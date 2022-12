Địa điểm hot cửa giới trẻ: check-in cây thông khổng lồ độc lạ ở Thủ Đức

Được đầu tư trang trí từ cuối tháng 11, cây thông "khổng lồ" độc lạ được chủ đầu tư dựng lên trong khuôn viên Sale Gallery Metro Star ngay tâm điểm tương lai CBD Thủ Đức với mong muốn mang không khí lễ hội rộn ràng đến người dân thành phố. Bên cạnh đó, nhiều mô hình đậm màu sắc Noel cùng hàng nghìn ánh đèn lấp lánh được bố trí xung quanh giúp cả khuôn viên như bừng sáng khi về đêm.

Sale Gallery Metro Star trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân TP.HCM với nhiều góc "sống ảo" độc đáo

Sở hữu chiều cao và đường kính "khủng", cây thông là điểm nhấn giúp Sale Gallery Metro Star trở thành điểm hẹn lý tưởng cho người dân Sài Gòn cũng như khách hàng, đối tác của dự án. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình tìm đến đây như một điểm vui chơi, tham quan với nhiều góc "sống ảo" ấn tượng.



Sau giờ làm, Chị Thảo Lam (Quận 2) và đồng nghiệp tranh thủ ghé check-in cây thông: "Mình cảm nhận rõ không khí giáng sinh đang đến rất gần khi ngắm nhìn những mô hình đậm mùa Noel tại Metro Star. Với sự trang trí lạ mắt như thế, mình tin chắc nơi này sẽ thu hút nhiều người đến chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân".

Cây thông Noel cao hơn 8m là điểm nhấn thu hút nhiều khách tham quan tại Sale Gallery Metro Star

Được biết, ngay cuối tháng 11/2022, Metro Star liên tục tổ chức các hoạt động đầu tư an toàn về bất động sản qua chương trình "Heo đất kim cương, hành trình tích luỹ". Là một người dành sự quan tâm lớn cho thị trường địa ốc, chị Mai Lân (Quận 1) chia sẻ: "Nhà đầu tư đang ‘đỏ mắt’ tìm kiếm kênh tích lũy an toàn là bất động sản mang giá trị thật trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay. Khi tham dự sự kiện công bố "Heo đất kim cương" của Metro Star, tôi hoàn toàn an tâm lựa chọn đầu tư cho dòng sản phẩm shophouse mang tiềm năng sinh lời cao nhờ kết nối trực tiếp với ga Metro số 10".

Cùng với trải nghiệm đầu tư an toàn, khách hàng còn tận hưởng một không khí lễ hội sôi động liền kề metro số 1 với các chương trình nổi bật được diễn ra hàng ngày như check-in cùng hashtag - nhận café miễn phí, chụp hình giáng sinh cùng ông già Noel. Các hoạt động sẽ được diễn ra theo khung giờ cố định vào mỗi tuần. Trong đó, phải kể đến là Street dance; Trượt ván; Acoustic Band 18; cùng một số chương trình đón Tết Quý Mão như trang trí Tết, ông đồ, cây lộc may mắn… Đặc biệt, khách hàng được thử rượu vang tuyệt hảo đến từ Italia. Thời gian tổ chức: Từ 12/12/2022 đến 14/01/2023 tại Sale Gallery – Metro Star – 360 Xa Lộ Hà Nội.

Được biết, chủ đầu tư Metro Star cũng quyết tâm đưa phố mua sắm sớm đi vào vận hành để cùng các nhà đầu tư triển khai các hoạt động kinh doanh tại shophouse như hỗ trợ kết nối, giới thiệu đến các nhãn hàng bán lẻ thuê shophouse; đẩy mạnh các hoạt động tổ chức nghệ thuật đường phố, lễ hội ẩm thực… Phố mua sắm Metro Star hứa hẹn sẽ là một Myeongdong (Hàn Quốc) "không ngủ" tại Việt Nam, và là nơi khởi tạo nhiều trào lưu của giới trẻ.