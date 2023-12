Thời khắc năm mới 2024, bên cạnh việc dành thời gian để du lịch, tiệc tùng bên người thân, bạn bè, hoặc tham gia các gala dinner, tiệc chào đón năm mới hay những chuyến shopping thì điểm đến tham quan, check in và đi lễ chùa đầu năm để thư thả tâm hồn, cầu chúc một năm mới nhiều hanh thông cũng là lựa chọn cho nhiều du khách. Dưới đây là điểm tên những ngôi chùa dành cho du khách khi đến Huế.



Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Huế: Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ. Ảnh: REIC Vietnam

Chùa Thiên Mụ là ngôi cổ tự cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía Tây. Đây là ngôi chùa được chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525-1613) khởi lập sớm ở miền Trung. Ngôi chùa được biết đến với nhiều ẩn chứa câu chuyện lịch sử đầy bí ẩn. Chùa Thiên Mụ luôn là một điểm linh thiêng thu hút khách thập phương vãn cảnh chùa xưa, cầu bình an. Vào ngày đầu năm, du khách thường tập trung về đây để dành thời gian tìm về chốn tín ngưỡng, linh thiêng này để vãn cảnh, tĩnh tâm, chiêm bái và cầu một năm mới bình an.

Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Huế: Chùa Từ Hiếu



Chùa Từ Hiếu. Ảnh: Anh Vũ

Nằm ẩn mình sau một rừng thông rộng lớn, đây là ngôi chùa gắn liền với nhiều câu chuyện với tấm lòng hiếu đạo của người con với mẹ già. Chùa Từ hiếu còn là nơi an nghỉ của các viên quan, thái giám dưới triều đại nhà Nguyễn.

Ngoài ra, ngôi chùa này còn nổi tiếng bởi sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và khung cảnh thiên nhiên độc đáo, thơ mộng khiến nhiều người lạc vào thế giới nửa thực nửa mơ với những rừng thông "khổng lồ" xanh mướt. Với tiếng rì rào của gió thổi, không gian thanh mát của hồ cá, nơi đây cho ta khoảng lặng, hồn ta thanh lại. Đây cũng là một trong những địa điểm nổi bật thu hút du khách đầu năm 2024 khi đến với xứ Huế.



Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Huế: Chùa Từ Đàm

Chùa Từ Đàm. Ảnh: Anh Vũ

Toạ lạc tại đường Sư Liễu Quán, Chùa Từ Đàm là ngôi chùa cổ trứ danh khắp nơi. Chùa Từ Đàm vừa mang nét cổ kính lâu đời vừa mang kiến trúc hiện đại với ba gian hai chái và hai bên có lầu chuông, lầu trống. Phía bên phải là nhà khách và phòng tăng, phía trước là vườn hoa. Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được không khí u tịnh chốn đất phật linh thiêng.

Nhân dịp đầu năm mới, đông đảo du khách đến chùa tham quan, sắm lễ cầu khẩn mong một năm mới tốt lành và tràn đầy sức khoẻ.



Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Huế: Chùa Báo Quốc

Chùa Báo Quốc. Ảnh: Anh Vũ

Nằm trên đồi Hàm Long thuộc địa phận Phường Đúc, chùa Báo Quốc được xây dựng theo kiểu chữ "Khẩu" trong khuôn viên rộng 2ha. Đập vào mắt du khách là sân chùa trồng nhiều cây tùng và rất nhiều loại cây cảnh khác. Đặc biệt là ở tiền điện của chùa có 4 trụ đắp rồng nổi, thành bậc tam cấp cũng có đôi rồng, hai vách trang trí hoa văn bằng mảnh sành rất kỳ công.

Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Huế: Chùa Thiền Lâm

Khi vào đến chùa, ấn tượng đầu tiên mà bạn thấy chính là ngôi bảo tháp màu trắng đỉnh vàng cao vút, uy nghi. Ảnh: @hoaitien

Được thành lập vào năm 1960 bởi vị thiền sư Hộ Nhẫn, ngôi chùa Thiền Lâm đến nay đã rất nổi tiếng với lối kiến trúc đặc sắc mang đặc trưng của phật giáo hệ phái Nam Tông nên được coi là ngôi chùa "Ấn Độ" trên thành phố Huế xinh đẹp. Hiện nay, ngôi chùa toạ lạc trên đồi Quảng Tế, thôn Thượng 2 – Thuỷ Xuân nơi có bầu không khí thanh tịnh, một trong Tam quan Chùa Huế.

Chùa Thiền Lâm là một trong những ngôi chùa độc đáo và khác lạ bậc nhất xứ Huế, ngôi chùa là nơi cho các Phật tử và du khách gần xa đến viếng thăm.

Chùa Thiền Lâm còn có tên gọi là "Phật đứng – Phật nằm"… chùa là quần thể gồm nhiều công trình đẹp, độc đáo như tháp mộ, nhà tăng chúng, tượng, tháp Phật…



Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Huế: Tượng Phật Đứng Huế

Tượng Phật Đứng/ Ảnh: Linh Ánh

Tượng đài Quan Âm (hay còn gọi là Tượng Phật Đứng) được xây trên núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất trong hệ thống những đình chùa ở, và đây cũng là một trong những chùa cầu may trong đầu năm mới. Không chỉ những người dân Cố đô, mà đa số du khách khắp nơi khi đến thăm Huế thì đều đến thắp hương cầu phúc ở Chùa Phật đứng để hi vọng một năm may mắn và an lành.



Hiện, ở Huế có hơn 300 ngôi chùa và niệm phật đường lớn nhỏ. Trong đó, có những ngôi tổ đình, cổ tự nổi tiếng từ hàng trăm năm nay. Mỗi một ngôi chùa cổ không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo hòa quyện giữa con người với cảnh quan thiên nhiên, mà còn là địa chỉ lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc. Đi chùa những ngày đầu năm mới ở Huế hàm chứa một triết lý sống sâu sắc, hướng đến cái thiện và cầu mong sự bình an. Bởi vậy, không chỉ có người theo đạo Phật mà nhiều người dân bình thường cũng tìm đến chùa.