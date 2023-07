Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 các tỉnh thành: Những nơi mới nhất công bố

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 TP.HCM

Ngày 7/7, Sở GDĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2023. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay được công bố sớm hơn dự kiến 3 ngày.

Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM 2023 cụ thể như sau:

10 trường lấy điểm chuẩn cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân, Phú Nhuận Trần Phú, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, điểm chuẩn vào lớp cao nhất TP.HCM lấy từ 23 đến 25,5 điểm.

Phụ huynh và thí sinh tra cứu thông tin tuyển sinh lớp 10. Ảnh: GK

Hàng loạt trường THPT công lập có điểm chuẩn thấp, chỉ từ hơn 3 điểm/môn là có thể trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập... Theo quy định của Sở GDĐT TP.HCM, thí sinh không được phép đổi nguyện vọng trường sau khi đã trúng tuyển. Các trường THPT cũng không được nhận học sinh ngoài danh sách đã trúng tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Lạng Sơn

Ngày 5/7, Sở GDĐT Lạng Sơn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Theo đó, trường THPT Việt Bắc có điểm chuẩn cao nhất 32,25 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi

Ngày 3/7, Sở GDĐT Quảng Ngãi đã bắt đầu công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Trường THPT chuyên Lê Khiết và nhiều trường THPT công lập không chuyên. Một số trường dự kiến sẽ công khai điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trong ngày hôm nay 7/7.

Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Khiết

– Lớp 10 chuyên Toán: Tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,00 trở lên.

– Lớp 10 chuyên Tin: Tuyển 30 học sinh, có điểm xét tuyển từ 26,15 trở lên.

– Lớp 10 chuyên Lý: Tuyển 36 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36,45 trở lên.

– Lớp 10 chuyên Hóa: Tuyển 36 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37,85 trở lên.

– Lớp 10 chuyên Sinh: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển từ 31,90 trở lên.

– Lớp 10 chuyên tiếng Anh: Tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 37,90 trở lên.

– Lớp 10 chuyên Văn: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển từ 36,40 trở lên.

– Lớp 10 chuyên Sử – Địa: Tuyển 35 học sinh, có điểm xét tuyển cụ thể như sau: Chuyên Sử: có 17 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,60 trở lên; Chuyên Địa: có 18 học sinh, có điểm xét tuyển từ 34,40 trở lên.

Tổng số có 347 học sinh được xét tuyển vào các lớp chuyên.

Tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên cho các thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh

Tuyển 80 học sinh có điểm xét tuyển từ 23,25 trở lên vào các lớp không chuyên.

Tổng số có 427 thí sinh được đề nghị xét tuyển vào các lớp 10 chuyên và không chuyên năm học 2023 – 2024 (đạt 99,30% so với chỉ tiêu được giao)

