành nơi lý tưởng mà nhiều đoàn phim lựa chọn làm bối cảnh.

Chỉ cần đặt chân đến đây một lần, nét đẹp cổ kính của bảo tàng sinh học Đà Lạt sẽ giúp các "tín đồ xê dịch" hiểu vì sao nơi này lại nổi tiếng đến thế. Nếu đã từng mê mẩn trước lối kiến trúc phương Tây tuyệt đẹp của Nhà thờ Don Bosco thì bảo tàng sinh học Đà Lạt chắc chắn cũng sẽ không làm du khách cảm thấy thất vọng. Không chỉ trở thành một bối cảnh độc đáo xuất hiện trong MV "Bước qua mùa cô đơn" của Vũ., bảo tàng sinh học Đà Lạt còn được các cặp đôi lui tới để chụp ảnh cưới. Bên ngoài bảo tàng sinh học Đà Lạt còn có quán cà phê với không gian khá thoáng mát. Du khách có thể dành hẳn một buổi sáng để đến đây tham quan, thưởng thức cà phê và đắm chìm trong khung cảnh trong lành, mát mẻ của Đà Lạt.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Đường hầm Hỏa Xa với khung cảnh bức tường đá xỉn màu phủ đầy rêu phong đem đến những bức ảnh vô cùng ảo diệu, mới lạ

Nếu thích những bức ảnh ma mị, cổ kính thì nơi đây chính là background xịn sò, độc đáo cho du khách đến trải nghiệm mà chẳng tốn phí khi du lịch Đà Lạt. (Ảnh: @linhshinne).

Đường hầm Hỏa Xa là đường xe lửa cũ bỏ hoang, do người Pháp xây dựng từ năm 1908. Cung đường xe lửa này nối liền Đà Lạt và Tháp Chàm – Ninh Thuận. Ban đầu tuyến đường này lên tới 84km, theo thời gian đường hầm chỉ còn một đoạn tại đây. Trên đường hầm phủ rêu phong, mang đậm chất của một công trình cổ kính.

Chính bởi khu đường hầm đã bị bỏ hoang trong thời gian dài nên khung cảnh nơi đây ngày càng trở nên ma mị, huyền bí và điều đó đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây để khám phá, chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ tới đây thường nhận xét khung cảnh đường hầm Hỏa Xa có nét giống với bối cảnh trong bộ phim "Be With You" nổi tiếng của Hàn Quốc. Khung cảnh bức tường đá xỉn màu phủ đầy rêu phong cùng những bụi cỏ dại dưới chân và góc đường hầm tối om chắc chắn sẽ đem đến cho "tín đồ xê dịch" những bức ảnh vô cùng ảo diệu, mới lạ hơn tại các điểm du lịch phổ biến khác.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Khu sinh thái dã ngoại Phương Nam tọa lạc sát bên hồ Tuyền Lâm, nằm ‘tựa lưng’ vào đồi thông xanh thanh bình

Một góc khu dã ngoại Phương Nam. (Ảnh: banzantravel.com).

Khu dã ngoại Phương Nam sẽ là cái tên tiếp theo trong top địa điểm du lịch Đà Lạt ít người biết. Đây quả là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng dành cho những ai thích hòa mình vào thiên nhiên. Điểm thích thú của khu dã ngoại này chính là có không gian rộng thoáng, không khí trong lành, thuận tiện cho việc tổ chức picnic hay cắm trại, team building…

Khu sinh thái dã ngoại Phương Nam có tên gọi khác là khu dã ngoại Đá Tiên - Phương Nam. Đây là một khu du lịch liên hợp tọa lạc sát bên hồ Tuyền Lâm, nằm ‘tựa lưng’ vào đồi thông xanh thanh bình, có đường dẫn lên đỉnh Pinhatt - đỉnh cao nhất của dãy núi Voi nổi tiếng ở Đà Lạt.

Hình ảnh khu du lịch toát lên vẻ giản dị, tĩnh lặng nhưng không kém phần nên thơ. Cụm công trình nơi đây bao gồm một số nhà sàn mái lá mộc mạc, chen lẫn các đoạn đường nhỏ, trồng hoa cỏ đầy màu sắc. Tìm tới khám phá khu du lịch Phương Nam, du khách dễ có ấn tượng đẹp ngay bởi vẻ yên ả và thư thái của tổng thể cảnh quan, trong một không gian kiến trúc hài hòa cùng thiên nhiên núi rừng.

