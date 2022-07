Mới đây, Bộ GDĐT công bố ngưỡng xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn chung cho ngành Sư phạm, một số trường đã thông báo điểm sàn và sau đó là điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Điểm chuẩn các trường ngành Sư phạm năm 2022 thế nào, thí sinh tham khảo các năm trước sau đây:

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn năm 2022. Đối với các ngành Sư phạm dao động từ 18 đến 21.5, trong khi đó các ngành ngoài Sư phạm thấp hơn - dao động từ 16-21 điểm, tùy ngành.

Điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy của Đại học Sư phạm 2022 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 1) đối với thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số, thang điểm 30) của tất cả các tổ hợp xét tuyển tương ứng vào các ngành đào tạo như sau:



Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội 2022 như sau:

STT Ngành đào tạo Điểm sàn 1 - Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) 21.5 2 - Sư phạm Toán học - Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) - Sư phạm Ngữ văn - Sư phạm Hóa học - Sư phạm Lịch sử 21.0 3 - Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) - Sư phạm Tin học 20.5 4 - Sư phạm Vật lí - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Địa lí - Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh 20.0 5 - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Tiếng Anh - Sư phạm Tiếng Pháp - Giáo dục quốc phòng và an ninh - Giáo dục công dân - Giáo dục chính trị - Giáo dục đặc biệt - Giáo dục Mầm non - Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh 19.0 6 - Giáo dục thể chất - Sư phạm Âm nhạc - Sư phạm Mỹ thuật 18.0 Điểm sàn đối với các ngành đào tạo khác (ngoài Sư phạm) STT Ngành đào tạo Điểm sàn 1 - Công nghệ thông tin 21.0 2 - Toán học - Hóa học - Sinh học - Văn học 19.0 3 - Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Trung Quốc - Việt Nam học - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Tâm lý học (Tâm lý học trường học) - Tâm lý học giáo dục - Chính trị học 17.0 4 - Triết học 16.5 5 - Quản lí giáo dục - Công tác xã hội - Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 16.0



Năm 2021, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16 - 28,53 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh là cao nhất (28,53 điểm). Tiếp đó là các ngành Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh) và Giáo dục Chính trị với điểm chuẩn lên đến 28,25 (thang điểm 30).

Chi tiết điểm chuẩn như từng chuyên ngành như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021.

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS. Phạm Văn Hảo, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho biết: "Điều kiện xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT được tính là Điểm Văn/Toán + 1/3 điểm ưu tiên ≥ 5,7; Điểm năng khiếu 1 ≥ 5.0; Điểm năng khiếu 2 ≥ 5.0. Điểm trúng tuyển sẽ căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển".

Để biết điểm chuẩn vào trường năm 2022 thế nào, thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển năm 2021 như sau:

Xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: Văn/Toán + Năng khiếu 1+ Năng khiếu 2 + điểm ưu tiên ≥ 17 điểm Xét bằng điểm học bạ: Văn/Toán + Năng khiếu 1+ Năng khiếu 2 + điểm ưu tiên ≥ 16 điểm.

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển sử dụng kết quả học bạ và xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, chi tiết điểm chuẩn phương thức sử dụng kết quả học bạ và xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM như sau:

Năm 2021, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20 đến 32,5, tính theo thang 40.

Có hai ngành cùng lấy 32,5 điểm, trong đó ngành Sư phạm Tiểu học tăng 1,5 so với năm ngoái, ngành Sư phạm Công nghệ tăng tới 7,5 điểm. Các ngành đào tạo giáo viên khác đều tăng, ít nhất là 0,5.

Với các ngành đào tạo ngoài sư phạm, điểm chuẩn cao nhất là 24, thuộc về ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Ba ngành còn lại là Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học vẫn lấy 20 điểm. Do trường tính theo thang 40, thí sinh chỉ cần trung bình 5 điểm mỗi môn là trúng tuyến ba ngành này. Nếu có điểm ưu tiên, mức trung bình từng môn có thể thấp hơn.

Năm 2021, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển gần 2.400 sinh viên bằng các phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, dựa vào kết quả học bạ, kết hợp thi và xét tuyển.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục

Năm 2021, điểm chuẩn vào các ngành học của Trường Đại học Giáo dục dao động từ 20,25 - 27,6 điểm. Ngoài ngành Giáo dục tiểu học, các ngành có điểm chuẩn khá cao vào trường này là Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử và Địa lý.

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 của tất cả các tổ hợp như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Năm 2021, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên dao động từ 15 - 27.50 điểm. Cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non với 27.50 điểm. Sau đó là các ngành Sư phạm như Toán, Thể chất, Tiếng Anh, Ngữ Văn...

Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm có ngành Giáo dục mầm non có điểm trúng tuyển là 25,00 điểm; Giáo dục tiểu học là 21,00; các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh có điểm trúng tuyển 19,00 điểm; Giáo dục thể chất: 17,50. Các ngành còn lại lấy 18,50 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Vinh

Đại học Vinh công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đánh giá, nhiều ngành của trường đạt điểm rất cao, có những ngành điểm cao hơn hẳn so với điểm chuẩn năm 2020.

Cụ thể: Ngành Giáo dục Tiểu học 26 điểm; sư phạm Toán học (chất lượng cao) 25 điểm; sư phạm Ngữ văn 24 điểm; sư phạm Toán học 23 điểm; sư phạm Địa lý 22 điểm; sư phạm Lịch sử, Giáo dục Chính trị 21 điểm; sư phạm Hóa học 20 điểm.

Riêng các ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, có sử dụng môn tính điểm hệ số 2 để xét trúng tuyển (môn tiếng Anh cho các ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Anh- lớp tài năng, ngôn ngữ Anh; môn năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất), các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 40. Theo đó, sư phạm tiếng Anh (lớp tài năng) 35 điểm, sư phạm tiếng Anh 29 điểm; Giáo dục Mầm non 26 điểm, Giáo dục Thể chất 30 điểm và ngôn ngữ Anh 22 điểm.

Năm 2020, điểm trúng tuyển cao vào Trường Đại học Vinh là ngành Sư phạm Sinh học 24.50 điểm. Tiếp đó là Giáo dục tiểu học 23 điểm, Sư phạm tin học 22 điểm. Các ngành sư phạm còn lại lấy bằng mức điểm sàn là 18.5 điểm.