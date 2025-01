Đi hái cà phê, một người phụ nữ không may rơi xuống giếng sâu 25m Đi hái cà phê, một người phụ nữ Đắk Lắk không may rơi xuống giếng sâu 25m

Một người phụ nữ không may rơi xuống giếng sâu 25m khi đi hái cà phê tại xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng công an và người dân, nạn nhân đã được đưa lên an toàn và hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế.