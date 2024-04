Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với những địa điểm check in siêu đẹp, độc đáo tại Bình Thuận

Là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam trung bộ, Bình Thuận sở hữu những bãi biển hoang sơ với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cùng đó là những địa điểm tự nhiên như bãi đá Ông Địa, bãi biển Cổ Thạch, mũi Kê Gà, Bàu Trắng… Đặt chân đến đây, du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên, được nghỉ ngơi thư giãn đúng nghĩa trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.



Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Bãi biển Cổ Thạch

Bãi đá đầy màu sắc chỉ cách biển Cổ Thạch tầm 300m di chuyển. (Ảnh: Traveloka)

Địa chỉ: xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết chừng 90km, biển Cổ Thạch với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ đang trở thành cái tên cực kỳ "hot" trong hội những người đam mê xê dịch. Là một phần của bãi biển dài thuộc tỉnh Bình Thuận, biển Cổ Thạch khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, hùng vĩ và hoang sơ như thuở đầu, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của bất kỳ ai đang kiếm tìm sự yên ả. Có thể nói, biển Cổ Thạch tựa như một nơi để mọi người "trốn" khỏi mọi bộn bề, xô bồ từ cuộc sống bận rộn ngoài kia. Nơi đây cũng được mệnh danh là một trong những bãi tắm đẹp nhất Phan Thiết.

Bãi đá còn có những tảng đá to phủ đầy rêu xanh mướt. (Ảnh: Traveloka)

Điểm đặc biệt tạo nên nét đẹp thơ mộng, trữ tình của biển Cổ Thạch nằm ở những bãi đá ẩn sâu dưới lòng biển. Theo thời gian, những tảng đá to dần bị bào mòn và đẩy những vụn đá nhỏ lên bờ theo từng cơn thủy triều. Dần dần, những viên đá vụn tập hợp lại với nhau tạo nên một bãi đá đa sắc màu với nhiều hình thù ngộ nghĩnh.

Bên cạnh đó, bãi đá còn có những tảng đá to phủ đầy rêu xanh mướt. Thông thường, giữa tháng 3 là lúc rêu phủ nhiều nhất tạo nên phong cảnh đẹp như tranh khi hòa cùng ánh nắng tự nhiên.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Cánh đồng quạt gió

Lên hình đẹp mê li như trời Tây (Ảnh Fb Hà Huyền)

Vài năm trở lại đây, cánh đồng quạt gió ở Bình Thuận được nhiều người biết đến, được các bạn trẻ đến check in thường xuyên, trong đó có 3 cánh đồng quạt gió là Tuy Phong, Đại Phong và đảo Phú Quý.

Cánh đồng quạt gió Tuy Phong tọa lạc trên tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 1A, thuộc khu vực xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong và cách thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 90km về phía Bắc.

Nằm giữa một đồng cỏ xanh mênh mông rộng khoảng 400ha, với không gian thoáng đạt nên ngay từ xa, du khách đã có thể chiêm ngưỡng những "chiếc chong chóng" khổng lồ đang quay chậm rãi trên nền trời xanh. Và rồi khi đến gần, bạn chắc chắn sẽ không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh đồ sộ, nguy nga của cánh đồng quạt gió ở Bình Thuận này, bởi 60 turbine cao 95m, sải cánh rộng tới 49m đang đứng sừng sững giữa đất trời.

Nhất là dưới background là màu xanh như ngọc của trời và màu xanh mướt của cỏ cây và núi non khiến các cánh quạt màu trắng điểm thêm chút vàng càng trở nên nổi bật và bắt mắt hơn.

Đặc biệt, Tuy Phong còn có những rừng hoa atiso nở đỏ rực vào độ tháng 10 - tháng 3 năm sau.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Bãi đá Ông Địa



Bãi đá Ông Địa đẹp như tranh vẽ, thu hút bạn trẻ đến check in. (Ảnh: traveloka)

Địa chỉ: đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bãi đá ông địa cách trung tâm thành phố khoảng tầm 10km. Do đó, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hay ô tô đều được. Nơi này nổi tiếng nhờ chuỗi bãi tắm nguyên sơ và nhiều câu chuyện dân gian thú vị do người dân truyền miệng.

Là một địa điểm du lịch Bình Thuận sạch sẽ và thoáng đãng, nơi này cho phép du khách thỏa thích tắm biển, chụp ảnh và chơi các trò chơi như dù lượn, mô tô nước hay lướt sóng. Ngoài ra, bãi đá cũng tập hợp các thuyền thúng của ngư dân.

