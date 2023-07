Ngày 7/7, Sở GDĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường THPT trên địa bàn. Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là 25,5 điểm của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; thấp nhất là 10,5 điểm ở các trường THPT Đa Phước, Thạnh An, Bình Khánh, Trung Lập...

Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất

Năm nay, 10 trường có điểm chuẩn vào lớp cao nhất TP.HCM lấy từ 23 đến 25,5 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt từ 7,7 đến 8,5 điểm/môn mới có thể vào học được những trường này.

Cụ thể, top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2023 như sau:

Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất tại TP.HCM. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Như vậy, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục là trường giữ vị trí "phong độ" khi nhiều năm liên tiếp có điểm cao nhất TP.HCM.

So với điểm chuẩn lớp 10 năm học trước, năm nay, ở các trường nhóm đầu đều có điểm chuẩn tăng. Đây cũng là dự báo mà nhiều giáo viên đưa ra sau khi Sở GDĐT TP.HCM công bố điểm thi.

Cụ thể, các trường có điểm chuẩn tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm (nguyện vọng 1) so với năm học trước. Trường THPT Gia Định có điểm chuẩn tăng nhiều nhất là 1,5 điểm; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Bùi Thị Xuân tăng 1,25 điểm; các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phú Nhuận, THPT Lê Quý Ðôn, THPT Nguyễn Hữu Cầu cùng tăng 1 điểm...

So sánh điểm chuẩn năm 2022 và 2023 ở các trường top đầu. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Ở chiều ngược lại, hàng loạt trường THPT công lập có điểm chuẩn thấp, chỉ từ hơn 3 điểm/môn là có thể trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập...

Theo quy định của Sở GDĐT TP.HCM, nguyên tắc xét tuyển là thí sinh đậu nguyện vọng cao nhất sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 16h ngày 26/7, nếu không sẽ bị xóa tên.

Thí sinh xem điểm chuẩn chi tiết từng trường tại đây.