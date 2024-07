Xuýt xoa với những món ăn chỉ nghe tên thôi đã khiến các tín đồ ẩm thực “xiêu lòng”

Hòn Yến, một trong những địa điểm check in được nhiều bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: Huy Hoàng)

Món ngon Phú Yên nổi tiếng với sự phong phú và đa dạng của hương vị biển, hòa quyện với hương vị của đồng cỏ và núi rừng. Khám phá ẩm thực Phú Yên là trải nghiệm tuyệt vời, mang lại chuyến hành trình không thể quên cho vị giác và trái tim của du khách.



Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và bình dị, Phú Yên dần trở thành một điểm dừng chân cực hot cho những ai đam mê xê dịch trong những năm gần đây. Được đặt cho biệt danh "xứ hoa vàng cỏ xanh" sau bộ phim đình đám của Victor Vũ, nhưng Phú Yên sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm hơn thế: đường bờ biển dài với các bãi tắm xanh trong; những hòn, vịnh đẹp như tranh vẽ; bầu không khí yên bình của một thành phố biển vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc, bình dị và đặc biệt là thiên đường ẩm thực với những hương vị "không thể nào chê" làm say lòng bất cứ ai đã từng thưởng thức. Dưới đây là danh sách những món đặc sản siêu hấp dẫn khi đến xứ hoa vàng cỏ xanh này.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Cá mú nhúng dừa lạ mắt, lạ miệng

Món lạ mắt, lạ tai, cá mú nhúng dừa. (Ảnh: Điệu Võ)

Ngoài các loại ốc, ghẹ, cua, tôm, sò, hàu..., ngon và sướng miệng nhất là được ăn nhiều món từ cá mú. Cá mú là loài cá chắc thịt và rất thơm, một số con khi đánh bắt được có cân nặng lên đến cả ký, mập tròn và ngọt thịt. Thịt cá mú trắng ngần, thớ thịt ngọt, dai, có bộ lòng và dạ dày cá rất tuyệt hảo. Điểm độc đáo là đầu bếp chế biến đưa cá mú nhúng vào nước dừa tươi, vừa để khử mùi tanh vừa giúp miếng cá thơm và ngọt hơn. Miếng cá tươi sau khi được nhúng qua nước dừa, thịt cá trở nên dai, mềm, thơm ngon hơn. Đánh giá khách quan về món cá mú nhúng dừa, từ hình thức đến chất lượng đều tuyệt vời.

Địa chỉ tham khảo:

Vi Anh – Nhà Bè Hải Sản: Quốc lộ 29, Bãi Hương Vũng Rô, Xã Hoà Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Lẩu cá mú thơm nức, hương vị đặc trưng

Lẩu cá mú, bổ dưỡng và thơm ngon. (Ảnh: Điệu Võ)

Cá mú là loài cá biển thường sống ở các rạng đá, tương đối quý hiếm, thịt trắng mềm dai ngon ngọt, nhiều thịt ít xương, tốt cho sức khỏe, rất được nhiều thực khách ưa thích.

Nồi lẩu cá mú măng chua với nước dùng có vị ngọt đậm đà từ cá mú, nấm rơm cùng với vị chua nhẹ của măng tươi, cà chua, thơm và vị cay cay của ớt hiểm, ăn kèm với bún tươi và các loại rau, quả thật là sự kết hợp hoàn hảo làm nên món lẩu đã ăn rồi không nào thể quên.

Địa chỉ tham khảo:

Quán Tuấn – Hải Sản Tươi Sống: An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Lẩu gà lá dít, ăn một lần là mê

Lẩu gà lá dít, một loại lá đặc sản ở Phú Yên. (Ảnh: Điệu Võ)

Lá dít được coi là đặc sản Phú Yên, bởi chỉ mọc ở một số vùng nhất định và có vị chua đặc trưng. Nhờ đó, khi nấu với các loại hải sản và gà, chim, lá dít góp phần tạo vị thanh mát, rất dễ ăn, nhất là trong tiết trời nóng bức. Lẩu gà lá dít hợp nhất là ăn thêm cùng bún. Chỉ cần chan nước lẩu, thêm vài lá dít và miếng thịt gà mềm tơi, bạn sẽ có một bữa ăn ngon.

Địa chỉ tham khảo:

Quán Gà Lá Dít, Gà Lá É & Cá Ồ Nướng: 27 Lê Hồng Phong, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Nem nướng Ninh Hòa với nước chấm đặc biệt

Nem nướng Ninh Hoà và nước chấm đặc biệt. (Ảnh: Điệu Võ)

Phú Yên có 2 loại nem, một loại giống như nem nướng Ninh Hoà Nha Trang, được cuốn trong cây đũa, ăn với rau sống, nhưng không có xoài. Còn loại thứ hai chỉ ở Tuy Hoà mà thôi. Nem này có màu trắng, ăn kèm với bánh tráng chiên giòn, cuốn với rau sống, nước mắm đậu phộng và bánh tráng nhúng. Chính món nước mắm đặc biệt làm món nem nướng trở nên thơm ngon hơn, nước mắm sệt sệt, ớt tỏi cay ngọt có rắc đậu phộng phía trên nữa.

Địa chỉ tham khảo:

Quán nem nướng Nhật Hoàng: 04 Trần Bình Trọng

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Gỏi sứa Đầm Ô Loan giòn dai sần sật với hương vị sứa ngọt thanh

Gỏi sứa đầm Ô Loan. (Ảnh: Điệu Võ)

Đầm Ô Loan là điểm đến phổ biến của du khách khi đến Phú Yên không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn là nơi có nhiều loại hải sản tươi ngon nổi tiếng. Trong số đó, gỏi sứa Đầm Ô Loan là một món không thể bỏ qua.

