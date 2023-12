Khung cảnh chen chúc tại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. VD: Trung Hiếu - N.T

Trung tâm thương mại quá tải ngày Noel

Do thời tiết lạnh giá nên dịp Noel nhiều người chọn giải pháp cho các con đi vui chơi ở các khu vui chơi trong nhà, trung tâm thương mại thay vì ra ngoài. Bởi vậy, nhiều trung tâm thương mại quá tải.

Ghi nhận của PV Dân Việt, chiều tối 24/12, tại Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông lượng người đổ về đông gấp 2-3 ngày thường. Từ bên ngoài từng dòng xe nối đuôi nhau, chen chúc.

Các khu vui chơi ở Trung tâm thương Mại Aeon chật kín người. Ảnh: TT

Phía trong trung tâm thương mại, cảnh người chen lấn, xếp hàng mua đồ xảy ra hầu hết các gian hàng. Nhiều nhất là các khu vui chơi và khu nhà hàng ăn uống.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngân (38 tuổi) cùng với cô con gái 3 tuổi đang mệt lả ngồi 1 góc của Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Chị Ngân cho biết, gia đình chị đến đây từ 10 giờ sáng nhưng không nghĩ trung tâm lại quá tải vậy. "Chúng tôi đến đây từ 10 giờ nhưng đều phải xếp hàng mua vé cho con chơi, sau đó cũng mất 30 phút xếp hàng mua đồ ăn. Mua xong cũng không còn bàn ngồi, đành phải vừa đứng vừa ăn", chị Ngân nói.

Mặc dù khá mệt nhưng vì con thích nên vợ chồng chị cố nán lại chờ tới tối để các con được xem các chương trình vui Noel của trung tâm thương mại.

Còn chị Hoàng Thị Nhung, 29 tuổi ở Hà Đông thì chia sẻ: "Hôm nay mấy chị em mình cùng các con đi chơi Noel. Mình định lên phố nhưng sợ đông và cũng hơi xa thời tiết lại lạnh, nên mình lựa chọn cho các bạn vào trung tâm thương mại đón Noel, vừa gần chỗ mình, vừa ấm cúng, tiện lợi trong việc vui chơi và ăn uống. Đi lên phố rất đông, các bạn nhỏ dễ lạc. Hai bé nhà mình rất háo hức đón Giáng sinh từ cách đây 1 tháng, lúc nào cũng muốn được đi đến khu vui chơi để gặp các ông già Noel".

Chị Hoàng Thị Nhung chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Trung Hiếu

Nhân viên tại các cửa hàng ăn uống trong trung tâm thương mại cũng hoạt động liên tục trong ngày Giáng sinh. Nhiều lúc tình trạng quá tải khiến người phục vụ kiệt sức. Anh Nguyễn Văn Nam (25 tuổi), nhân viên phục vụ quán gà tầng 3 của trung tâm thương mại này chia sẻ, từ sáng tới giờ anh chưa được ngồi. Anh cùng đồng nghiệp làm việc liên tục 8 tiếng thậm chí còn không có thời gian ăn, chỉ uống trà sữa và bánh ngọt cho qua bữa để còn phục vụ khách hàng.

Khu nhà thờ đông người tới vui Noel và làm lễ

Không riêng gì các trung tâm thương mại, nhiều tuyến phố của Hà Nội, cũng đông đúc, dòng người nối đuôi nhau chen chúc.

Đang cùng gia đình có mặt tại nhà thờ Hà Đông (Hà Nội) chị Nguyễn Hoài Thu (36 tuổi) ở Nam Từ Liêm rất phấn khích. Chị Thu cho biết ngày lễ Giáng sinh là ngày trọng đại được người công giáo rất chờ đợi, nhất là các em nhỏ.

Hàng nghìn người đã có mặt tại nhà thờ Hà Đông (Hà Nội) tham gia lễ giáng sinh. Ảnh: Hoài Thu

Ngay từ 6 giờ 30 phút gia đình chị đã có mặt tại nhà thờ để các con vui chơi và chờ tới màn làm lễ lúc 11 giờ tối nay. "Mặc dù khá đông người về đây, nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ, ấm áp. Không khí giáng sinh thì vui nhộn các con rất thích thú", chị Thu nói.

Các con rất hào hứng tham gia lễ giáng sinh. Ảnh: N.T

Tại nhà thờ có hàng nghìn người công giáo và du khách tham gia ngày lễ. Để đảm bảo an ninh, nhà thờ cùng chính quyền địa phương đã bố trí khu vực gửi xe, cùng cả lực lượng an ninh phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân tham gia vui Noel.

Tương tự tại nhiều tuyến phố lớn như Hai Bà Trưng phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ lớn Hà Nội, dòng người chen lấn, đông đúc.

Ven các tuyến phố trung tâm ở quận Hai Bà Trưng đông đúc, tắc nghẽn. Ảnh: Nhật Sinh

Cũng theo ghi nhận của PV, thời điểm 8 giờ tối 24/12 - chính lễ Noel, lượng người đổ ra đường nhiều hơn.