Diễn biến mới nhất vụ nam du khách chèo Sup bị sóng biển cuốn mất tích trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận

Một thi thể được phát hiện kẹt trong kè chắn sóng ở đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận nghi là nam du khách mất tích khi chèo Sup 9 ngày trước.

Chiều ngày 3/11, người dân phát hiện một thi thể người mắc kẹt ở khu vực bờ kè Lăng Cô, huyện đảo Phú Quý. Vị trí thi thể nằm trong các trụ chắn sóng bằng bê tông 4 chân.

Vị trí phát hiện thi thể. Ảnh: Người dân cung cấp

Sự việc được trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Rất đông người dân hiếu kì đến xem. Nhiều người nghi ngờ đây là thi thể của C.H.M (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) bị mất tích do sóng cuốn khi chèo Sup ngày 26/10.

Vị trí kè chắn sóng phát hiện thi thể ở đảo Phú Quý. Ảnh: Người dân cung cấp

Người thân của anh M. cũng đã đến hiện trường để nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể đang trong quá trình phân hủy nên để xác định chính xác thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Những ngày qua, người dân đảo Phú Quý cùng lực lượng chức năng đã tìm kiếm, lặn tìm ở mọi vị trí, các hòn, các ngách đá xung quanh đảo, kể cả sử dụng canô, flycam để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Khu vực biển này không được phép hoạt động Sup

Như Dân Việt đưa tin, trước đó, khoảng 12 giờ ngày 26/10, nhóm 6 du khách đã đến đăng ký lưu trú tại Villa Windy (thôn Quý Hải, Long Hải, Phú Quý). Đến chiều, nhóm khách này ra tắm biển tại bãi tắm thuộc xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm khách này tự lấy 2 sup, 1 áo phao ở trước Villa đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m (Khu vực biển này không được phép hoạt động Sup).

Đến khoảng 17h45, khi đang chèo, sóng cuốn trôi 2 sup với 6 du khách ra xa cách bờ biển khoảng 200m.

Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, các du khách trên khi đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa nhờ hỗ trợ, dùng xuồng đưa vào bờ được 3 du khách; còn 3 du khách tiếp tục trôi trên biển, xuồng quay lại cứu hộ nhưng không tìm thấy.

Đến 19 giờ cùng ngày, một du khách đã bơi được vào bờ trước khu vực nghĩa địa xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km.

Đến sáng 27/10, anh Nguyễn Tấn Viện, một ngư dân trên đảo Phú Quý đã phát hiện chiếc phao tròn đang trôi giữa biển nên anh cố gắng tiếp cận cứu đưa nữ du khách bị trôi suốt đêm trên biển sáng vào bờ an toàn...

Trưa 27/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc Sup mà nam du khách C.H.M. ( SN 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) trước đó đã chèo và bị sóng cuốn lật dẫn đến mất tích.