Sứa sống ở Đầm Ô Loan thuộc loại sứa nước lợ, khác biệt hoàn toàn so với sứa biển. Chúng không gây kích ứng da và thịt sứa ngon hơn so với sứa biển. Trong hàng ngàn loại sứa, sứa chân và sứa tai là hai loại được ưa chuộng nhất tại đây. Gỏi sứa Đầm Ô Loan không phức tạp trong việc chế biến, chỉ cần trộn sứa với rau thơm, cơm dừa, đậu phộng rang, nước mắm dầm ớt tỏi. Thêm chanh và bánh tráng nướng để tăng thêm hương vị cho món ăn. Với vị ngọt thanh, giòn dai của sứa, bạn chắc chắn sẽ không quên lần nào thưởng thức món gỏi sứa Đầm Ô Loan này.

Địa chỉ tham khảo:

• Quán Phước Nguyệt: Cảng An Hải, Huyện Tuy An, Phú Yên

• Quán Sơn Hải: Cầu An Hải, Xã An Ninh, Huyện Tuy An, Phú Yên

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Tôm hấp Đầm Ô Loan

Tôm tại đầm Ô Loan rất ngon, bởi vừa tươi vừa ngọt thịt. (Ảnh: Điệu Võ)

Vì là đầm nước lợ nên các loại tôm ở đây khá phong phú như tôm rằn, tôm đất, tôm bạc. Những loại tôm này đều có điểm chung là thịt dày, chắc và ngọt. Món ăn sẽ có màu đỏ đẹp mắt của tôm và hương thơm đặc trưng của sả và lá chanh. Mùi vị của tôm hấp kết hợp các loại nước chấm đậm vị sẽ làm cho ăn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không phụ lòng người dân và du khách, các đầu bếp đã hoàn thành và trình bày món tôm hấp một cách sinh động, đẹp mắt với những hình khối, màu sắc, trang trí đầy ấn tượng mãn nhãn.

Địa chỉ tham khảo:

Quán Tuấn: Đầm Ô Loan, Xã An Hải, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Bánh tráng Hòa Đa – đặc sản truyền thống gây ấn tượng với du khách

Bánh tráng Hòa Đa. (Ảnh: Điệu Võ)

Nếu bảo bánh tráng phơi sương của Tây Ninh độc đáo thì bánh tráng từ làng Hoà Đa, Phú Yên cũng không hề kém cạnh. Bánh tráng dày nhưng không bị cứng, dẻo thơm, mịn đều - là lựa chọn tuyệt vời cho các món cuốn, gỏi, xào, nộm hay thậm chí là nướng lên ăn không cũng vô cùng thích thú. Chẳng quá lời nếu bảo rằng bánh tráng Hoà Đa là mảnh ghép không thể thiếu khi bàn về nét đẹp văn hoá, ẩm thực Phú Yên.

Bánh tráng Hòa Đa được biết đến với độ dày vừa phải, bánh dẻo mịn và không hề có vị chua. Khi nhúng bánh vào nước không dính và đặc biệt là cuốn bánh không rách. Để gia tăng hương vị cho bánh tráng Hòa Đa thì người dân nơi đây đã trộn thêm một số nguyên liệu khác như nước cốt dừa, hành củ, dừa nạo để bánh thơm và ngon hơn.

Địa chỉ tham khảo:

Làng nghề bánh tráng Hòa Đa thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Phú Yên: Gỏi cá mai đậm đà hương vị biển

Gỏi cá Mai ở đầm Ô Loan. (Ảnh: Võ Điệu)

Có thể nói gỏi cá mai là đặc sản nổi tiếng chỉ có ở Đầm Ô Loan, Phú Yên. Loài cá đặc biệt này thường chỉ xuất hiện từ tháng giêng đến cuối mùa hè. Cá mai có thân hình nhỏ, dài và có màu trắng đục như cá cơm nhưng phần thịt lại trong suốt và săn chắc hơn.

Cá mai sau khi chọn sẽ được người làm bỏ đầu, bóp nhẹ lườn để lấy xương. Thường người ta sẽ ngâm thịt cá mai với nước đá để cá săn chắc hơn, khi đem làm gỏi thì ướp với một ít nước cốt chanh để tạo độ chua. Sau đó trộn cá cùng với ớt, lạc rang, gia vị, tiêu hành, tỏi giã nhỏ, rau thì là, để thấm trong vòng một tiếng đồng hồ. Khi ăn gỏi thì không thể thiếu một chén nước mắm ớt tỏi thêm tí lạc rang xay nhỏ. Món gỏi cá mai cũng không thể thiếu các loại gia vị như xà lách, cải xanh, chuối xanh thái lát và bún tươi ăn kèm.

Lấy một miếng bánh tráng dẻo rồi cho lên đó một ít bún tươi, thêm một ít rau sống, một miếng chuối chát rồi cho gỏi cá mai vào cuốn lại chấm vào chén mắm và thưởng thức. Vị ngọt của thịt cá hòa quyện cùng vị chua cay của nước chấm, cộng thêm vị béo của lạc rang, chút chát của chuối tạo thêm một món ăn muốn ăn mãi không thôi. Đặc sản Phú Yên này cứ nhẹ nhàng đi vào lòng biết bao thực khách khiến cho bất cứ ai ăn một lần cũng vương vấn nhớ thương hương vị đặc biệt của nó! Nếu có dịp về thăm xứ Nẫu thì bạn đừng quên thưởng thức món ăn đậm đà này nhé.

Địa chỉ tham khảo:

• Hải sản Năm Ánh: 301 – 303 Hùng Vương, P.7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

• Quán Bà Tám: 289 Lê Duẩn, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên