Những chính sách, quy định giáo dục có hiệu lực từ 1/1/2025

Học sinh học lái xe máy tại trường, đưa chấp hành an toàn giao thông vào tiêu chí xếp hạnh kiểm

Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, học sinh Tiểu học sẽ được dạy các kiến thức: nhận biết hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ thường gặp; một số quy tắc giao thông đường bộ thường gặp; nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ; đi qua đường bộ an toàn; chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách; lên, xuống xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô an toàn; làm quen với xe đạp và cách điều khiển xe đạp an toàn; một số kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Học sinh THCS sẽ học: quy tắc giao thông đường bộ; nhận biết và chấp hành báo hiệu đường bộ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách; an toàn khi ngồi trên xe cơ giới; cách điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn; phòng ngừa rủi ro, hậu quả của tai nạn giao thông và xử lý sự cố giao thông.

Học sinh THPT, học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ học: quy tắc giao thông đường bộ; báo hiệu đường bộ; tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới; dự đoán và phòng tránh nguy hiểm; cách lái xe gắn máy an toàn.

Sửa đổi quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

Ngày 10/12/2024, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 25/1/2025.

Cụ thể, Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung về bộ tiêu chuẩn đánh giá để thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quy định về thẩm quyền công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo phân cấp tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, phân cấp thẩm quyền công nhận trường đạt chuẩn quốc gia từ Chủ tịch UBND cấp tỉnh về cho Giám đốc Sở GD&ĐT và một số nội dung quy định khác.

Về tiêu chuẩn đánh giá, Thông tư mới giảm thời gian 1 năm so với quy định trước đây để nếu nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ thấp thì sau ít nhất 1 năm (quy định trước đây là 2 năm) kể từ ngày được công nhận được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn. Quy định này tạo động lực cho địa phương, nhà trường đẩy nhanh tiến độ đầu tư nguồn lực và tập trung thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng.

Về tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, Thông tư đã đưa ra quy định nhà trường phải đảm bảo theo quy định chung của Chính phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thay đổi cách thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Để có hành lang pháp lý cho tổ chức Kỳ thi với mục đích xét tốt nghiệp, đánh giá việc dạy và học diện rộng trong cả nước và phục vụ mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng, Bộ GDĐT đã xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi và chính thức ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 về Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Quy chế vừa ban hành, bên cạnh việc kế thừa nội dung của các Quy chế đã được triển khai thực hiện thuận lợi, ổn định các năm qua nhất là năm 2023 và 2024, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

1. Tổ chức Kỳ thi thành 3 buổi thi, gồm: 1 buổi thi môn Ngữ Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

2. Sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp theo tỷ lệ 50-50. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số.

3. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây.

4. Về điểm khuyến khích: Bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên.

5. Cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

6. Lần đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thêm phương thức vận chuyển đề thi từ địa điểm Hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của 63 tỉnh thành qua hệ thống đường truyền mã hoá và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

"Siết" xét tuyển sớm còn 20%?

Bộ GDĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025. Trong đó, có nội dung mới là "siết" xét tuyển sớm xuống còn 20% đang khiến dư luận quan tâm do việc khống chế này sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của thí sinh đang học lớp 12.

Cũng theo Bộ GDĐT, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tham gia xét tuyển đại học. Vì vậy, việc đổi mới quy chế tuyển sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo tác động tích cực tới việc dạy và học ở cấp trung học phổ thông, đặc biệt là lớp 12.

Những quy định chặt chẽ hơn trong xét tuyển sớm, quy định nếu sử dụng học bạ để xét tuyển thì cần có kết quả học tập của cả năm lớp 12, quy định thống nhất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khoẻ và sư phạm… đều hướng tới bảo đảm công bằng cho các thí sinh ứng tuyển. Đồng thời, các quy định này giúp học sinh lớp 12 tập trung học tập và hoàn thành chương trình, chuẩn bị vững kiến thức, năng lực, phẩm chất, tiếp tục học tập ở những bậc cao hơn.

Ngoài ra, còn có các chính sách, quy định khác như: Thông tư 15/2024/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GDĐT; Thông tư 17/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2025; Thông tư 18/2024/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/1/2025 và thay thế Thông tư số 26/2010/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực GD&ĐT tại chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực từ 14/1/2025; Thông tư 20/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/1/2025; Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 25/1/2025;

Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/1/2025.