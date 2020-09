Điểm thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 sẽ nhiều 8, 9

Đối với môn Toán, môn được đánh giá là khá vừa sức đối với thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1, thầy Lê Anh Tuấn, ĐH Công Nghiệp Hà Nội nhận định, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 phải chịu rất nhiều áp lực về tâm lí so với các bạn đã thi. Tuy nhiên, bằng cách ôn tập, xử lý các câu hỏi của đề thi đợt 1 thì có thể hoàn thành tốt đề thi đợt 2 này.

"Với đề thi này, đỉnh của phổ điểm vẫn sẽ rơi ở ngưỡng 7 điểm, và vẫn có 1 khoảng hẹp dùng để phân loại thí sinh cho các mục tiêu xét tuyển đại học" - thầy Tuấn nhận định.

Đề thi Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 được đánh giá là dễ tương tự đợt 1. Ảnh minh họa.

Đề thi chính thức môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 bám sát mức độ, tính chất các câu hỏi như Đề thi tham khảo lần 2 do Bộ GDĐT công bố, đồng thời có cấu trúc và độ khó tương đương với đề thi chính thức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Điều này đảm bảo sự an tâm cho các thí sinh vì điều kiện đặc biệt của năm 2020 phải lùi thời gian thi so với các bạn và phù hợp với tình hình chung của năm học 2019 - 2020.

Đề thi vẫn bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung mà học sinh đã được làm quen và ôn luyện. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11. Nội dung đề thi vẫn chủ yếu rơi vào học kì I của lớp 12.

Đề thi Toán đợt 2 có khoảng hơn 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao (14% tương đương 7 câu). Nhìn chung, cấu trúc này là phù hợp với mục tiêu của kỳ thi, những câu hỏi ở mức điểm 8, 9, 10 thuộc kiến thức lớp 11 và học kì I lớp 12 và nhằm mục tiêu phân hóa thí sinh. Những câu hỏi vận dụng cao có dạng thức tương tự như các câu hỏi của đề lần 1. Với đề thi này, tỉ lệ điểm 8, 9 sẽ tương đối nhiều. Điều này cũng tương tự với kết quả đã công bố và phổ điểm của đề thi đợt 1.