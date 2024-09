Diễn biến thời tiết phức tạp, thêm loạt trường đại học ở miền Bắc thay đổi kế hoạch học tập

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên từ ngày 10/9 đến hết ngày 14/9/2024.

Các học phần bậc cử nhân, sau đại học do Trường Đại học Giáo dục tổ chức, quản lý và giảng dạy chuyển sang dạy-học trực tuyến hoặc tự học dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Các học phần do các trường thành viên thuộc ĐHQGHN tổ chức, thực hiện theo lịch của trường thành viên.

Sinh viên đại học chính quy đang đi thực tập, thực tế: Thực hiện theo kế hoạch của Trường phố thông.

Đối với học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục, thực hiện theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội.

Sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhập học năm 2024. Ảnh: UEd Media



Trường Đại học Giáo dục yêu cầu người học, cán bộ, giảng viên và người lao động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, ngập lụt trên các phương tiện thông tin đại chúng và các thông báo của nhà trường, chủ động sắp xếp lịch làm việc của cá nhân, thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn.

Tuỳ theo tình hình diễn biến tình trạng mưa lũ, ngập lụt trong các ngày tiếp theo, nhà trường sẽ có các thông báo mới (nếu cần thiết).

Hai trường khác là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có thông báo tương tự.

Trường Đại học Kinh tế cho biết, do diễn biến phức tạp của mưa lũ, sinh viên sẽ học online trên Microsoft Teams từ chiều 10/9/2024 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo đến tất cả các lớp học phần tổ chức giảng dạy từ chiều ngày 10/09/2024 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo thông báo mới nhất của Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão siêu bão Yagi, nên thời tiết Hà Nội những ngày tới liên tiếp có mưa to đến rất to và rải rác có giông sét. Đặc biệt, nước lũ tại các sông đang dâng lên rất cao vượt báo động I, kết hợp lượng mưa lớn làm nhiều nhà bị tốc mái, cây cối đổ gẫy chắn ngang đường ở hầu hết các tuyến phố, rất khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối tính mạng con người khi tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên, nhà trường quyết định cho sinh viên tất cả các khối lớp chuyển sang hình thức học online từ chiều ngày 10/09/2024 đến hết ngày 12/09/2024 đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong những ngày này, nhà trường khuyến cáo sinh viên hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại, không nên về quê.

Trường Đại học Hải Phòng vừa cho hay, do ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Yagi (bão số 3), trường đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đảm bảo điều kiện an toàn, giao thông, điện nước, vệ sinh môi trường.

Nhà trường thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy - học tập đối với sinh viên chính quy toàn trường như sau:

Sinh viên K25 tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15/9/2024 (ngoại trừ sinh viên có lịch học Tuần công dân ngày 14, 15/9/2024, vẫn học theo đúng kế hoạch Tuần công dân sinh viên).

Từ ngày 16/9/2024), sinh viên đến trường học trực tiếp theo thời khoá biểu.

Sinh viên K24 về trước (còn thời gian đào tạo tối đa) chuyển sang học trực tuyến (online) theo thời khóa biểu trên nền tảng Google Meet từ 11/9/2024 đến khi có thông báo mới.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) cho sinh viên nghỉ học từ ngày 10/9/2024 cho đến khi có thông báo mới.

Với các lớp thực tập của khóa 19 (hệ kỹ sư), nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa cho sinh viên tạm hoãn lịch thực tập cho đến khi điều kiện cho phép.

Mới nhất, nhà trường ra thông báo khẩn, đề nghị sinh viên ở những vùng ngập lụt, có nguy cơ ngập lụt khẩn trương di chuyển về chỗ bạn bè người thân (nơi cao ráo, an toàn) hoặc ký túc xá nhà trường.

Trường cũng nhắc nhở sinh viên chuẩn bị đồ ăn, nước uống để đối phó với ngập lụt, tránh ra ngoài khi cần thiết và lưu ý an toàn điện trong giai đoạn này.