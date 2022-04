Điểm danh loạt xe SUV sắp mở bán tại Việt Nam: KIA Sportage 2022 được quan tâm

Dòng xe SUV đang ngày càng nở rộ ở thị trường Việt Nam, ngay cả những phân khúc mới cũng được khai phá như A-SUV. Cùng với đó, hàng loạt những cái tên đình đám ở nhiều phân khúc cũng gia nhập thị trường trong nước từ nay đến cuối năm 2022.

KIA Sportage 2022

Được mong chờ nhất là KIA Sportage 2022 khi thế hệ mới của chiếc Crossover hạng C này sẽ có lần tái xuất Việt Nam sau 6 năm vắng bóng.

KIA Sportage từng bán chính hãng ở Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc do Thaco phân phối trong giai đoạn 2010-2016. Tuy nhiên, do giá cao, thiết kế chưa ấn tượng nên KIA Sportage đã phải dừng cuộc chơi sớm.

Thế hệ mới của KIA Sportage nhận được sự thay đổi cách mạng đến từ hãng xe Hàn Quốc nên sẽ có màn quay trở lại thị trường Việt Nam đáng mong chờ tới đây. Thaco đã cho biết kế hoạch phân phối KIA Sportage dự kiến vào quý II/2022.

KIA Sportage 2022. Ảnh KIA.

KIA Sportage 2022 có ngoại hình đầy hiện đại, thể thao với ngôn ngữ thiết kế mới. Bên trong khoang lái, KIA Sportage đời mới được đánh giá đẹp nhất trong những mẫu xe cùng nhà đang phân phối ở Việt Nam thời điểm hiện tại.

KIA Sportage 2022 dự kiến sẽ sở hữu nhiều công nghệ an toàn cao cấp như cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù...

Nhiều khả năng, KIA Sportage 2022 sẽ có 3 tùy chọn động cơ gồm: Máy xăng 1.6L tăng áp cho công suất 177 mã lực và 264Nm, máy 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 192Nm và máy 1.6L hybrid cho tổng công suất 226 mã lực đi kèm số tự động 7 cấp.

Giá xe KIA Sportage 2022 dự kiến dao động từ 720 - 910 triệu đồng và là đối thủ xứng tầm của Hyundai Tucson.

KIA Sorento PHEV 2022

Thaco cũng cho biết sẽ phân phối KIA Sorento PHEV vào năm nay và nhiều khả năng sẽ mở bán cùng Sportage.

KIA Sorento PHEV không quá khác biệt so với Sorento bản động cơ đốt trong đang bán hiện nay. Được biết, phiên bản plug-in hybrid (hybrid cắm sạc) sở hữu hàng loạt tính năng cao cấp như hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, kính chắn gió cách âm 2 lớp và bộ la-zăng hợp kim kích thước 19 inch.

KIA Sorento PHEV 2022. Ảnh KIA.

Bên trong khoang lái, KIA Sorento PHEV có màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, dàn âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây...

Khác biệt lớn nhất của KIA Sorento PHEV nằm ở động cơ với máy xăng 4 xy-lanh 1.6L tăng áp cùng động cơ điện với gói pin lithium-ion 14 kWh. Sự kết hợp trên cho tổng công suất của xe 261 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm ghép nối với hộp số tự động 6 cấp.

Ford Everest 2022

Thế hệ mới của Ford Everest cũng là chiếc xe vô cùng được mong chờ tại thị trường Việt Nam. Theo những thông tin rò rỉ, Ford Everest 2022 dự kiến bán ra vào tháng 10/2022 với sự thay đổi toàn diện.

Ford Everest 2022. Ảnh AT.

Bước sang thế hệ mới, All New Ford Everest sở hữu ngoại hình vuông vức, hiện đại hơn cùng nhiều thay đổi như cụm đèn chiếu sáng Full LED, đèn định vị chữ "C", đèn pha 2 projector. Cùng với đó, đèn hậu của xe dạng LED được làm mới đầy ấn tượng.

Đáng chú ý, khoang lái xe Ford Everest 2022 cũng được thay mới hoàn toàn. Nổi bật nhất là màn hình giải trí đặt dọc kích thước lớn, vô-lăng mới kết hợp cụm đồng hồ đa thông tin dạng kỹ thuật số hiện đại.

Về vận hành, Ford Everest sử dụng động cơ EcoBlue 4 xy-lanh, 2.0L với 2 phiên bản tăng áp đơn và tăng áp kép kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp hoặc tự động 10 cấp. Những hệ thống an toàn cao cấp sẽ được ứng dụng trên chiếc SUV này như hỗ trợ đỗ xe tự động, kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù.

Tại Thái Lan, Ford Everest 2022 có 2 phiên bản là Sport và Titanium Plus với giá từ 1,464 triệu baht (996,4 triệu đồng) và 1,854 triệu baht (1,26 tỷ đồng).