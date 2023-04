Diễn biến mới nhất vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công đâm liên hoàn, nhiều người bị thương

Cuối giờ chiều 5/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, liên quan vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công đâm liên hoàn làm nhiều người bị thương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có những chỉ đạo “nóng” liên quan.

Vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công đâm liên hoàn khiến nhiều người bị thương, xe máy nằm la liệt trên đường.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 16 giờ 5 phút cùng ngày, tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 với một số xe mô tô.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Xuân La và lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô BKS 29A-083.12 khi đang lưu thông trên đường Võ Chí Công về trung tâm Thành phố đã va chạm với 13 xe mô tô, 03 xe máy điện tại ngã tư Võ Chí Công – Xuân La.

Các nạn nhân đã được đưa đi Bệnh viện cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lái xe ô tô đã được đưa về Công an phường Xuân La làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp Công an quận Tây Hồ khẩn trương xác minh danh tính, tình trạng thương tích của các nạn nhân và điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.