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT

1. THPT Trần Quốc Tuấn: NV1: 31,7 điểm.

2. THPT Bình Sơn: NV1: 28,4 điểm; NV2: 31,3 điểm.

3. THPT Võ Nguyên Giáp: NV 1: 27,3 điểm, NV 2: 29,3 điểm.

4. THPT số 2 Mộ Đức: NV1: 26,7 điểm.

5. THPT số 1 Đức Phổ: NV1: 25,3 điểm.

6. THPT Số 1 Tư Nghĩa: NV 1: 24,3 điểm; NV 2: 28,0 điểm.

7. THPT số 1 Nghĩa Hành: NV 1: 24,3 điểm.

8. THPT Lê Trung Đình: 23,6 điểm, NV 2: 25,7 điểm.

9. THPT Phạm Văn Đồng: NV 1: 22,1 điểm.

10. THPT Trần Quang Diệu: 21,0 điểm; NV 2: 25,7 điểm.

11. THPT Ba Gia: 19,9 điểm, NV 2: 22,0 điểm.

12. THPT Huỳnh Thúc Kháng: 18,7 điểm; NV 2: 23,0 điểm.

13. THPT Trần Kỳ Phong: 18,6 điểm, NV 2: 22,7 điểm.

14. THPT số 2 Đức Phổ: 18,6 điểm; NV 2: 21,8 điểm.

15. THPT Nguyễn Công Phương: 18,2 điểm; NV 2: 20,2 điểm.

16. THPT số 2 Tư Nghĩa: 17,1 điểm; NV 2: 19,1 điểm.

17. THPT Lý Sơn: NV 1: 16,3 điểm.

18. THPT Chu Văn An: NV 1: 15,8 điểm, NV 2: 18,3 điểm.

19. THPT Lê Quý Đôn chiều ngày 7/7 đã đăng tải danh sách trúng tuyển lên trang web nhà trường.

20. THPT Sơn Mỹ sáng 7/7 đã đăng tải danh sách trúng tuyển lên trang web nhà trường.

21. THPT Thu Xà chiều ngày 7/7 đã đăng tải danh sách trúng tuyển lên trang web nhà trường

22. THPT Nguyễn Công Trứ ngày 7/7 đã đăng tải danh sách trúng tuyển lên trang web nhà trường.

23. THPT Vạn Tường sáng ngày 7/7 đã đăng tải danh sách trúng tuyển lên trang web nhà trường.

24. THPT Lương Thế Vinh chiều 7/7 đã đăng tải danh sách trúng tuyển lên trang web nhà trường.

25. THPT số 2 Nghĩa Hành có điểm chuẩn NV 1 là 14,20, điểm chuẩn NV 2 là 16,20. Tổng cộng có 190 học sinh trúng tuyển.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi

Tuyển các học sinh có điểm thi tuyển từ 15,5 điểm trở lên. Đối với các em học sinh có điểm thi tuyển 15,5 điểm thì điểm trung bình các môn cả năm lớp 9 từ 8,5 trở lên.

Thời gian công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của 63 tỉnh thành

Tỉnh thành Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội 1/7 TP.HCM 7/7 An Giang Đang cập nhật Bà Rịa - Vũng Tàu 22/6 Bắc Giang 26/6 Bắc Kạn Đang cập nhật Bạc Liêu 22-23/6 Bắc Ninh 18/6 Bến Tre 19/6 đến 26/6 Bình Định 17/6 Bình Dương 31/7 Bình Phước Đang cập nhật Bình Thuận 23/6 Cần Thơ 15/6 Cao Bằng Đang cập nhật Đà Nẵng 22/6 Đắk Lắk Đang cập nhật Điện Biên Đang cập nhật Đồng Nai 16/6 Hà Giang Đang cập nhật Hà Nam 19/6 Hà Tĩnh 20/6 Hải Dương 24/6 Hải Phòng Đang cập nhật Hậu Giang Đang cập nhật Hòa Bình Đang cập nhật Hưng Yên 13/6 Khánh Hòa 20/6 Kiên Giang Đang cập nhật Kon Tum 23/6 Lai Châu Đang cập nhật Lạng Sơn 5/7 Lào Cai Đang cập nhật Long An Bắt đầu công bố rải rác trong tháng 6 Nam Định 20/6 Nghệ An Đang cập nhật Ninh Bình 15/6 Ninh Thuận Đang cập nhật Phú Thọ 21/6 Phú Yên 15/6 Quảng Bình Đang cập nhật Quảng Ngãi 3-7/7 Quảng Ninh 22/6 Quảng Trị Đang cập nhật Sóc Trăng Đang cập nhật Sơn La Đang cập nhật Tây Ninh Đang cập nhật Thái Bình 18/6 Thái Nguyên Đang cập nhật Thanh Hóa Đang cập nhật Thừa Thiên Huế 17/6 Tiền Giang 4/7 Trà Vinh Đang cập nhật Tuyên Quang Đang cập nhật Vĩnh Phúc Đã công bố điểm sàn Yên Bái Đang cập nhật