Đặt chân đến khu du lịch, hãy thử dành thời gian dạo mát, ngắm cảnh hoặc đơn giản là hít thở không khí trong lành, bình lặng của một vùng đất trời bao la. Hồ Tuyền Lâm nhìn từ hướng bến thuyền tại đây như thêm phần lung linh - lôi cuốn với sắc xanh ngọc ‘mướt’ mắt quen thuộc. Lang thang quanh bờ hồ hay ngồi nhắm nháp tách cà phê nơi nhà sàn nào đó trong khu du lịch, nhìn ra cảnh sắc sông núi mang sắc xuân duyên dáng, chắc chắn sẽ đem lại cho du khách kỷ niệm khó quên.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Hồ Suối Vàng trở thành địa điểm tràn đầy sức sống với vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn "chuẩn" Đà Lạt

Hồ Suối Vàng chính là một trong những thắng cảnh mang nét đẹp thơ mộng mà thiên nhiên nơi đây đã ban tặng. Điểm du lịch này là sự kết tinh hoàn hảo của thiên nhiên, cảnh sắc và khí hậu. (Ảnh: MiA).

Các "tín đồ xê dịch" muốn chọn một địa điểm ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp và ấn tượng trong dịp Tết này thì đừng bỏ qua hồ suối Vàng nhé. Được biết, địa danh này đã gắn bó với người dân Đà Lạt hơn 50 năm nay. Những dải rừng xanh thắm kéo dài, những ngọn đồi đầy hoa, phong cảnh thơ mộng đẹp như tranh vẽ chính là điểm thu hút của hồ Suối Vàng.

Men theo con đường lớn về phía Bắc, du khách sẽ tìm thấy Suối Vàng tọa lạc ở huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố khoảng 12km. Đây là một trong những thẳng cảnh hùng vĩ của Đà lạt, mang vẻ đẹp xanh thẳm, dịu êm hệt như thiếu nữ tuổi trăng rằm, nằm vặn mình quyến rũ bên những đồi thông bạt ngàn, xanh ngắt.

Suối Vàng có khởi nguồn từ dãy núi Langbiang, được tạo thành bởi 2 hồ chính, đó là hồ Dankia ở phía trên thượng nguồn và hồ Ankroet ở phía dưới được xây vào những năm 1942. Tổng diện tích lòng hồ khoảng 245ha, dung tích chứa khoảng hơn 20 triệu m3. Nếu là một tay săn mây "chính hiệu", du khách nên di chuyển đến Đà Lạt vào khoảng thời gian tầm 4h-5h sáng. Cùng nhau thức dậy vào tờ mờ sáng, chạm tay vào lớp sương mờ còn đọng trên cỏ, nhìn ngắm bình minh và quang cảnh trong lành, sáng rực là trải nghiệm thoải mái nhất. Đừng quên chụp lại khoảnh khắc đó để lưu giữ những kỷ niệm săn mây ở Suối Vàng.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Khám phá Đà Lạt Milk Farm - Nông trại "sống ảo" chất ngất như trời Tây

Cùng trong khuôn viên của nông trại là vườn hoa tam giác mạch, đặc sản của vùng Tây Bắc. Du khách có thể đến đây để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm khó quên với Đà Lạt. (Ảnh: vietrektravel)

Đà Lạt Milk Farm là điểm du lịch nằm ngoại ô thành phố Đà Lạt, cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 35km. Đà Lạt Milk Farm được ví như "Nông trại Châu Âu thu nhỏ" bởi khung cảnh thiên nhiên và những ngôi nhà xinh xắn đầy thơ mộng. Đà Lạt Milk Farm sở hữu khuôn viên rộng hơn 6800 ha trên cao nguyên Lâm Viên, nằm cạnh dòng sông Đa Nhim nguồn nước dồi dào và thảm thực vật xanh mát quanh năm. Do vậy, nơi đây rất thuận lợi cho việc chăn nuôi bò sữa.

Nguyên nhân khiến Đà Lạt Milk Farm được yêu thích nhất chính là phong cảnh lãng mạn đẹp đến mê hồn tại đây. Những đồng cỏ xanh mướt mênh mông vô tận, cối xay gió, những ngôi nhà gạch nâu xinh xắn và những con đường mòn trải dài giữa những hàng cây sẽ khiến du khách có cảm giác như đang lạc sang tận xứ sở châu Âu xa xôi. Những bạn trẻ yêu thích check-in chắc chắn phải ghé đến nơi đây để lưu lại từng khoảnh khắc xinh đẹp này, không hổ danh là địa danh mà "cứ 1m vuông là có 10 tấm ảnh lung linh".

Đến Đà Lạt Milk Farm, du khách sẽ có cơ hội tham quan trang trại, tận mắt nhìn những chú bò đang được chăn nuôi trên đồng cỏ, được biết về quy trình sản xuất sữa, quy trình chăm sóc bò công nghệ cao đạt chuẩn châu Âu. Chắc hẳn "tín đồ xê dịch" sẽ thấy thật thú vị khi đứng trước những nông trại, công xưởng và máy móc,… đặc biệt là khi biết được sữa mình uống hằng ngày được sản xuất như thế nào. Du khách sẽ được thưởng thức sữa tươi và các món ăn được làm từ sữa bò nguyên chất được bán ngay tại quầy hàng của nông trại.

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Ghé thăm ngôi làng thêu tranh như lạc vào xứ Huế mộng mơ, nội dung của những bức tranh mang nét đẹp trữ tình

Đến đây ngoài việc được hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp, du khách còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh thêu nổi tiếng. Tất cả những trải nghiệm đó đều sẽ mang đến những cảm giác vô cùng mới mẻ, thú vị so với những điểm tham quan khác ở Đà Lạt. (Ảnh: bazantravel.com)

Với những ai luôn dành một tình yêu to lớn cho những làng nghề truyền thống của dân tộc, chắc chắn nên đến XQ Sử quán ít nhất một lần trong đời. Đây là nơi không chỉ lưu giữ nét đẹp của nghề dệt thêu tranh thủ công mà còn phát triển nghề theo cách đột phá, mang lại nhiều thành công trong và ngoài nước.

XQ Sử quán được thành lập bởi người y sĩ Võ Văn Quân và người con gái xứ Huế yêu nghề dệt thêu Hoàng Lệ Xuân. XQ vừa là tên viết tắt từ hai tên Xuân - Quân, vừa là minh chứng tình yêu của hai người nghệ nhân đồng điệu tâm hồn với những nét đẹp nghệ thuật của nghề dệt thêu truyền thống.

XQ Đà Lạt Sử quán được ví như là một "làng nghề" dệt thêu Việt được lưu truyền và lưu giữ đến ngày hôm nay. Ngoài ra, XQ Đà Lạt Sử quán còn là một khuôn viên với phong cách kiến trúc được khắc họa như là cung đình Huế ngày xưa nhưng mang nét sang trọng hơn. Lối bày trí sáng tạo, phá cách của người nghệ nhân Võ Văn Quân đã tạo nên một XQ Sử quán với vẻ đẹp và không gian vừa lạ vừa quen đối với du khách trong và ngoài nước.

Tại nơi đây, du khách sẽ như bước chân vào một không gian văn hóa mang đậm dấu ấn của một làng nghề dệt thêu xưa nhưng được kết hợp với nét nghệ thuật của hội họa. Các khu tham quan nổi bật trong khuôn viên sẽ có khu trưng bày tác phẩm dệt thêu truyền thống, bảo tàng đương đại, bảo tàng chân dung, khu nghệ thuật sắp đặt, khu phát tích và khu vườn phong lan rừng tri kỷ hữu và nhiều không gian trưng bày khác.

Trong ngôi nhà dành cho những ai yêu nghệ thuật sẽ là những căn phòng được bố trí và sắp xếp theo từng chủ đề khác nhau. Phần lớn những căn phòng sẽ mang chủ đề của các loài hoa, như là: hoa thiên điểu, hoa hồng, hoa cô cơ ni cơ, hoa marguerite, hoa mimosa,... và những căn phòng nổi bật khác (căn phòng của những ảo ảnh và giấc mơ, căn phòng gia phong thụ tháp, căn phòng khách của những đám mây trôi qua,...).

Đi du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?: Nét văn hoá đặc trưng của các dân tộc bản địa cùng vẻ đẹp thiên thiên hoang sơ nơi xã Lát khiến du khách thập phương mỗi lần dừng chân đều phải trầm trồ, ngỡ ngàng

Khám phá cuộc sống ấn tượng của người dân tại xã Lát. (Ảnh: vietrektravel)

Xã Lát là nơi cư ngụ của những người dân còn lưu giữ nét đẹp truyền thống của vùng núi rừng Tây Nguyên. Tham quan ngôi làng, du khách sẽ được chào đón bởi sự nồng nhiệt của người dân. Bên cạnh đó là có cơ hội tham gia vào các lễ hội đặc biệt, thưởng thức nhiều món ngon hấp dẫn.

Xã lát nằm ở huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12 km là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn dành cho những ai đam mê khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa. Vùng đất nằm dưới chân núi Langbiang hiện vẫn giữ nguyên được những nét đẹp đơn sơ mộc mạc của vùng quê xứ cao nguyên với khí hậu trong lành, mát mẻ và nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái thiên nhiên, du lịch cộng đồng. Các điểm du lịch xã Lát không sở hữu dáng vẻ hào nhoáng, tráng lệ mà thay vào đó là nét đẹp bình dị, hoang sơ mang đến cho du khách cảm giác được trở về với bình yên đúng nghĩa.