Cái tên "Ông Địa" vốn do người dân đặt vì nơi này có một mỏm đá nhô lên, hình dạng giống ông địa và hướng vào đất liền. Thậm chí, hình ảnh ông địa tại đây còn được xem là niềm tin cho những chuyến ra khơi may mắn và an lành của ngư dân.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Mũi Kê Gà

Mũi Kê Gà. (Ảnh: Mia)

Mũi Kê Gà thuộc địa phận xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 30km về phía Nam. Sở dĩ có tên gọi là Kê Gà vì mũi đất này nhô ra biển khoảng 500m, có hình dạng khá giống với đầu con gà, nên đặc điểm này đã trở thành tên gọi chung của Mũi Kê Gà, đảo Kê Gà, ngọn hải đăng Kê Gà.

Đảo Kê Gà là đảo nhỏ gần bờ với làn nước trong xanh, với bãi đá độc đáo và vẻ đẹp hùng vĩ, mộng mơ. Hòn đảo này có ưu thế gần bờ nên rất thuận tiện di chuyển, du khách có thể thư thả ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng, hít đầy lồng ngực bầu không khí mặn mặn của biển cả mênh mông.

Bãi đá tại đảo Kê Gà tạo thành một bức tường tự nhiên bao quanh và bảo vệ hòn đảo nhỏ này. Với vô số những kích thước và hình khối độc đáo nên bạn có thể tha hồ check-in.

Ngọn hải đăng Kê Gà có nhiều nét tương đồng với Hải đăng Cô Tô, nổi tiếng là địa điểm "sống ảo" mà du khách không nên bỏ lỡ, cũng đồng thời là biểu tượng cho hòn đảo nhỏ bé này. Đây là ngọn hải đăng cổ nhất tại Việt Nam vì đã được xây dựng từ khoảng những năm 1900 bởi người Pháp, toàn bộ vật liệu được sử dụng đều vận chuyển từ Pháp sang Việt Nam.

Mũi Kê Gà là địa điểm ngắm hoàng hôn và bình minh tuyệt đẹp. Tuy nhiên để ngắm bình minh thì du khách cần cắm trại qua đêm trên đảo, vì mặt trời lên rất sớm, khoảng 4h30 là bạn đã phải thức dậy để chờ mặt trời ló rạng rồi. Còn hoàng hôn vào khoảng 18h00 đến 18h30, khung cảnh vừa lung linh vừa lãng mạn, bầu trời rực lửa phản chiếu trên mặt biển sẽ lại càng trở nên lung linh, huyền ảo.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Bàu Trắng

Bàu Trắng, là một trong những địa điểm du lịch Bình Thuận được yêu thích nhất. (Ảnh: traveloka)

Địa chỉ: Thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trong những địa điểm du lịch Bình Thuận được yêu thích nhất. Chỉ cách trung tâm Phan Thiết khoảng 60km, Bàu Trắng tập hợp những ngọn đồi cát và nhiều hồ nước trồng đầy sen. Vì vậy, nơi này còn được hội mê du lịch ưu ái gọi bằng cái tên "tiểu Sahara" giữa lòng Bình Thuận.

Với "chiếc view" ấn tượng đó, tuy cung đường di chuyển khá thưa, nắng và ít cây nhưng vẫn được nhiều người ghé thăm. Thời điểm tuyệt vời nhất để đến Bàu Trắng là những tháng mùa hè khi thời tiết khô ráo nhất và hoa sen vào độ nở rộ nhất.

Khi đến Bàu Trắng, du khách có thể thử các hoạt động thể thao như mô tô địa hình, trượt cát, chèo thuyền, xe jeep… Tuy nhiên có điều du khách cần lưu ý, Bàu Trắng không có nhiều quán ăn/nhà hàng. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị trước đồ ăn - thức uống khi đến đây.

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý, còn được gọi là cù lao Thu hay cù lao Khoai Xứ. (Ảnh: Du Lịch Việt Nam)

Đảo Phú Quý, còn được gọi là cù lao Thu hay cù lao Khoai Xứ, là một huyện đảo có diện tích hơn 16km2 thuộc tỉnh Bình Thuận. Hòn đảo này được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên đa dạng, và nhiều danh lam thắng cảnh. Bất kỳ ai khi đặt chân đến đảo Phú Quý đều say lòng bởi khung cảnh hoang sơ, bình yên, lác đác bóng người. Xung quanh chỉ có núi, biển, cây cỏ, thiên nhiên tươi mát, và không có bất kỳ hoạt động du lịch sôi nổi nào.

