Điểm chuẩn đại học năm 2023 ra sao?

Nói về điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính khiến 2 thí sinh cao điểm nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 khối A00 bị trượt nguyện vọng 1 và nhiều thí sinh choáng váng, PGS.TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm trước trường không xét điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng năm nay quyết định "vớt" gần 10 thí sinh "đỉnh của chóp" vào ngành Khoa học máy tính. Lượng thí sinh đăng ký đông nhưng chỉ tiêu ít cùng với cách tính điểm riêng là lý do khiến cuộc đua trở nên khốc liệt và thí sinh phải chấp nhận điều này.

Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: Tào Nga

TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận xét: "Thay vì mọi năm thí sinh tự chọn ngành, trường, tổ hợp, tuyển sinh năm nay, Bộ GDĐT và các trường đã nhận phần khó về cho mình, còn thí sinh đăng ký rất thuận lợi đăng ký và tăng cơ hội trúng tuyển".

TS Thân cho biết thêm, các trường đại học theo xu hướng tự chủ nên sẽ phải xác định các phương thức tuyển sinh đáp ứng chân lý giáo dục, mục tiêu đào tạo của nhà trường. Trường Đại học Công nghiệp theo định hướng ứng dụng nên phải chọn thí sinh phù hợp với định hướng này và việc đa dạng phương thức giúp nhà trường và thí sinh có thêm lựa chọn. Trong đó, tỉ lệ cho các phương thức xét tuyển sớm là 35%.

Điểm chuẩn trung bình năm nay của trường là 23,16 điểm, giảm 0,1 điểm so với năm 2022. Đây là mức điểm đảm bảo được chất lượng đầu vào của thí sinh, vẫn có sự ưu tiên nhưng vẫn dựa vào điểm thi là chính.

Thầy Hà Văn Vụ, giáo viên môn Văn, Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP.HCM cho biết, điểm chuẩn khu vực phía Nam Khối ngành khoa học xã hội cơ bản giữ ổn định tăng hoặc giảm nhẹ. Khối ngành khoa học tự nhiên nhìn chung tăng đều, có một số trường, ngành tăng mạnh điểm chuẩn so với năm 2022.

Năm nay điểm chuẩn nhiều trường cũng khiến thí sinh ngỡ ngàng. Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động 17-25,65, tăng mạnh so với năm ngoái. Đặc biệt, ngành Cơ khí ôtô, Cơ điện tử ôtô lấy 25,5 điểm, tăng 10,5 điểm so với năm ngoái, trong khi các ngành còn lại tăng 2-6 điểm.

Nếu như năm trước ngành Hàn Quốc học, Báo chí trở thành tâm điểm chú ý khi mức điểm chuẩn gần chạm ngưỡng 30/30 điểm thì năm nay "hạ nhiệt" hơn ở mức 28,5 điểm. Lý do được đánh giá năm nay phổ điểm thi khối C giảm và việc áp dụng điểm ưu tiên càng lên cao càng giảm dần.

Sư phạm Lịch sử "lên ngôi"

Một ngành gây bất ngờ năm nay là Sư phạm Lịch sử. Nhiều người lo sợ môn Lịch sử đang dần kém sức hấp dẫn với các học sinh thì năm nay điểm chuẩn ngành này cao nhất tại các trường đại học sư phạm. Cụ thể điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 28,42 điểm. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng cho thấy ngành Sư phạm Lịch sử giữ vị trí đầu bảng với 28,58 điểm. Đây là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2022 của trường.

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên cũng công bố điểm chuẩn 2023. Theo đó, ở diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm cao nhất là Sư phạm Lịch sử với 28 điểm cho cả ba khối dự tuyển gồm C00, C19 và D14.

Thầy Lê Đình Hiển, giáo viên Lịch sử, Trường liên cấp Đông Bắc Ga, Thanh Hóa nhận xét: "Năm 2023 có thể được coi là năm thiết lập kỷ lục về tiêu chuẩn đầu vào của ngành sư phạm Lịch sử. Điều này thật sự là một tín hiệu đáng mừng, không chỉ với những giáo viên Lịch sử như chúng tôi, mà còn đối với toàn bộ hệ thống giáo dục. Một số trường Đại học đã tuyển sinh với mức điểm trên 28, một con số rất cao, cho thấy khả năng tuyển chọn được những sinh viên có năng lực thật sự. Tôi nghĩ, điểm tích cực của việc điểm ngành sư phạm Lịch sử cao là chúng ta sẽ có được một đội ngũ giáo viên lịch sử trong tương lai có trình độ, được đào tạo bài bản, đáp ứng tốt nhu cầu đổi mới giáo dục lịch sử".

Theo thầy Hiển, nói điểm chuẩn sư phạm Lịch sử tăng cao do đề thi tốt nghiệp dễ tất nhiên là không sai, đề thi năm nay so với các năm đã có sự phân hóa khá tốt, tuy nhiên số lượng điểm cao vẫn nhiều, có đến hàng trăm điểm 10, đó là sự thật. Việc đánh giá năng lực người học phải dựa vào nhiều yếu tố, nếu chỉ dựa vào điểm số, nhất là một kỳ thi như tốt nghiệp THPT là chưa hoàn toàn chính xác. Ngoài yếu tố thực lực, để đạt điểm cao môn Lịch sử còn cần yếu tố đam mê, cần cù và cả may mắn.