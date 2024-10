Đang tìm kiếm 2 du khách chèo Sup bị sóng cuốn trôi ở đảo Phú Quý, Bình Thuận

Thông tin ban đầu từ UBND xã Long Hải cho biết, chiều 26/10, có 6 du khách đến chèo Sup trên vùng biển đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bị sóng đánh lật.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã cứu được 4 người đưa an toàn vào bờ nhưng vẫn còn 2 người đang mất tích nên lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm…

Các vận động viên nam hào hứng tham gia Lễ hội chèo Sup lần đầu tiên tại bãi biển Hòn Đen, huyện đảo Phú Quý vào tháng 5/2024. Ảnh Khánh Vĩnh (Ảnh mang tính minh hoạ)

Nhiều người dân ở khu vực bờ biển xã Long Hải cho biết, thời điểm này, do ảnh hưởng của bão Trami (bão số 6) nên trên vùng biển đảo Phú Quý có sóng lớn. Sau khi nhóm du khách này chèo Sup cách bờ biển một đoạn thì không may bị sóng đánh lật thuyền, cả 6 du khách rơi xuống biển.

Theo UBND xã Long Hải, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng dân quân, công an, bộ đội, người dân và tàu cá vẫn tích cực kiếm 2 du khách mất tích…