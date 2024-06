Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2024: Tham khảo ngay thông tin dưới đây

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập Hà Nội năm 2024

Điểm thi vào lớp 10 các trường công lập Hà Nội năm 2024 đã được Sở GDĐT công bố vào chiều 29/6. Hiện tại nhiều phụ huynh và thí sinh đang mong ngóng Sở và các trường THPT "chốt" điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2024.

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi, Sở GDĐT Hà Nội sẽ họp, duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên năm học 2024-2025.

Điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất vẫn là các trường top quen thuộc ở Hà Nội THPT Chu Văn An, THPT Kim Yên, THPT Yên Hòa, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng...

Phụ huynh và thí sinh mong ngóng điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội. Ảnh minh họa: Phạm Hưng

Để dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2024, thí sinh tham khảo từ các năm trước.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2023

Năm 2023, trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An với 44,5 điểm. Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường lần lượt là các trường THPT Kim Liên với 43,25 điểm; THPT Việt Đức với 43 điểm; THPT Phan Đình Phùng 42,75 điểm; THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông và THPT Yên Hòa bằng điểm nhau 42,25 điểm.

Đặc biệt là những trường top 2 hoặc những trường mới thành lập, trường được xem là phương án dự phòng an toàn thì cũng tăng tỉ lệ chọi và tăng điểm chuẩn mạnh.

Trường THPT Khương Hạ tỷ lệ chọi cao nhất thành phố với 1/3,55 năm 2023 có điểm chuẩn là 37,5, cao hơn 3 điểm so với năm 2022. Trường THPT Trung Văn năm 2022 lấy 34,25 điểm, năm 2023 lấy lên 37,75 điểm, tăng 3,5 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2022

Năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với 43,25. Tiếp theo là các trường Yên Hòa: 42,25; Việt Đức: 41,75; Phan Đình Phùng: 42,0; Thăng Long: 41,5; Kim Liên 41,25...

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, kết quả các bài thi vào lớp 10 năm 2022 của thí sinh trong kỳ thi cụ thể là: 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10; 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung, kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2022: