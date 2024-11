Lại đáng báo động tại Lâm Đồng khi liên tiếp bắt giữ các đối tượng hái trộm cà phê

Ngày 15/11, Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với K’Briu (26 tuổi, ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. K’Briu cùng với K’L. (ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) là hai đối tượng bị bắt khi hái trộm cà phê rồi chở đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 9/11, K’Briu từ xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh) tới xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) chơi và gặp K’L. Sau đó, K’Briu đã mượn xe máy rồi rủ K’L. đi vào khu vực đường tránh phía Nam TP. Bảo Lộc để hái trộm cà phê.

K’Briu cùng với K’L. bị lực lượng chức năng xã Lộc Nga bắt quả tang khi hái trộm cà phê rồi chở đi bán.

Cả hai sau đó đã vào khu vực tổ dân phố 22 (phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) rồi K’L. đứng trên đường cảnh giới, còn K’Briu mang bao tải vào vườn cà phê của một hộ dân để hái trộm.

Sau khi hái được một bao tải cà phê tươi nặng 33kg, cả hai đối tượng đưa lên xe máy rồi chở đi tiêu thụ thì bị Tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự mùa vụ của Công an xã Lộc Nga phát hiện bắt gặp.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với K’Briu và K’L rồi chuyển vụ việc tới Công an TP. Bảo Lộc để điều tra, xử lý.

K’Briu là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng vừa mới ra tù thì tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp cà phê nêu trên. Hiện tại, do K'L. chưa đủ 18 tuổi nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại nhưng cấm đi khỏi địa phương để chờ xử lý.

Một người dân tại TP. Bảo Lộc bị kẻ gian vào hái trộm hàng trăm kg cà phê tươi.

Trước đó, ngày 13/11, tại xã Tân Châu, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) Tổ an ninh tự quản thôn 5 của xã này cũng đã bắt giữ được đối tượng Mầu Quang Thành (ngụ tại thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di Linh) đang chở 1 bao tải cà phê tươi nặng 18,5kg vừa hái trộm được đi bán.

Tại cơ quan Công an, Mầu Quang Thành khai nhận, hái trộm cà phê rồi đem bán để có tiền mua ma tuý sử dụng. Đối tượng thường chọn các vườn cà phê xa khu dân cư, không có người trông coi và hái số lượng vừa phải để không bị phát hiện và gom lại để bán cho các đại lý.

Mầu Quang Thành được lực lượng chức năng xác định nghiện ma tuý, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Được biết, mùa thu hoạch cà phê đang đến gần, giá cà phê được thu mua với giá rất cao nên lực lượng công an các địa phương sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phối hợp với công an các xã, các Tổ tự quản để hỗ trợ người dân bảo vệ nông sản, chống trộm cắp.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng như công an cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác, phối hợp bảo vệ tài sản cho hàng xóm. Khi phát hiện các đối tượng khả nghi cần báo ngay cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý kịp thời.