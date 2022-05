Điểm mặt nhiều con suối “chết người” ở Đồng Nai

Giám đốc Sở GT-VT, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, ông Lê Quang Bình đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không xả rác trên mặt đường, tại chân các dải phân cách, các vị trí hố ga thu nước, lưới chắn rác… Lực lượng công an các phường, xã thường xuyên theo dõi, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông, gây ngập úng.