Để đến được đảo Phú Quý, du khách có thể đi từ thành phố Phan Thiết rồi bắt xe ôm hoặc taxi ra đến cảng Phan Thiết, sau đó, đi tàu trung tốc hoặc cao tốc để ra đảo (trung bình mất khoảng 2,5 - 3,5 tiếng). Nhưng hãy lưu ý mua vé trước và kiểm tra giờ tàu chạy.

Ngoài ra, du khách nên đến đảo Phú Quý vào mùa khô và hạn chế vi vu vào tháng 7, tháng 11 hàng năm, bởi thời tiết lúc này khá ẩm ướt và khá bất lợi trong di chuyển. Đến với hòn đảo này, du khách có thể ghé thăm hồ vô cực, gành Hang đảo Phú Quý, chùa Linh Sơn và ăn các món đặc trưng như cua mặt trăng, bò nóng Phú Quy, rau câu chân vịt...

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Làng chài Mũi Né



Làng chài Mũi Né nổi tiếng với hải sản tươi ngon được người dân đánh bắt trực tiếp từ biển cả. (Ảnh: traveloka)

Làng chài Mũi Né nằm tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Đây là vị trí vô cùng đắc địa, chỉ cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 25km, cách bến xe Mũi Né 200m và cách 1km so với chợ làng chài Mũi Né.

Du khách yêu thích làng chài bởi nơi đây sở hữu vẻ đẹp thơ mộng tựa tranh vẽ với những rặng dừa cao vút, bãi cát trắng trải dài, rì rào sóng vỗ, cùng nền trời trong xanh, làng chài khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng đều cảm thấy vô cùng thư thái.

Nhìn từ trên cao, hình ảnh làng chài tấp nập thuyền thúng, dân cư đông đúc hệt như những bức ảnh được thấy trong sách vở. Đặt chân đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống an yên và nghề chài lưới của cư dân.

Làng chài Mũi Né nổi tiếng với hải sản tươi ngon được người dân đánh bắt trực tiếp từ biển cả. Chợ hải sản ở đây mỗi ngày đón tiếp hàng nghìn lượt khách ghé thăm và mua sắm. Giá cả ở đây khá mềm, phù hợp với đa số túi tiền của du khách.

Khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng là thời điểm hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi nhất. Tại đây có vô vàn loại hải sản cho bạn thỏa thích lựa chọn như: mực, tôm, cua, ghẹ, cá…

Địa điểm check in nhất định phải ghé qua ở Bình Thuận lễ 30/4-1/5: Núi Tà Cú

Đỉnh núi Tà Cú nổi bật với độ cao lên tới 649m so với mặt nước biển và trước đây nó được biết đến như một ngọn núi lửa. (Ảnh: traveloka)

Nằm tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, núi Tà Cú là một điểm du lịch đáng ghé thăm. Với vị trí thuận tiện, chỉ cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 28km và bên cạnh quốc lộ 1A, núi Tà Cú là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn.

Đỉnh núi Tà Cú nổi bật với độ cao lên tới 649m so với mặt nước biển và trước đây nó được biết đến như một ngọn núi lửa. Hiện nay, đỉnh núi được bảo tồn làm khu vực rừng quốc gia với đa dạng hệ động vật và thực vật. Nơi đây có hơn chục loài động vật quý hiếm được liệt kê trong sách đỏ thế giới, bao gồm thằn lằn đá, gà gô, voọc bạc Trường Sơn và chà vá chân đen, cùng với hơn 150 loại cây quý và cây thuốc khác.

Du lịch Núi Tà Cú hấp dẫn du khách với địa hình núi cao và cánh rừng già bao phủ. (Ảnh: traveloka)

Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, núi Tà Cú còn gắn liền với nhiều truyền thuyết đặc biệt. Tương truyền rằng ngọn núi này từng là nơi nhà sư tọa thiền tại thạch thất (nay gọi là Hang Tổ), dùng mạch nước ngầm từ thạch thất để sinh hoạt hàng ngày, sống thanh tịnh và không xuất sơn. Chính vì điều này, núi Tà Cú được coi là ngọn núi thiêng, có nhiều loại thuốc nam quý hiếm.

Du lịch Núi Tà Cú hấp dẫn du khách với địa hình núi cao và cánh rừng già bao phủ, tạo nên không gian mát mẻ quanh năm. Thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, hay mùa khô tại Tà Cú, là thời gian lý tưởng cho du khách đến đây tham quan. Lúc này, khí hậu mát mẻ, khô ráo giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển và khám phá nhiều điểm du lịch hấp dẫn.