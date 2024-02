Tháng Giêng nên ghé những ngôi chùa này ở Quảng Bình

Đi lễ chùa đầu năm ở Quảng Bình: Chùa Hoằng Phúc



Chùa Hoằng Phúc. (Ảnh: Nguyễn Phúc)

Chùa tọa lạc tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chùa Hoằng Phúc là địa điểm du lịch tâm linh Quảng Bình nổi tiếng với tuổi đời đã lên tới 700 năm. Các du khách thường tới đây cầu sức khỏe, bình an và thưởng ngoạn phong cảnh đẹp tuyệt trần.

Chùa Hoằng Phúc trước kia thường được biết đến với cái tên chùa Trạm hoặc chùa Kính Thiên. Chùa Hoằng Phúc tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000m2, ở phía hữu ngạn sông Kiến Giang.

Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-2 (14 và 15 tháng Giêng). Lễ hội có các nội dung chính: lễ rước nước, khai hội, lễ thả cá phóng sinh, biểu diễn văn nghệ, hoạt động về nguồn, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian,.... Đây được xem hoạt động nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân địa phương, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như tình đoàn kết, lòng yêu nước, sự chia sẻ,...



Đi lễ chùa đầu năm ở Quảng Bình: Chùa Đại Giác

Chùa Đại Giác. (Ảnh: Lê Phi Long)

Chùa tọa lạc ở phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Không chỉ là điểm chiêm bái quen thuộc của người dân địa phương, chùa còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên bản đồ du lịch Quảng Bình, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch hằng năm. Tại đây, bạn có thể tham quan khuôn viên, kiến trúc của chùa, cầu nguyện hoặc tìm kiếm sự an yên, thanh tịnh sau những vất vả, lo toan của cuộc sống.

Chùa Đại Giác được xây dựng với khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh, kèm theo đó là kiến trúc độc đáo. Đây là điểm du lịch tâm linh lý tưởng giúp bạn tìm kiếm sự bình an, thanh tịnh trong tâm hồn.

Đến với chùa Đại Giác, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bảo tháp Di Đà 9 tầng. Tầng trên cùng của tượng thờ Đức Từ Lô Giá Na Phật – đây là bức tượng được thỉnh từ Myanmar, làm bằng đá ngọc bích. Các tầng còn lại được sơn son thếp vàng, thờ các tượng Phật. Tầng cuối cùng thờ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát – tượng được tạc với nhiều cánh tay cầm pháp khí, thể hiện quyền uy, sự linh thiêng của Bồ Tát từ bi.

Đi lễ chùa đầu năm ở Quảng Bình: Chùa Vĩnh Phước



Chùa Vĩnh Phước. (Ảnh: Nguyễn Duy Ánh)

Địa chỉ: làng Lý Hoà, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Nếu có cơ hội đến Quảng Bình thì hãy dành ra 1 chút thời gian để đến chùa Vĩnh Phước, nhiều người còn hay gọi đây là chùa Lý Hòa. Nét độc đáo của chốn tâm linh này chính là tất cả mọi chi tiết ở chùa đều được sơn màu trắng.

Chùa Vĩnh Phước được xây từ thời vua Lê Ý Tông cai trị, trải qua biến cố của chiến tranh, ngôi chùa đã bị tàn phá khủng khiếp. Đến năm 200, vợ chồng gốc làng Lý Hòa đã tiến hành tái đầu tư, thiết kế lại chùa.



Đi lễ chùa đầu năm ở Quảng Bình: Chùa Non

Ảnh: L. Chi

Địa chỉ: xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Khu tâm linh Chùa Non tọa lạc ở núi Thần Đinh cũng là một trong những ngôi chùa có tiếng ở Quảng Bình. Nhiều người truyền tai nhau rằng khi có lòng thành tâm đến đây để uống nước "giếng tiên" tại chùa Non thì công việc làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, tránh những bệnh vặt. Bởi thế mà nhiều người khi hành hương đến chùa Non đều uống ngụm nước linh thiêng này.

Để lên được ngôi chùa này, du khách phải leo bộ gần 1300 bậc đá. Dù hành trình có hơi vất vả nhưng vẫn có nhiều người không quản ngại đường xá để đến dâng hương, kính lễ. Tính đến nay, ngôi chùa đã có hơn 300 năm tuổi đời. Sau chiến tranh, ngôi chùa chỉ còn giữ lại được 1 ngôi miếu nhỏ cùng nền móng cũ. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn tìm dâng hương kính Phật.



Đi lễ chùa đầu năm ở Quảng Bình: Chùa Quan Âm Tự

Chùa Quan Âm Tự. (Ảnh: Mia)

Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Nhắc đến các ngôi chùa nổi tiếng ở Quảng Bình thì không thể quên nói đến chùa Quan Âm Tự. Nhiều người tương truyền rằng, chính nhờ việc lập nên ngôi chùa này mà cả làng có một cuộc sống ấm no, làm ăn thuận lợi. Bởi vậy mà có nhiều du khách ở rất xa những vẫn đến đây để cầu nguyện mong làm ăn "thuận buồm xuôi gió".

Chùa Quan Tâm Tự dựng lên ngoài việc thờ đức Phật thì còn là nơi để con người tìm kiếm vẻ đẹp chân thiện mĩ. Trải qua hơn 100 năm tồn tại, chùa Quan Âm Tự hiện vẫn còn lưu giữ nhiều di tích, cổ vật có giá trị văn hóa của Việt Nam.



Đi lễ chùa đầu năm ở Quảng Bình: Chùa Thanh Quang

Chùa Thanh Quan. (Ảnh: Phong Nha)

Địa chỉ: thôn Thanh Khế, xã Thanh Trạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Với những ai thích tìm về những điểm du lịch tâm linh mà chưa biết chọn ngôi chùa nổi tiếng ở Quảng Bình nào để đến thì hãy thử đến chùa Thanh Quan. Ngôi chùa này được xây dựng từ thời sơ khai của Phật Giáo. Theo người dân kể lại, tính đến thời điểm hiện tại, chùa Thanh Quang đã có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi. Có lẽ bởi vậy mà người dân trong làng luôn gìn giữ và bảo quản công trình này như một "báu vật".

Du khách khi đến đây có thể tham quan, tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa cũng như khám phá kiến trúc nơi đây.