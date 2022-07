Đĩa nhạc của Bob Dylan được bán với giá 1,8 triệu USD

Theo Independent, mới đây, một bản thu âm ca khúc lừng danh "Blowin in the Wind" của nam ca sĩ Bob Dylan đã được bán đấu giá với giá gần 1,5 triệu bảng Anh tương đương 1,8 triệu USD. Giá bán của tác phẩm đã vượt quá ước tính với giá trị ban đầu được dự đoán từ 600.000 đến 1 triệu bảng. Cuộc đấu giá diễn ra tại Christie's ở London, nơi đĩa hát được bán với giá trị chính xác là 1.482.000 bảng Anh.

Đĩa nhạc là sản phẩm thu âm phòng thu đầu tiên mà Bomb Dylan thực hiện cho một đĩa đơn kể từ khi ca khúc được viết và phát hành lần đầu vào năm 1962. Phiên bản mới của bài hát được thu âm vào năm 2021 bởi người chiến thắng giải Grammy T Bone Burnett, đây cũng là người đã làm việc với Dylan trong suốt nhiều năm.

Hình ảnh chiếc đĩa trị giá 1,8 triệu USD. (Ảnh: Independent).

T Bone Burnett nói với BBC News rằng, họ có được đoạn ghi âm chỉ trong một lần thu: "Cảm giác thật thánh thiện".

Bản gốc "Blowin in the Wind" được biết đến như một bài hát nằm trong album The Freewheelin' Bob Dylan năm 1963 của nam ca sĩ. Phiên bản mới của bài hát đã được thu âm cùng với một ban nhạc đầy đủ chơi trực tiếp trong phòng thu khi Dylan hát.

Đơn vị tổ chức đấu giá Christie xác nhận bản thu âm này là bản duy nhất từng được phân phối: "Không có phiên bản nào khác của bản thu âm này sẽ được phát hành hoặc bán". T Bone Burnett cho biết, tác phẩm của Dylan "tương đương với một bức tranh sơn dầu", tức là chỉ có một bản duy nhất được chế tác khéo léo và cho biết tạo ra "đỉnh cao của âm thanh".

Được cất giữ trong tủ gỗ, chiếc đĩa có khắc chữ ký của người đoạt giải Grammy và người đoạt giải Nobel, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Joseph Henry T Bone' Burnett III và kỹ sư bậc thầy Jeff Powell.

Mặc dù không phải là một mức giá dễ tiếp cận đối với hầu hết mọi người nhưng những người hâm mộ Dylan đã có cơ hội nghe bản thu âm trên một máy thu âm trị giá 30.000 bảng tại Christie's trước khi nó được bán đấu giá.