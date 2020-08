Điên cuồng vì đang sống yên bình chồng bỗng bất thình lình đòi ly hôn

Có những sự tan vỡ hôn nhân khá lạ kỳ, để lại cho người phụ nữ sự ấm ức, không cam lòng khi không nhận được lý do chính đáng. Bỗng một ngày người chồng đòi ly hôn nhưng anh ta không thể đưa ra nguyên cớ thuyết phục, thử hỏi người vợ nào không đau đớn để rồi điên cuồng đặt câu hỏi?



Rõ ràng hôn nhân của họ đang rất bình thường, không hề có sự xuất hiện của kẻ thứ 3, đến mức người vợ còn cảm thấy tự hào về sự yên bình ấy. Song thực ra không có chuyện gì xảy ra mà "tự dưng" cả, chỉ có điều những nguyên nhân ấy bạn vô tình bỏ qua mà thôi.

Có những "cái rằm" đã găm sâu vào cuộc hôn nhân của bạn, bình thường không gây ra cơn đau kịch liệt nên bạn nghĩ nó không tồn tại. Nhưng sự hiện diện của nó sẽ khiến người trong cuộc dần chán ngán, mệt mỏi, đến lúc không còn sức lực để đi tiếp thì họ buộc lòng phải quyết định chấm dứt tất cả.

Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ qua từng ngày

Mối quan hệ nào cũng tồn tại mâu thuẫn, bởi hai cá nhân khác nhau không bao giờ có thể hòa hợp với nhau hoàn toàn. Hôn nhân nào cũng sẽ có xích mích và va chạm, chắc chắn không có trường hợp ngoại lệ.

Ảnh minh họa

Thế nhưng việc người trong cuộc giải quyết mâu thuẫn ra sao lại vô cùng quan trọng. Nếu bạn chọn cách "bỏ qua" để xử lý vấn đề phát sinh thì mâu thuẫn ấy chỉ tạm lắng xuống nhất thời, bản chất của vấn đề vẫn nằm ở đấy chưa được giải quyết.

Năm lần, mười lần như vậy vẫn không sao nhưng đến cả trăm, nghìn lần thì nó sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Tới một thời điểm nào đó quả cầu ấy có kích thước vượt quá giới hạn, sự "bùng nổ" ắt xảy ra.

Song nhiều người vẫn tự hỏi, đối phương đòi ly hôn vì lý do gì. Lý do to lớn trực tiếp nhất có thể không có nhưng lý do nhỏ nhặt thì có đến vô vàn. Và chính sự nhỏ nhặt mà nhiều người thường coi nhẹ sẽ từng ngày bào mòn tình cảm họ dành cho nhau, là nguyên cớ làm sụp đổ một mối quan hệ.

Hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu

Mặc dù tình yêu không phải là tất cả để làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng nếu không có tình yêu làm nền tảng thì mối quan hệ vợ chồng rất khó duy trì được lâu bền.

Tất nhiên vẫn có những tình cảm sâu dậm dần theo năm tháng. Nhưng dấn thân vào cuộc hôn nhân không tình yêu thì chẳng khác gì bạn đánh bạc cả, có thể thắng mà cũng có thể thua. Nếu là kẻ thua cuộc, bạn sẽ nhận được lá đơn ly hôn của chồng vào một ngày mà bạn không hề nghĩ tới.

Bạn sẽ khó hiểu vô cùng, bởi gia đình đang yên đang lành, chồng vẫn quan tâm và có trách nhiệm với vợ con, vậy tại sao anh ấy lại đòi ly hôn? Đơn giản một điều, anh ta nhận ra cuộc đời ngắn lắm, anh ta không muốn tiếp tục gắn bó với một người phụ nữ mình không yêu nữa. Anh ta muốn trải nghiệm một mối quan hệ mà khi ở bên đối phương, trái tim anh ta rung lên mạnh mẽ và anh ta thì chỉ muốn mang cả thế giới đến cho người phụ nữ ấy.

Ở khía cạnh này, nguồn cơn dẫn đến tan vỡ của hôn nhân thực ra đã có ngay từ đầu. Chẳng qua bạn nhất thời quên mất, coi nhẹ nó mà thôi.

Ảnh minh họa

Hôn nhân đã sớm nguội lạnh, chỉ là trước đó còn điều ràng buộc

Trong trường hợp này, bạn có nhận thấy chồng mình đã có sự thay đổi, dù là rất nhỏ từ trước đó khá lâu hay không? Chính vì sự thay đổi nhỏ bé, ít gợn sóng ấy mà bạn tặc lưỡi bỏ qua. Song sự thật là, khi thái độ, cảm xúc của anh ta đối với vợ có sự thay đổi, chính là lúc hôn nhân của hai người đã nguội lạnh vì một lý do gì đó.

Nhưng có điều lúc ấy chưa phải là thời điểm thích hợp để anh ta đưa ra đề nghị ly hôn. Có thể vì những đứa trẻ còn quá nhỏ hoặc hai người có ràng buộc trong chuyện làm ăn hay lý do đến từ gia đình đôi bên. Và trách nhiệm của người đàn ông không cho phép anh ta xao lãng gia đình, anh ta vẫn sẽ cố gắng làm tốt vai trò của người chồng, người cha khi còn trong hôn nhân.

Nhưng vì tình cảm anh ta dành cho vợ đã cạn kiệt nên chắc chắn không còn gần gũi, thân thiết với vợ như trước. Mà bạn thì chưa đủ tinh ý để nhận ra điều đó. Đến lúc anh ta chìa ra lá đơn ly hôn, là điều anh ta muốn làm từ lâu rồi, thì bạn mới sốc lên sốc xuống.