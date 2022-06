Ngày 16/6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nam thanh niên đi ô tô trộm xe ba gác và bỏ chạy khi bị truy đuổi từ Long An về Bình Dương. Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Thành Luân (37 tuổi, quê Tiền Giang).

Clip cảnh sát truy đuổi hàng chục cây số bắt đối tượng đi ô tô trộm xe ba gác như phim hành động. Video: V.D

Trước đó, vào lúc 1h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an tỉnh Long An tổ chức tuần tra, mật phục trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), phát hiện Luân cùng Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1977, quê Đồng Nai) đi xe ô tô 4 chỗ hiệu Vios màu đỏ mang BKS: 51H- 982.94 đang thực hiện hành vi cắt khóa để trộm chiếc xe ba gác máy biển số 61L-5778 của một người dân ở thị trấn Bến Lức.

Ngay lập tức, tổ công tác ập vào và khống chế, bắt giữ được Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1977, quê Đồng Nai). Riêng đối tượng Luân đã lái xe ô tô bỏ chạy về hướng thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Luân bị bắt giữ sau khi phóng xe ô tô bạt mạng từ Long An về Bình Dương. Ảnh: V.D

Tổ tuần tra đã liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên để hỗ trợ chặn bắt Luân.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã truy đuổi hàng chục cây số từ thị xã Tân Uyên về đến địa phận phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An thì bắt giữ được đối tượng trên.

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe, thế nhưng đối tượng Luân vẫn điều khiển ô tô phóng bạt mạng trên đường ĐT743 có đông xe cộ di chuyển.

Hiện đối tượng cùng phương tiện đang bị lực lượng chức năng tạm giữ và làm các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, làm rõ.