Dịch Covid-19: Bắc Ninh hoả tốc yêu cầu tìm người đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở Hải Dương

Ông Vương Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh vừa ký công văn hoả tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến nhà hàng Thế giới bò tươi tại TP.Hải Dương (Hải Dương).

Trước đó, sáng 14/8, Bộ Y tế công bố 6 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca nhiễm ở Hải Dương gồm: N.T.C (nữ, 72 tuổi – bệnh nhân 906) và Đ.Q.M (nam, 17 tuổi, bệnh nhân 907) cùng ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương và V.T.L (nữ, 59 tuổi, trú tại tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bệnh nhân 908).

Nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP.Hải Dương hiện đã bị phong toả sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đã làm việc ở đây.

Trong đó, bệnh nhân 906 và bệnh nhân 907 là nhân viên tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương), bệnh nhân 908 là thông gia với ca nhiễm COVID-19 số 867.



Hàng ngày bệnh nhân 908, trông cháu ở tại 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương. Cả 3 bệnh nhân này đều có liên quan đến ca bệnh 867 được Bộ Y tế công bố ngày 12/8.

Bệnh nhân số 867 có thời gian làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi (địa chỉ số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương) từ ngày 05/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

Trước diễn biến này, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa người nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh đã có chỉ đạo nóng tới các đơn vị liên quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Tổ công tác tại cơ sở khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 5/7 đến 11/8/2020, thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ, cách ly, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp nghi nghiễm theo hướng dẫn, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đối với Công an tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch tỉnh này yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, công an xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan y tế khẩn trương rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả các trường hợp trên địa bàn tỉnh, từ ngày 5/7 đến 11/8 đã từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần chủ động, tự giác khai báo y tế, thực hiện cài đặt và sử dụng BluZone, cách ly tại nhà, nơi trú theo đúng quy định.