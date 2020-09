Dịch Covid-19: Các địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học mới ra sao?

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của Bộ GDĐT ban hành, bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Các trường tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện phương án tựu trường theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tại Hà Nội, trong năm học này, toàn thành phố có 2.794 trường học, tăng 44 trường so với năm học trước; trên 2,1 triệu học sinh, tăng trên 67.000 em, nhiều nhất cả nước.

Theo dự kiến, Sở GDĐT Hà Nội thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9 tới đây. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, TP.Hà Nội quyết định cho các trường tổ chức trực tiếp tại trường học. Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, lễ khai giảng tại Hà Nội năm nay sẽ được tổ chức tinh giản, ngắn gọn trong thời gian tối đa 45 phút.

Năm nay, dự kiến Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng vào sáng ngày 5/9. (Ảnh minh họa).

“Nếu điều kiện sân trường đủ rộng, có thể tất cả học sinh tham dự nhưng đảm bảo giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, phòng chống dịch. Trong trường hợp sân trường không đủ rộng, nhà trường ưu tiên cho học sinh khối lớp đầu cấp, các khối còn lại ngồi trên lớp thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của nhà trường” - ông Chử Xuân Dũng cho hay.

Tại Thanh Hóa, Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 cũng được ráo riết triển khai. Theo hướng dẫn của Sở GDĐT Thanh Hóa ban hành ngày 31/8, lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 được tổ chức nội bộ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thời gian khoảng 45 phút, đồng loạt vào 7h30 ngày 5/9/2020.

Trong đó, các trường THCS, tiểu học & THCS; THPT, THCS & THPT và trung tâm GDNN - GDTX sẽ tổ chức khai giảng tập trung ngoài trời và thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đo thân nhiệt. Đối với các trường tiểu học sẽ tổ chức khai giảng tại lớp, thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường. Tương tự đối với khối mầm non.

Tại Nghệ An, do thời điểm này vẫn có nguy cơ diễn ra dịch bệnh Covid-19, vì vậy Sở GDĐT quyết định chỉ tổ chức phần lễ và không tổ chức phần hội như bình thường. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết sẽ chỉ thực hiện các nội dung như chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới... trong lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An.

Đối với năm học 2020 - 2021, theo Khung chương trình năm học của Bộ GDĐT, thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021; thực hiện xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021. Năm học 2020 - 2021, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 ít nhất 18 tuần, học kỳ II ít nhất 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).