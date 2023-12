Tour đêm Văn Miếu sử dụng công nghệ chiếu sáng 3D hấp dẫn du khách. Ảnh: H.H

Địa điểm check in Tết Dương lịch 2024 ở Hà Nội: Nhiều sản phẩm du mới, hấp dẫn

Theo đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày do gối vào 2 ngày nghỉ cuối tuần (từ 30/12/2023 đến 1/1/2024) nên các gia đình đã có nhiều lựa chọn cho mình để nghỉ ngơi. Đồng thời nhiều điểm đến, tỉnh, thành phố tung ra nhiều sản phẩm du lịch, hoạt động trải nghiệm mới, hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài, trong đó phải kể đến thành phố Hà Nội.



Tại khu vực trung tâm thủ đô sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi đón năm mới. Khu vực phố đi bộ và phụ cận thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thêm 1 ngày để người dân và du khách vui chơi, tham quan (từ 29/1/2023 đến hết ngày 1/1/2024). Tối 31/12, tại khu vực này có 2 sân khấu diễn ra hoạt động nghệ thuật đặc sắc cùng chương trình Countdown (đếm ngược) tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Địa điểm check in Tết Dương lịch 2024 ở Hà Nội. Đảo công viên Thống Nhất, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình "Hà Nội miền hoa" đến hết ngày 1/1/2024. Ảnh: Minh An

Tại đảo công viên Thống Nhất, Hà Nội diễn ra chương trình "Hà Nội miền hoa" đến hết ngày 1/1/2024. Tại đây sẽ tái hiện không gian các miền hoa Việt Nam, từ làng hoa Tân Quý Đông (Sa Đéc) đến vườn cẩm tú cầu (Đà Lạt) cùng rừng hoa lily Hà Lan. 60 vạn cây hoa ly Hà Lan với nhiều sắc màu khác nhau sẽ làm nên một không gian thân thương, nơi du khách hòa mình với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, nhiều điểm di sản lớn tại Hà Nội tập trung trang trí, tổ chức các hoạt động để thu hút khách. Di tích quốc gia đặc biệt lịch sử - danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn diễn ra hoạt động trưng bày 40 bức ảnh quý về đền Ngọc Sơn. Di sản Hoàng thành Thăng Long được trang trí hoa, cây cảnh ở sân trước Đoan Môn, khu vực thềm điện Kính Thiên và khu vực Hậu Lâu...

Xa hơn nữa là những hoạt động ở ngoài thành Hà Nội tại các huyện như Đông Anh, Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Ba Vì như chuỗi hoạt động "Chợ phiên-Chào năm mới 2024" diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 30,31/12 đến ngày 1/1/2024) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đầu Xuân mới qua văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, phong tục tập quán của các dân tộc.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là phiên chợ vùng cao ngày Tết, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao đón chào năm mới 2024.

Tại làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) sẽ tổ chức chợ đêm du lịch ở sân đình Mông Phụ nhằm phục vụ du khách lưu trú qua đêm, với các mặt hàng là những sản vật địa phương. Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật về Làng cổ Đường Lâm tại đình Mông Phụ; triển lãm trang phục tại không gian trà Vân; trình diễn ẩm thực tại Bếp Làng…

Địa điểm check in Tết dương lịch 2024 ở Hà Nội. Tour xe đạp đêm. Ảnh: H.Q

Theo đại diện Sở du lịch Hà Nội, vừa qua Hà Nội đã gây ấn tượng khi trở thành địa phương đi đầu cả nước với 15 sản phẩm du lịch mới về đêm để du khách có thể trải nghiệm, khám phá như tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, đạp xe đêm…

Trong đó, nổi bật là những sản phẩm có gắn với công nghệ như: Tour đêm "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sản phẩm "Chạm vào đêm Hà Nội" tại Trung tâm văn hóa 22 Hàng Buồm.

Đại diện Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, ngoài sự kiện chính đếm ngược tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám thì các điểm du lịch trong khu phố cổ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống để phục vụ người dân và du khách.

Năm 2023 Hà Nội đón 4 triệu lượt khách quốc tế (có 2,82 triệu khách quốc tế có lưu trú), tăng 266,7% so với năm 2022 (tăng 33,3% so với kế hoạch, tương đương 57% kết quả năm 2019) và 20 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,3% so với năm 2022 (tăng 5% so với kế hoạch, tương đương 91% kết quả năm 2019).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022 (tăng 13,83% so với kế hoạch, tương đương 84,4% kết quả năm 2019). Năm 2024, du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục trên đà tăng trưởng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, kỳ vọng năm 2024 sẽ vượt chỉ tiêu của năm 2023.