Điểm chuẩn xét tuyển sớm các trường đại học tại TP.HCM năm nay như thế nào?

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức được tổ chức trên cả nước. Đến thời điểm hiện tại, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm như xét điểm học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Ngày 23/6, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) công bố kết quả xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tổ chức năm 2023.

Theo công bố của trường, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành trí tuệ nhân tạo với 970 điểm, kế đó là ngành kỹ thuật phần mềm với 925 điểm và ngành công nghệ thông tin với 920 điểm. Nhìn chung năm nay, điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Công nghệ thông tin đều tăng so với năm 2022.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), 2 phương thức xét tuyển sớm gồm: Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng của các trường THPT trên cả nước theo quy định của ĐHQG TP.HCM (phương thức 1b) và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM (phương thức 2).

Ở phương thức 1b, các thí sinh phải thuộc nhóm học sinh giỏi có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất trường hoặc thí sinh giỏi năng khiếu đạt thành tích cao trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật. Mỗi trường THPT chỉ được giới thiệu 1 học sinh vào một đơn vị của ĐHQG TP.HCM. Ngành có điểm chuẩn cao nhất theo phương thức này là Toán Kinh tế với 28,60 điểm (thang điểm 30).

Ở phương thức thứ 2, đây là các thí sinh đạt học lực giỏi 3 năm THPT hoặc là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học tại 149 trường THPT theo quy định ĐHQG TP.HCM. Năm 2023, tất cả các ngành đều có điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên (thang điểm 90). Để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn học theo tổ hợp xét tuyển từ 8,9 trở lên.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo bậc ĐH theo theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2023 (phương thức 4). Theo đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất 870.

Các ngành còn lại có số điểm chuẩn cao gồm khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin (điểm chuẩn 850 điểm), ngành ngôn ngữ Anh (điểm chuẩn 835) và ngành quản trị kinh doanh (điểm chuẩn 810).

Điểm chuẩn năm 2023 đối với phương thức 4 của tất cả các ngành đào tạo của trường như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển đại học của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) theo phương thức xét tuyển sớm gồm ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định của ĐHQG TP.HCM và phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM như sau:

Theo thông tin từ Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, nhà trường đã gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2023 bằng phương thức xét học bạ THPT đợt 1 đến ngày 20/6. Trường dự kiến dành 20% - 30% tổng chỉ tiêu (gần 5.000) cho phương thức xét tuyển này. Trường sẽ xét tuyển điểm từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Ngoài điểm số, trường cũng đưa ra một số tiêu chí phụ.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố mức điểm sơ tuyển của các ngành thuộc hệ đại học chính quy năm 2023 như sau: Ngành Y khoa lấy mức điểm cao nhất 650; ngành Dược học, Giáo dục mầm non cùng lấy 570 điểm. Tất cả các ngành còn lại cùng mức điểm chuẩn 550. Riêng các ngành thuộc nhóm sức khỏe và Giáo dục mầm non, thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

Tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, trường xác định điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ở mức 550 - 600.

Trong khi đó, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố điểm chuẩn theo phương thức tổng hợp (học bạ + kết quả thi tốt nghiệp THPT); phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính do trường tổ chức.



Năm nay, trường lấy điểm chuẩn 106 điểm cho cả Chương trình đại học chính quy chất lượng cao và Chương trình ĐH chính quy Quốc tế song bằng (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định).

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính cụ thể như sau: