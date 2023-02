Điểm danh những bảo bối giúp Ukraine chiến đấu đẩy lùi lực lượng Nga

M777 Howitzer trên chiến trường Ukraine.

Vào thời điểm Nga tấn công, Ukraine đã có khoảng 900 xe tăng chiến đấu, 1.176 hệ thống pháo nòng, 1.680 hệ thống rocket phóng loạt (MLRS), hàng nghìn bệ phóng vũ khí chống tăng có điều khiển (ATGW), khoảng 50 máy bay chiến đấu MiG-29 đang hoạt động, một số 32 máy bay chiến đấu Su-27 và đủ đạn dược cho ít nhất 6 tuần, theo đánh giá về cuộc chiến của viện nghiên cứu Royal United Services Institute (RUSI) của Anh. Nga có nhiều hơn tất cả những thứ này và nói chung là các phiên bản tốt hơn, nhưng Ukraine không bắt đầu từ con số không.

Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về một số vũ khí và hệ thống Ukraine đã sử dụng để ngăn chặn Nga.

Bệ phóng tên lửa di động

Ukraine đã có thể ngăn chặn thảm họa trong giai đoạn đầu của cuộc chiến khi Nga khiến Ukraine bất ngờ bằng cách tấn công Kiev cũng như Donbass và miền nam Ukraine bằng hệ thống phòng không, máy đánh lừa và bệ phóng tên lửa di động, đặc biệt là Javelin và NLAW ( vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo) tên lửa chống tăng vác vai và hệ thống phòng không cơ động (MANPADS), bao gồm cả Stingers của Mỹ.

FGM-148 Javelin

Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Raytheon và Lockheed Martin sản xuất và được đưa vào sử dụng từ năm 1996, là một bệ phóng "bắn và quên" sử dụng mục tiêu hồng ngoại để dẫn đường cho tên lửa tới mục tiêu sau khi được khai hỏa. Tên lửa được bắn từ độ cao lên tới 2.500 m và đầu đạn xuyên giáp của chúng có thể phá hủy xe tăng hoặc phương tiện bọc thép khác, thường tấn công từ trên cao, nơi có lớp giáp mỏng hơn. Javelin có thể được vận hành bởi một hoặc hai người.

NATO đã cung cấp hàng ngàn Javelin cho Ukraine và chúng đã giúp "đánh bại thiết giáp Nga khi họ tiếp cận trong giai đoạn đầu của cuộc chiến", George Barros tại Viện nghiên cứu chiến tranh think tank nói với Insider.

Khi một đoàn quân khổng lồ gồm các lực lượng của Nga tập trung lại với nhau trên một con đường phía nam tới Kiev, quân đội Ukraine đã có thể nghiền nát đoàn quân này và hạ gục xe tăng, xe bọc thép bằng bệ phóng tên lửa di động, giúp cứu thủ đô khỏi bị chiếm giữ.

Tên lửa vác vai FGM-148 Javelin.

Ukraine có nguồn cung tên lửa vác vai từ thời Liên Xô và được thiết kế trong nước và cần 30 ngày đào tạo để vận hành chúng đúng cách. "Ngược lại, Javelin dễ sử dụng hơn nhiều, cần nhiều ngày để huấn luyện phi hành đoàn".

NLAW:

NLAW được thiết kế bởi Saab Bofors Dynamics của Thụy Điển trong một liên doanh giữa Thụy Điển và Anh, đã được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Giống như Javelin, đây là vũ khí bắn-và-quên, nhưng nhẹ hơn và hoạt động ở cự ly gần hơn.

Đây cũng là một loại vũ khí bắn một lần và bị loại bỏ sau khi bắn. Lars-Örjan Hovbrandt, giám đốc quản lý sản phẩm của Saab, giải thích rằng bạn có thể khai hỏa từ bất cứ đâu, ngày hay đêm. "Bạn có thể bắn hướng xuống 45 độ và có thể bắn từ bên trong tòa nhà, từ tầng hầm hoặc từ tầng hai của tòa nhà ngoài tầm bắn của hầu hết các xe tăng. Nó cũng có thể phá hủy một chiếc xe tăng nếu chỉ nhìn thấy cửa sập hoặc ăng-ten", ông nói.

Hovbrandt cho biết một người lính có thể được huấn luyện trên hệ thống NLAW chỉ trong một giờ. Trọng lượng và tính dễ sử dụng khiến loại vũ khí này trở nên phổ biến trong binh lính Ukraine. "NLAW cực kỳ quan trọng đối với việc đánh bại các cuộc tấn công trên bộ của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến", đặc biệt là ở phía bắc hoặc Kiev, Justin Bronk của RUSI nói với BBC News.

Lực lượng Nga tiến vào Ukraine với khoảng 2.800 xe tăng sẵn sàng chiến đấu, cộng với 400 chiếc khác trong số các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Donbas, RUSI đưa tin. Đến giữa tháng 1, ít nhất 1.600 xe tăng được cho là đã bị phá hủy.

FIM-92 Stinger:

Tên lửa đất đối không di động Stinger chủ yếu được sản xuất bởi Raytheon Missiles & Defense, và đã được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Ukraine đã sử dụng song song các tháp phòng không và MANPADS. Hệ thống phòng không bị đánh giá thấp của Ukraine đã xoay sở để ngăn chặn đáng kể khả năng kiểm soát không phận vượt trội của lực lượng không quân Nga. Nhưng khi Nga chuyển sang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự bằng hàng loạt tên lửa, hệ thống phòng không thời Liên Xô của Ukraine đã quá mỏng để có thể bao phủ toàn bộ đất nước. Ukraine bắt đầu sử dụng Stinger để bắn hạ tên lửa Nga.

Máy bay không người lái

Sự hiện diện tối thiểu của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom sau làn sóng tấn công đầu tiên, khi Ukraine và Nga đều tăng cường phòng thủ trên không, đã không chấm dứt cuộc chiến trên không ở Ukraine. Samuel Bendett, một chuyên gia về phương tiện bay không người lái (UAV), nói với Popular Mechanics: "Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến máy bay không người lái. Đây có lẽ là cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên mà máy bay không người lái thương mại và quân sự độc quyền được sử dụng rộng rãi như vậy".

Bayraktar TB2:

Bayraktar TB2.

Được phát triển bởi Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa vào sử dụng từ năm 2014, Bayraktar TB2 là một UAV cánh cố định ở độ cao trung bình, độ bền lâu, có thể bay trên không trong 27 giờ ở độ cao lên tới 25.000 feet và bắn bốn MAM-C hoặc MAM -L bom thông minh dẫn đường bằng laze. Chúng được điều khiển từ xa ở khoảng cách 185 dặm, và chúng có thể mang theo được. Nhà phân tích quốc phòng Tayfun Ozberk nói với Naval News: "Bạn có thể đưa máy bay không người lái và thiết bị bay ra đường cao tốc, chỉ mất 15-20 phút để đưa nó vào hoạt động".

Ukraine bắt đầu mua những chiếc TB2 vào năm 2019 và lần đầu tiên sử dụng chúng trong chiến đấu vào năm 2021. Chúng tỏ ra rất hiệu quả trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, đoàn xe tiếp tế và hệ thống phòng không của Nga, đồng thời cung cấp tọa độ chính xác cho Ukraine pháo kích. Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oeshchuk, đã gọi TB2 là "sự sống" trong tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Những chiếc TB2 của Hải quân Ukraine là công cụ giúp Ukraine chiếm lại Đảo Rắn, phá hủy tàu thuyền, hệ thống phòng không và ít nhất một máy bay trực thăng vận chuyển quân của Nga trên bãi đá quan trọng mang tính biểu tượng và chiến lược ở Biển Đen. Nhưng việc giải phóng Đảo Rắn vào tháng 6 dường như là chiến dịch lớn cuối cùng của TB2. Nga trở nên tốt hơn trong việc theo dõi và bắn hạ những chiếc TB2, và Ukraine bắt đầu rút chúng khỏi những phi vụ mạo hiểm.

Switchblade:

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 700 máy bay không người lái "kamikaze" Switchblade 300, những UAV chiến thuật nhỏ lảng vảng do AeroVironment phát triển để tiêu diệt các chiến binh riêng lẻ hoặc các phương tiện không bọc thép. Nặng 6 pound mỗi chiếc, chúng được bắn ra từ một ống phóng nhỏ gọn, tại thời điểm đó cánh quạt và cánh của chúng lật ra như một lưỡi dao. Chúng có thể lặng lẽ lơ lửng trên không trong khoảng 15 phút ở tốc độ 60 dặm một giờ và các đầu đạn nổ phân mảnh của chúng lao thẳng vào mục tiêu được chỉ định ở tốc độ 100 dặm / giờ — trừ khi người điều khiển di chuyển chúng đi vào giây cuối cùng.

Mỹ đặt nhiều hy vọng vào những chiếc Switchblade được tặng, và trong khi quân đội Ukraine đã công bố các video cho thấy những chiếc máy bay không người lái này "hạ gục một ổ súng máy, tấn công những người lính đang phục vụ pháo binh, hoặc đánh một nhóm binh sĩ đang cưỡi trên xe tăng," họ vẫn chưa làm được điều đó. Một số trung đội được cho là "không muốn mang theo vũ khí có khả năng tiêu diệt một lần, một mục tiêu" và họ "đã nói rõ rằng họ thà mang theo thứ gì đó giống như máy bay không người lái đã được sửa đổi có thể được sử dụng trong nhiều vai trò".

Sumner viết, Switchblade 600 có kích thước lớn hơn, cỡ Javelin có "tầm bắn xa hơn, đầu đạn mạnh hơn" và đóng vai trò là "sát thủ tìm kiếm áo giáp" ở xa phía sau chiến tuyến của kẻ thù, Sumner viết. Trên thực tế, với tầm bắn từ 25 đến 55 dặm và khả năng tiêu diệt xe tăng, khẩu đội tên lửa và trung tâm chỉ huy, "Switchblade 600 dường như được thiết kế riêng cho Ukraine" — nhưng thật không may, Mỹ vẫn chưa chuyển giao bất kỳ chiếc nào.

Gillian Tett viết trên Financial Times: "Trong vài tháng đầu của cuộc chiến, các kỹ thuật viên Ukraine đã tìm ra cách cài lựu đạn vào loại máy bay không người lái giá rẻ được bán trực tuyến bởi các công ty như DJI". Ví dụ, DJI Mavic 3 có giá khoảng 2.000 đô la và "những người lính Ukraine đang hạ gục những chiếc xe bọc thép trị giá hàng triệu đô la" bằng những "máy bay không người lái tự chế giá rẻ" này, The New York Times cho biết thêm. Một hệ thống máy bay không người lái do quân đội Ukraine phát triển, có tên là Perun, gửi một UAV bay lơ lửng phía trên mục tiêu khoảng 500 feet, giải phóng trọng tải của nó và quay trở lại người điều khiển.

Trung úy Serhiy của Ukraine nói với tờ Times rằng, các máy bay không người lái có thể nghe được từ mặt đất, nhưng các lực lượng Nga "không có nhiều thời gian" để bắn hạ chúng. Ông nói thêm: "Công nghệ không hoàn hảo" và máy bay không người lái không hoạt động trong mọi thời tiết hoặc trong thời gian dài. Ukraine cũng đã trang bị thêm và gửi các máy bay không người lái Tupolev Tu-141 cũ của Liên Xô tiến sâu vào lãnh thổ Nga để tấn công các căn cứ không quân.

Tuy nhiên, các máy bay không người lái tấn công đã không tồn tại được lâu, RUSI báo cáo. Trong số tất cả các máy bay không người lái mà Ukraine triển khai trong 5 tháng đầu tiên của cuộc chiến, "khoảng 90% đã bị phá hủy. Tuổi thọ trung bình của một chiếc quadcopter là khoảng 3 chuyến bay. Tuổi thọ trung bình của một UAV cánh cố định là khoảng 6 chuyến bay".

"Làn sóng mới" của công nghệ máy bay không người lái và sáng kiến kinh doanh của người Ukraine "đã thay đổi quỹ đạo của cuộc chiến", Tett viết trên Financial Times. Ukraine "hoàn toàn là một phòng thí nghiệm vũ khí theo mọi nghĩa vì không thiết bị nào trong số này thực sự được sử dụng trong cuộc chiến giữa hai quốc gia có nền công nghiệp phát triển", một nguồn tin quen thuộc với tình báo phương Tây nói với CNN. "Đây là thử nghiệm chiến đấu trong thế giới thực".

Howitzers, HIMARS và Patriots

Đến đầu tháng 5 năm 2022, quân đội Ukraine hầu như đã đẩy lùi Nga khỏi Kiev, nhưng cuộc tấn công ban đầu đó đã được theo sau gần như ngay lập tức bởi một cuộc tấn công ở vùng Donbas bằng phẳng phía đông Ukraine.

Pháo binh bắt đầu chiếm ưu thế trong hành động và Nga có lợi thế lớn, Hope Hodge Seck viết tại Popular Mechanics. Ukraine có một số vũ khí pháo binh thời Liên Xô, nhưng học thuyết quân sự của Nga nhấn mạnh việc sử dụng pháo binh áp đảo — và ít nhất là kể từ thế kỷ 14, RUSI cho biết thêm: "Lợi thế về pháo binh của Nga trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022 tại Donbass là 12:1. Điều đó bắt đầu thay đổi khi Mỹ và các đồng minh bắt đầu vận chuyển các loại pháo hiện đại của phương Tây cho Ukraine.

M777 Howitzers:

M777, do BAE Systems của Anh sản xuất, là một hệ thống pháo kéo tiên tiến, nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều, ở mức 9.300 pound, so với các loại lựu pháo trước đây — và các loại pháo tương đương của Nga — phần lớn nhờ sử dụng hợp kim titan. Nó bắn đạn 155mm lên đến 19 dặm, hoặc 25 dặm với đạn M982 Excalibur dẫn đường bằng GPS, và kíp lái 8 người có thể bắn 5 viên đạn trong vòng chưa đầy 2 phút. Alex Hollings viết trên Sandboxx News rằng: "Mỗi quả đạn nặng 95 pound có bán kính nổ khoảng 230 feet, mang lại "sức mạnh hủy diệt của tên lửa Hellfire".

Mỹ và các đồng minh NATO bắt đầu cung cấp lựu pháo M777 cho Ukraine vào tháng 4 và đến giữa tháng 1 năm 2023, chỉ riêng Mỹ đã gửi 160 lựu pháo, hơn một triệu viên đạn pháo 155mm và 5.800 viên đạn dẫn đường chính xác khác cho M777. Ngay lập tức, các đội pháo binh Ukraine cho biết độ chính xác và tính cơ động vượt trội của Triple-7 đã thay đổi cục diện cuộc chiến. Những chiếc M777 rất quan trọng trong việc Ukraine tiêu diệt lực lượng và xe bọc thép của Nga khi họ cố gắng vượt qua sông Siverskyi Donets gần Bilohorivka vào ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Việc sử dụng M777 yêu cầu phải được đào tạo và để duy trì độ chính xác, nòng của lựu pháo cần được thay thế sau khi đã bắn một số viên đạn nhất định. Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, "nhiều lựu pháo M777 được giao đã không hoạt động được do vấn đề bảo trì sau khi bị các đội sử dụng sai mục đích," RUSI báo cáo. Nhưng giờ đây, các đội pháo binh Ukraine đang nhận được sự hỗ trợ trực tiếp theo thời gian thực từ quân đội phương Tây và các nhà thầu dân sự thông qua các trung tâm cuộc gọi và phòng trò chuyện an toàn ở Ba Lan, AP đưa tin.

Một sĩ quan Mỹ cho biết người Ukraine đang "sử dụng các hệ thống này theo cách mà chúng tôi không nhất thiết phải lường trước", vì vậy "chúng tôi thực sự đang học hỏi từ họ bằng cách xem các hệ thống vũ khí này có thể lạm dụng đến mức nào và đâu là điểm vi phạm".

HIMARS:

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), do Lockheed Martin và BAE Systems chế tạo, là một hệ thống tên lửa đa phóng (MLRS) gắn trên xe tải có thể bắn sáu tên lửa MLRS dẫn đường bằng GPS hoặc một Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội ( tên lửa ATACMS). Bệ phóng tên lửa đặt trên một chiếc xe chiến thuật bọc thép nặng 5 tấn, và kíp lái gồm ba người có thể bắn một loạt tên lửa và tên lửa MLRS từ độ cao 650 feet đến 50 dặm, đối với các tên lửa được cung cấp cho Ukraine. (Tên lửa ATACMS, mà Ukraine không có, có thể đạt tới 286 dặm.)

Đối với Ukraine, HIMARS cung cấp khoảng cách lớn hơn - gấp đôi so với M777 và xa hơn tên lửa BM-30 Smerch của Nga - và xác định chính xác. "HIMARS và các loại vũ khí chính xác khác đang xoay chuyển cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho chúng ta", ông Zelensky viết trên Facebook vào cuối tháng 7. Đến giữa tháng 1 năm 2023, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 38 HIMARS, cùng với đạn dược.

"HIMARS đã cầm máu ở miền đông Ukraine liên quan đến cuộc tấn công dồn dập của Nga đang tăng tốc vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè", George Barros của ISW nói với Insider, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine đã biến họ thành "người thay đổi cuộc chơi" bằng cách nhắm mục tiêu vào người Nga kho đạn dược và bằng cách cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga, đặc biệt là bằng cách phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnipro. RUSI đánh giá, việc đưa HIMARS vào cuộc chiến "có thể coi là điểm kết thúc cuộc tấn công của Nga vào Donbass và cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới".

MIM-104 Patriot:

MIM-104 Patriot

Hệ thống tên lửa dẫn đường đất đối không di động Patriot (Radar theo dõi mảng pha để đánh chặn mục tiêu), do Raytheon chế tạo và lần đầu tiên được sử dụng chiến đấu trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, được thiết kế để bắn hạ tên lửa hành trình, máy bay, và tên lửa đạn đạo tầm ngắn hơn. Một khẩu đội Patriot bao gồm một hệ thống phóng gắn trên xe tải, 8 bệ phóng, mỗi bệ có thể bắn 4 tên lửa đánh chặn, radar cùng tên, một trạm điều khiển và một máy phát điện di động. Đây được coi là hệ thống phòng không tiên tiến nhất mà Mỹ cung cấp. Mỗi tấm pin cần tới 90 người để vận hành và bảo trì.

Sau khi Nga rút quân khỏi Kherson, Điện Kremlin đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, gửi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran sản xuất để phá hủy cơ sở hạ tầng điện và nước của Ukraine. Đáp lại, Mỹ đã đồng ý vào tháng 12 gửi một khẩu đội Patriot tới Ukraine, và Đức và Hà Lan đã thông báo vào tháng 1 rằng họ cũng sẽ triển khai các bệ phóng và tên lửa Patriot.

Các hệ thống Patriot sẽ mở rộng phạm vi của hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine lên bán kính khoảng 100 dặm, nhưng nó cũng có những hạn chế, chẳng hạn như giá cả: Mỗi tên lửa Patriot có giá khoảng 3 triệu USD nên Ukraine phải tìm giải pháp khác cho các máy bay không người lái "kamikaze" của Iran mà Nga liên tục bắn vào các thành phố và nhà máy điện của họ. Mark Cancian tại CSIS nói với AP: "Bắn một tên lửa trị giá hàng triệu đô la vào một máy bay không người lái trị giá 50.000 đô la là một đề xuất thất bại".

Xe tăng và xe bọc thép

Nga và Ukraine đều có hàng trăm xe tăng tham chiến kể từ đầu, chủ yếu là T-72 và những người kế nhiệm được nâng cấp. Quân đội Moscow ban đầu có nhiều xe tăng hơn, với khả năng bảo vệ tốt hơn, hệ thống ngắm bắn và tầm bắn, nhưng "tổn thất của Nga cho đến nay thật đáng kinh ngạc" - khoảng 1.640 trong số 3.300 xe tăng mà nước này gửi đến Ukraine, Dean Lockwood viết tại Defense & Security Monitor. Trong khi đó, "quân đội Ukraine đã thực sự tăng được kho xe tăng của mình nhờ vào việc thu hồi xe tăng Nga bị bỏ rơi trên chiến trường" và các khoản viện trợ T-72 từ các nước thuộc Liên Xô cũ nay thuộc NATO.

Để tạo lợi thế cho Ukraine trong các cuộc tấn công sắp tới, Mỹ và các đồng minh NATO trước tiên cam kết gửi các tàu sân bay bộ binh bọc thép và cuối cùng là các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Xe tăng của Mỹ, Đức và Anh được coi là trung tâm của các hoạt động vũ khí kết hợp được cơ giới hóa của Ukraine nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và giành lại lãnh thổ.

Bradleys:

Xe chiến đấu M2 Bradley, do BAE Systems sản xuất, là một loại xe chở quân bọc thép hạng trung với hỏa lực đủ mạnh để tiêu diệt một chiếc xe tăng. Chiếc xe nặng 80.000 pound được điều khiển bởi một chỉ huy, một xạ thủ và một người lái xe, và nó chở tối đa bảy binh sĩ xung quanh chiến trường, được che chắn khỏi hỏa lực của kẻ thù. Chỉ huy và xạ thủ có hệ thống quan sát riêng biệt cho phép họ tìm và bắn vào mục tiêu từ bên trong lớp giáp của xe.

"Tháp xe Bradley cực kỳ mạnh", với pháo tự động M242 25 mm Bushmaster bắn tới 200 viên đạn mỗi phút, súng máy đồng trục 7,62 và tên lửa "sát thủ xe tăng" dẫn đường không dây, dẫn đường quang học (TOW) phóng bằng ống phóng bệ phóng, Trung tướng đã nghỉ hưu Mark Hertling viết trong The Bulwark. Nó di chuyển với tốc độ lên đến 38 dặm một giờ trên bệ xe tăng, "có thể đi hơn 400 dặm trên một chiếc xe tăng đầy đủ và nó duy trì một chuyến đi cực kỳ êm ái ngay cả trên địa hình gồ ghề (giúp bắn vũ khí khi đang di chuyển)".

Mỹ vào đầu tháng 1 đã cam kết gửi cho Ukraine 109 chiếc Bradley và 60 chiếc đầu tiên đã được chuyển đi vài tuần sau đó. Xe tăng Bradley, cùng với AMX-10 RC của Pháp và xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, có thể là đội tiên phong của lực lượng thiết giáp Ukraine triển khai để đánh chiếm các vị trí của Nga. Hertling, cựu chỉ huy xe tăng từng chiến đấu ở Bradleys trong Chiến tranh vùng Vịnh viết: "Trao xe tăng Bradleys cho người Ukraine sẽ giúp họ di chuyển nhanh hơn người Nga có thể điều chỉnh, đây sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng".

Strykers:

Xe chiến đấu bọc thép tám bánh M1126 Stryker do General Dynamics Land Systems chế tạo và đưa vào sử dụng từ năm 2002, mới hơn và nhẹ hơn đáng kể so với Bradley. Phi hành đoàn gồm hai người của nó có thể vận chuyển chín 9 bộ binh với tốc độ ổn định là 60 dặm/giờ. Stryker được thiết kế để lấp đầy khoảng cách giữa bộ binh hạng nhẹ với tốc độ nhưng hỏa lực yếu và các phương tiện bọc thép nặng hơn, chậm hơn. Nó được trang bị súng máy cỡ nòng M2 .50 hoặc MK-19 và súng phóng lựu 40mm, tất cả đều được điều khiển từ xa từ bên trong cabin vũ trang.

Mỹ đang gửi ít nhất 90 chiếc Stryker đến Ukraine. Thiếu tá Quân đội đã nghỉ hưu Brad Duplessis, một chỉ huy Stryker ở Iraq, nói với The Drive rằng ông đã thấy những chiếc Stryker sống sót sau đòn tấn công bằng lựu đạn chống tăng phóng bằng tên lửa RKG, thiết bị nổ tự chế và các loại vũ khí hạng nặng gây nổ khác.

Leopard 2:

Leopard 2 do Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức chế tạo, được đánh giá là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới. Kíp lái gồm 4 người lái chiếc xe tăng nặng 55 tấn với tốc độ lên tới 42 dặm/giờ và vũ khí của nó bao gồm một khẩu súng nòng trơn 120mm tiêu chuẩn NATO và hai súng máy 7,62mm. Leopard 2 có tầm bắn khoảng 310 dặm và súng chính của nó có thể bắn khoảng 2,2 dặm.

"Leopard 2 tiên tiến hơn nhiều loại xe tăng thời Liên Xô được cả lực lượng Nga và Ukraine sản xuất," The Washington Post đưa tin. Ralf Raths, Giám đốc Bảo tàng Panzer của Đức cho biết Leopards cũng nhanh nhẹn hơn so với xe tăng kiểu T của Nga. "Hãy tưởng tượng một võ sĩ không thể di chuyển tự do trên võ đài mà chỉ di chuyển theo một hướng", ông nói với AP. "Võ sĩ khác, người có thể di chuyển theo mọi hướng, có lợi thế lớn và đó là trường hợp của Leopards".

Xe tăng của Đức dễ bảo trì hơn so với xe tăng M1 Abrams của Mỹ, và điều quan trọng là có nhiều loại xe tăng này ở châu Âu, khoảng 2.000 chiếc trên 13 quốc gia. Đức đang gửi cho Ukraine 14 chiếc Leopards của mình và các quốc gia khác đang gửi thêm hàng chục chiếc nữa.

M1A2 Abrams:

"Khi nói đến xe tăng chiến đấu chủ lực, Leopard 2 có một đối thủ chính là M1 Abrams do Mỹ sản xuất", Post đưa tin. Abrams, do General Dynamics Land Systems sản xuất, đã được đưa vào sử dụng từ năm 1980 - mặc dù M1A2 tiên tiến hơn mà Mỹnđang gửi tới Ukraine, đã có từ năm 1990. Abrams, giống như Leopard 2, được vận hành bởi một phi hành đoàn gồm bốn, trang bị súng nòng trơn 120mm và súng máy 7,62mm, và có thể di chuyển với tốc độ lên đến 42 dặm/giờ. Nó có lớp giáp tốt hơn Leopard nhưng việc bảo trì và sửa chữa phức tạp hơn, đặc biệt là động cơ tua-bin của nó.

M1A2, không giống như phiên bản M1A1, chạy trên hệ thống kỹ thuật số. Đó là "sự khác biệt giữa một chiếc điện thoại cắm điện - một chiếc điện thoại xoay - và chiếc iPhone mà bạn đang cầm trên tay", Tướng quân đội đã nghỉ hưu Robert Abrams nói với CNN. Hệ thống kỹ thuật số cho phép xe tăng Abrams tự động trao đổi thông tin với các phương tiện khác và người chỉ huy có một thiết bị quan sát nhiệt độc lập để giúp xác định mục tiêu. Abrams cho biết M1A2 "vượt trội về khả năng sát thương, khả năng sống sót và tính cơ động" hơn bất cứ thứ gì Nga có trên chiến trường.

Mỹ đang gửi cho Ukraine 31 chiếc Abrams - đủ cho ba tiểu đoàn và một xe tăng chỉ huy. Nhưng sẽ mất vài tháng trước khi các lính tăng Ukraine được huấn luyện và vận hành Abrams trên chiến trường.